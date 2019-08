Liveblog: Draaien en hefbomen

Update 15:30 uur: Uitgestopt? Kijk nou toch uit met die hefboom

Het was in de krach najaar 2008 dat ik hardhandig een huis-, tuin- en keukenbeurwijsheid leerde: nooit met hoge hefbomen in een volatiele markt handelen. Richting goed, maar wel uitgetikt met een spike naar beneden. U kent kent vast wel uit eigen ervaring... Sommige dingen leer je alleen met eigen geld.

Dit is elf jaar geleden en hoe alles is veranderd. Ik handelde in die tijd - hoewel, gokken is een beter woord - samen met een collega. Toen deed een turbo nog een tientje (!) kosten en daarom speelden we altijd minimaal €1000. Anders gingen we gelet op het kostenpercentage natuurlijk nooit iets verdienen.

Sinds de handelsoorlog is begonnen hebt u denk ik intussen dezelfde les geleerd als ik eind 2008: niet met te hoge hefbomen in een volatiele markt handelen. Dit keer geen kapseizende banken zoals tijdens de kredietcrisis, maar één tweet van de Amerikaanse president kan uw optie of turbo maken of breken.

Vandaag is weer zo'n dag... Vinger opsteken wie van u vandaag allemaal op het verkeerde been staan met nog net even die quotes van de Amerikaanse president voor de beursopening. Enfin, valt er iets zinnigs te zeggen over hoe u nou verstandig een hefboom kiest als u - zeg - ArcelorMittal, Fugro of Besi handelt.

Je en nee. Er is geen wetenschappelijk onderbouwde methode, gulden regel of wat dan ook. Het is vooral uw eigen risicoperceptie, ervaring, technische analyse en Fingerspitzengefühl. Wat wel helpt, of wat een goede indicatie geeft van hoe hard individuele aandelen heen en weer kunnen vliegen, is de bèta.

Dat is een van de zeven risicofactoren en meteen de gemakkelijkste. De bèta is niet anders dan de mate waarin een fonds ten opzichte van de bechmark beweegt. Simpel.

Heeft een fonds een bèta van 1,5, dan stijgt of daalt het gemiddeld 1,5% als de index van dienst 1% stijgt of daalt\

Heeft een fonds een bèta va 0,5, dan stijgt of daalt het 0,5% als de index 1% stijgt of daalt

Formeel is de bèta een gemiddelde over de laatste drie jaar, maar is intussen in vele smaken verkrijgbaar. Ik geef u die uit de AEX met eerst de bèta over de afgelopen drie maanden - hier op IEX gaat het gemiddeld historisch besef toch niet verder terug :-) - en daarna de éche. Cyclisch versus defensief dus.

Gelijk ook maar even de AMX met al die party-aandelen. U ziet nu waarom.

Geef ik ook nog de hoogste bèta's uit de Nasdag 100 mee, want daar zitten ook wel aandelen in waar u pap van lust.

Nu weet u hoe u namen enrugnummers kunt scheiden, maar hoe hoog moet die hefboom nou maximaal zijn? Tien keer? Twintig keer? Uhm, wat dacht u van drie of vijf? Hier is echt geen antwoord te geven, dit is echt uw eigen risicoperceptie. Eén voordeel: die leert Mr Market u heel snel.

Update 12:15 uur: Naspers

Op 11 september wordt er op het Damrak wellicht Afrikaans gesproken. Er worden steeds meer details bekend over de (uitgestelde) Amsterdamse beursgang van Naspers. Kort: van oorsprong is dit een uitgever, maar tegenwoordig is het vooral een investeringsfonds. Kroonjuweel is het belang van 30,99% in Tencent.

Zo, Damrak krijgt uitbreiding. Die $100mld voor #Naspers (Zuid-Afrikaanse De Nationale Pers) afsplitsing #Prosus is nu ongeveer €90mld waard. Dit wordt dan nummer drie Damrak na #RoyalDutchShell (€199,8mld) en #Unilever (€147,6md), maar voor #ASML. (€80,5mld) #AEX pic.twitter.com/3JkRyBJzzE — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 26, 2019

Update 11:30 uur: Goud gaat gEUd

He-le-maal gemist. Goud zet vandaag weer een all time high neer. In euro's dan. Proficiat wie de hele rit heeft gemaakt. Natuurlijk, de notering is in dollars, maar uiteindelijk rekent u toch in euro's af. Neem ik aan.

De top maakt duidelijk hoe sterk de dollar, of hoe zwak de euro is dit decennium. Want de top in dollars is nog ver weg. Dat is $1921,18 uit september 2011.

Iets minder, maar poor man's gold zilver gaat ook lekker dit jaar. De top - een dikke spike zoals het een commodity betaamt - is evenwel nog ver, ver weg. Zowel in euro's...

... als in officiële dollars:

Kortom, goud en zilver, ook wel beleggingen van de angst genaamd, zijn dit jaar een prima hedge tegen handelsoorlog en twitterende Amerikaanse president. Als het u echter niet hard genoeg gaat, zijn er ook nog goudmijnen, alle verzameld in de HUI Gold Bug Index. Hoogrisico, dat wel. Dat ziet u.

Update 10:50 uur: We hebben gemiddeld €28.300 vermogen

Leuk onderzoekje! Voor u zich achter uw oren krabt of het niet wat weinig is, pensioenvermogen is hierin niet meegenomen. Ik geef u de kortst mogelijke samenvatting. Het is als het leven zelf: opkomst, bloei en ondergang (opeten dus) van ons bezit.

Leeftijd tot 25 jaar: mediaan netto vermogen van 200 euro

25 tot 35 jaar: mediaan netto vermogen van 2.300 euro

35 tot 45 jaar: mediaan netto vermogen van 9.000 euro

45 tot 55 jaar: mediaan netto vermogen van 45.100 euro

55 tot 65 jaar: mediaan netto vermogen van 95.100 euro

65 tot 75 jaar: mediaan netto vermogen van 132.600 euro

75 tot 85 jaar: mediaan netto vermogen van 98.300 euro

85 jaar of ouder: mediaan netto vermogen 48.700 van euro

Ben jij rijker dan je leeftijdsgenoten? Dit is het vermogen per generatie van Nederlanders tussen de 25 en 85 jaar https://t.co/7MedYWBpid — Business Insider Nederland (@BINederland) August 26, 2019

Update 10:20 uur: Ifo Geschäftsdrama

De Duitse data blijven maar verslechteren en ook dit cijfer is weer beroerder dan gedacht. Helaas heb ik geen gegevens van verder terug.

De Duitse Ifo Geschäftklima (voorlopende indicator BBP) over augustus komt op een druipende 94,3 door en alleen acuut Wirtschaftswunder kan het land voor recessie behoeden. Q2 was al min #AEX pic.twitter.com/wQk5N9woof — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 26, 2019

Update 09:15 uur: Draai

Openden we bijna nog in de plus. Never a dull moment...

Misschien voor de volgende keer, maar het was leuk geweest als de president ook nog wat aardigs had gezegd over onze AMX-aandelen, want die bokken nog steeds. Enfin, dit zijn ook meteen alle feiten:

Trump says will start talking very seriously with China https://t.co/7fKu5liZx4 — CNBC (@CNBC) August 26, 2019

Dit weekend vatte de Amerikaanse minfin de inzet van zijn regering nog even kort en bondig samen:

U.S. Treasury Secretary Steven Mnuchin doubled down on the White House’s latest punch in the trade war by calling out Beijing for unfair trade practices. “We do not have free trade with them,” Mnuchin said Sunday on the sidelines of the G-7 meeting in France.

“It’s a one way street: They have free entrance into our markets, our investments, our companies and we do not have the same thing there. That’s the only reason why we are in this situation with China. If China would agree to a fair and balanced relationship, we would sign that deal in a second,” he added.

Boze en dan weer verzoenende woorden, we zijn het intussen gewend. Zeg maar hoe serieus het dit keer is. Er is wel een nieuw element. Ik kan me voorstellen dat Beijing hier niet op zit te wachten, maar dat is koffiedik kijken.

Trump really can force U.S. companies out of China, White House officials say https://t.co/kFer0cMv7Y — Bloomberg (@business) August 26, 2019

Kijk aan, Euronext rekende blijkbaar al op kolder op opening :-)