Vanochtend stond de AEX future eventjes op 535 punten, en nu staat er ineens een mooie plus van 0,4% op het bord. Ook de overige Europese indices maken een mooie draai.

Wellicht helpen de woorden van de Amerikaanse President Donald Trump een beetje mee. Hij zei tijdens de G7-top dat de Chinezen weer willen praten. Optimistisch als hij is, zegt hij te denken dat er weleens een deal kan komen.

Daar gaat op korte termijn natuurlijk niemand van uit, maar het zijn in ieder geval betere berichten dan nieuwe handelstarieven. De IEX Beleggersdesk beschrijft in dit premiumartikel de motieven van Trump om het conflict uit de hand te laten lopen.

Verder kwam een uur geleden de Duitse IFO index langs. Deze meet het vertrouwen van ondernemers in de Duitse economie. Helaas op dit front een kleine tegenvaller, want een stand van 94,3 is slechter dan de 95,1 die werd verwacht. Anderzijds reageren de financiële markten er nauwelijks op.

AMG +4,2%

Bij opening de grootste daler en nu ineens de grootste winnaar op het Damrak. Op de koers van AMG (+4,2%) is simpelweg geen pijl te trekken. Het bedrijf is extreem afhankelijk van de schommelingen in de vanadiumprijzen.

De Russische roestvrij staalproducent Evraz denkt dat de prijs van dit metaal weer kan stijgen. Dit is een gerenommeerde partij die veel kennis heeft van de vanadiummarkt. Dit jaar ging er maar liefst 75% van de vanadiumprijs af en dit maakt het voor bedrijven weer aantrekkelijker om gebruik te maken van dit type metaal.

De kelderende prijzen van bijzondere materialen heeft ervoor gezorgd dat AMG dit jaar tot de zwakst presterende aandelen van het Damrak behoort. Met een getaxeerde K/W van 6,4 voor 2020 is de metalenspecialist beslist niet duur. Maar dan moeten de optimistische verwachtingen van analisten natuurlijk wel uitkomen.

Brede markt

De AEX gaat 0,4% omhoog en daarmee presteren we in lijn met de Duitsers (+0,2%) en Fransen (+0,6%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 2,9% en noteert 18,8 punten.

De Amerikaanse futures koersen 0,6% in het groen.

De euro zakt 0,3% en noteert 1,111 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,52%) en Duitse (-0,66%) rente lopen één á twee basispunten op.

Goud (-0,0%) komt per saldo niet van zijn plek, al was vrijdag natuurlijk een topdag voor het edelmetaal.

Olie: WTI (+0,2%) en Brent (+0,2%) blijven dicht bij huis.

Bitcoin (-0,8%) maakt een pas op de plaats.

Het Damrak

Het zijn de financials die er zin in hebben vandaag. ASR (+1,8%) lijkt nog te profiteren van de goede halfjaarscijfers van vrijdag en ABN Amro (+2,0%) heeft ondanks deze stijging nog een hele weg te gaan. Afgelopen vrijdag koerste de Nederlandse grootbank op het laagste niveau sinds de brexit.

De miljardendeal tussen Galapagos (-0,5%) en Gilead is nu officieel. Beleggers lijken er geen boodschap aan te hebben.

IMCD (-1,4%) kan sinds de cijfers geen goed meer doen.

ArcelorMittal (+2,1%) gaat goed, terwijl Aperam (-1,8%) nog dik in het rood koerst. Vreemde verschillen die we normaal gesproken niet zien.

Ruim 40% van de aandeelhouders van PostNL (+1,4%) hebben ervoor gekozen om het dividend te laten uitbetalen in aandelen. Met het vertrouwen in de post- en pakketbezorger zit het dus wel goed.

Fugro (+1,3%) maakt op een laag niveau een aardige draai.

Ook Pharming (+1,0%) maakt een enorme rit. Bij opening ging er nog ruim 3% af.

Lucas Bols (+1,6%) ligt goed, al kunnen we het handelsvolume van 2.000 stukjes niet serieus nemen.

Avantium (+3,3%) profiteert van een mooie subsidie die het van de Europese Unie heeft gekregen. Hierover meer in het onderstaande premiumartikel. Flinke subsidie voor Avantium #Avantium https://t.co/2q54Iod6lU — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 26, 2019

Adviezen