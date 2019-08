Trump: China wil onderhandelingen hervatten

BIARRTIZ (AFN/BLOOMBERG) - China wil de handelsgesprekken met de Verenigde Staten hervatten. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump heeft Peking contact met de VS opgenomen en aangegeven dat China weer wil praten.



"We gaan serieuze gesprekken voeren", aldus de Amerikaan tijdens de G7-top in Frankrijk. "Ik denk dat we een deal zullen sluiten." Trump prees ook zijn Chinese collega Xi Jinping die hij een "groot leider" noemde.



Voor het weekend veroorzaakte Trump een schokgolf op de financiële markten. In een reeks tweets kondigde hij een verdere verhoging van de importtarieven aan. Trump deed dat uit woede op de door China aangekondigde importheffingen. Trump liet tevens weten dat Amerikaanse bedrijven maar beter op zoek kunnen gaan naar alternatieven voor productie in China.



Amerikaans bedrijfsleven



De uitlatingen van de president over China schoten bij het Amerikaanse bedrijfsleven in het verkeerde keelgat. De opmerkingen zorgden ook voor stevige verliezen op aandelenbeurzen wereldwijd.



De Chinese toponderhandelaar Liu He, tevens vice-premier, riep eerder op tot een de-escalatie van de spanningen. "We zijn bereid het probleem op te lossen door middel van overleg en samenwerking", aldus Liu. Een handelsoorlog is volgens hem in niemands voordeel.



Economen waarschuwen op hun beurt dat uit de maatregelen over en weer een wereldwijde recessie zou kunnen voortvloeien.