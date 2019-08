Op het ene moment harde woorden (en daden) richting China en op het andere moment is Xi Jinping een grote leider. Op de Amerikaanse president Donald Trump is geen peil te trekken. Dan is het niet zo gek dat de AEX (+0,2%) niet veel van zijn plaats komt.

Eerlijk gezegd ben ik wel een beetje klaar met het getouwtrek van beide heren. Zij moeten gewoon een deal sluiten, zodat we verder kunnen. Met het kijken naar macro's bijvoorbeeld.

Een mooie opsteker is de stijging van het aantal orders voor duurzame goederen in de VS. Op maandbasis stegen deze in juli met ruim 2%, wat iets beter is dan verwacht. Een signaal dat het nog altijd goed gaat met de Amerikaanse economie.

Cijfers waar ze in Duitsland in ieder geval erg jaloers op zijn. Bij onze oosterburen was er juist een tegenvaller te melden. Het vertrouwen van ondernemers in de Duitse economie daalde verder naar een stand van 94,3. Dit is het laagste niveau sinds november 2012.

Klik op de afbeelding voor een grotere versie

PostNL

Een grote trigger kunnen we niet vinden, maar PostNL (+1,8%) blijft de gehele dag als een dijk liggen. Ruim 40% van de aandeelhouders kiest ervoor om het dividend van €0,08 uit te laten betalen in aandelen. Uiteraard niet de reden van deze mooie koersstijging, maar wel een signaal dat beleggers nog vertrouwen hebben in het bedrijf.

De herstelbeweging startte na de publicatie van de tweedekwartaalcijfers. Het was de kasstroom die afgelopen kwartaal meeviel. Wellicht vormde dit de aanleiding voor shorters om de aandelen terug te kopen.

In 99 van de 100 gevallen wordt een aandeel door grote partijen geshort, omdat de kasstroom ondermaats is. Als dan blijkt dat het toch niet zo slecht gesteld is met PostNL als gedacht, kiezen de grote jongens eieren voor hun geld.

Nu is het wachten op meer duidelijkheid van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) of de overname van Sandd door mag gaan. Eerlijk gezegd, duurt dit extreem lang. Maar goed, het zijn ambtenaren dus we hadden er van tevoren rekening mee kunnen houden.

Klik op de afbeelding voor een grotere versie

Gedurende de dag won het aandeel PostNL steeds meer aan kracht.

Rentes

Geen spektakel in de rentemarkt. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier blijft stabiel op -0,53%.

Brede markt

De AEX stijgt 0,2% en daarmee blijven we een tikje achter ten opzichte van de DAX (+0,4%) en CAC (+0,4%)

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 4,0% omhoog en noteert 18,5 punten.

De Amerikaanse indices koersen allemaal zo'n 0,8% in het groen.



De euro zakt 0,3% en noteert 1,111 ten opzichte van de dollar.



Goud (+0,3%) blijft goed liggen.

Olie: WTI (+0,3%) en Brent (-0,1%) weten het even niet.

Bitcoin (-0,8%) doet vrij weinig vandaag.

Het Damrak

De nulletjes voor de komma vliegen ons om de oren. Daar had bij opening waarschijnlijk niemand rekening mee gehouden. Grootste uitschieter is IMCD (-2,2%) dat sinds de cijfers bar slecht ligt.

Ondanks ArcelorMittal (+1,6%) een deel van de winst prijs geeft, is het aandeel de topper binnen de AEX. Geen idee wat de reden is. Kopers en verkopers vinden elkaar simpelweg op een hoger niveau.

AMG (+4,5%) gaat goed, omdat de Russische roestvrij staalproducent Evraz denkt dat de prijs van vanadium weer gaat stijgen. Deze partij is over het algemeen goed ingelicht en wordt dus serieus genomen door de markt.

De chippers liggen er goed bij, al komt ASML niet verder dan een plus van 1,2%.

Sif (-4,4%) staat in de uitverkoop. Afgelopen woensdag kwam het nieuws dat een belangrijk windproject in de VS vertraging oploopt. Dat zijn zaken die de koers natuurlijk geen goed doen.

Komende donderdag komt VolkerWesssels (+1,7%) langs met de tweedekwartaalcijfers. Wellicht nemen beleggers een kleine voorschot.

Kendrion (-3,3%) is nog even niet the place to be.

Zo zien we Pharming (+1,2%) graag. Hard dalen bij opening en in de buurt van het jaarrecord sluiten.

Avantium (+5,1%) ligt goed omdat het een subsidie van €6 miljoen krijgt van de Europese Unie.

Geen kracht in de koers van Beter Bed (-2,1%). Misschien komt het doordat ik mijn bed bij Swiss Sense heb gekocht:)

Adviezen

Galapagos: naar €170 van €140 en kopen - Barclays

De dag van morgen