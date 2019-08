Tracker Tips: Doet ESG het beter?

Maatschappelijk verantwoorde beleggingsproducten zijn recent dé invalshoek bij aanbieders van ETF’s. Maar doen ze het ook beter dan hun traditionele evenknie?

Een aanhoudend groter wordend aanbod van zogeheten ESG-ETF’s houdt vandaag de dag rekening met zaken als koolstofemissies, maatschappelijke kwesties en een degelijk bestuur bij bedrijven. Hierbij worden aandelen uitgesloten die een bepaalde drempel overschrijden.

In deze column passeren een aantal regio-ETF’s van indexbouwer MSCI de revue en beoordeel ik de financiële resultaten naast hun ongescreende tegenhangers.

MSCI World

DWS, de vermogensbeheertak van Deutsche Bank, lanceerde in mei 2018 de Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF (XZW0). Het was een ESG-versie van de Xtrackers MSCI World UCITS ETF (XDWD) die in juli 2014 werd geïntroduceerd.

Sinds de lancering van XZW0 (isin: IE00BZ02LR44) heeft het zijn benchmark overtroffen over een periode van een jaar en ruim drie maanden. XZW0 en XDWD hebben een rendement van respectievelijk 10,56% en 8,54%; een outperformance van maar liefst 2 procentpunt. Onderstaand is dit in de grafiek weergegeven.



Bron: Bloomberg



XZW0 volgt de MSCI World ESG Leaders Low Carbon Ex Tobacco Involvement Index. Deze benchmark sluit elke koolstof met een hoge emissie, inkomsten uit tabak en een lage ESG-score uit.

Uit de topposities verdwijnen op die manier Apple, Amazon, Facebook, JP Morgan en Nestle die wel in XDWD voorkomen.

De hogere prijs voor het betere rendement is slechts 1 basispunt, aangezien de XZW0 een jaarlijkse lopende kostenratio (LKR) van 0,2% heeft, terwijl aan de XDWD een vergelijkbaar prijskaartje van 0,19% hangt.

MSCI USA

De Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders UCITS ETF (UESG) heeft een notering op de beurs van Milaan sinds 11 september 2018 met een LKR van 0,25% (isin: LU1792117696). Daartegenover staat zijn niet-gescreende versie, de Lyxor MSCI USA UCITS ETF (LUSA) met dezelfde jaarlijkse beheervergoeding.

Ook hier verslaat de duurzame ETF de traditionele tracker met 1,25 procentpunt over een periode van 11,5 maanden, zoals valt af te lezen uit de grafiek.



Bron: Bloomberg

De twee fondsen volgen de MSCI USA Index die large- en mid-capaandelen van de Amerikaanse markt dekt, maar UESG verwijdert elk bedrijf uit "ESG-gevoelige sectoren", volgens de factsheet van Lyxor.

MSCI's factsheet voor de onderliggende index zegt dat het de tabaksindustrie uitsluit en bedrijven die een lage ESG-controversiescore hebben.

MSCI Europe

Een ander ESG-product dat werd gelanceerd door DWS was de Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF (XZEU). XZEU (isin: IE00BFMNHK08) is een ESG-versie van de Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XMEU), die al in september 2007 werd gelanceerd.

De ESG ETF is zelfs 5 basispunten goedkoper dan het oorspronkelijke product. XZEU heeft een kostenratio van 0,2% terwijl XMEU 0,25% kost.



Bron: Bloomberg

Ook hier doet de ESG-variant het beter: een outperformance van 1,57 procentpunt over de periode 15 mei 2018 tot en met 23 augustus jl.

XZEU heeft een vergelijkbare ESG-methode als XZW0 hierboven, maar dan voor de regio Europa. Het sluit de bedrijven Nestlé, Novartis en HSBC uit, evenals Europa's grootste oliemaatschappijen Royal Dutch Shell, BP en Total, die allemaal voorkomen in de topposities van XMEU.

Huiswerk

Als belegger is het raadzaam te controleren, bij de keuze van een duurzame ETF, hoe het track record is vergeleken met de traditionele referentie. De methode van screening bepaalt uiteindelijk (achteraf) of een beter rendement mogelijk is dan bij de klassieke benchmark.

Michael Mooijer is Head of Investment Processing bij OHV Vermogensbeheer en heeft als specialisme Exchange Traded Funds (ETF’s). De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen