Liveblog: We draaien nu al

Update 10:20 uur: Ifo Geschäftsdrama

De Duitse data blijft maar verslechteren en ook dit cijfer is weer beroerder dan gedacht. Helaas heb ik geen langere data.

De Duitse Ifo Geschäftklima (voorlopende indicator BBP) over augustus komt op een druipende 94,3 door en alleen acuut Wirtschaftswunder kan het land voor recessie behoeden. Q2 was al min #AEX pic.twitter.com/wQk5N9woof — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 26, 2019

Update 09:15 uur: Draai

Openden we bijna nog in de plus. Never a dull moment...

Misschien voor de volgende keer, maar het was aardig geweest als de president ook nog wat aardigs had gezegd over onze AMX-aandelen, want die bokken nog steeds. Enfin, dit zijn ook meteen alle feiten:

Trump says will start talking very seriously with China https://t.co/7fKu5liZx4 — CNBC (@CNBC) August 26, 2019

Dit weekend vatte de Amerikaanse minfin nog even de inzet van zijn regering nog even kort en bondig samen:

U.S. Treasury Secretary Steven Mnuchin doubled down on the White House’s latest punch in the trade war by calling out Beijing for unfair trade practices. “We do not have free trade with them,” Mnuchin said Sunday on the sidelines of the G-7 meeting in France.

“It’s a one way street: They have free entrance into our markets, our investments, our companies and we do not have the same thing there. That’s the only reason why we are in this situation with China. If China would agree to a fair and balanced relationship, we would sign that deal in a second,” he added.

Boze en dan weer verzoenende woorden, we zijn het intussen gewend. Zeg maar hoe serieus het dit keer is. Er is wel een nieuw element. Ik kan we voorstellen dat Beijing hier niet op zit te wachten, maar dat is koffiedik kijken.

Trump really can force U.S. companies out of China, White House officials say https://t.co/kFer0cMv7Y — Bloomberg (@business) August 26, 2019

Kijk aan, Euronext rekende blijkbaar al op kolder op opening :-)