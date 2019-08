Ipv in China in het eigen land, USA, laten maken zegt Trump. USA heeft een zeer krappe arbeidsmarkt, dat is dus niet nodig, zelfs onhandig.



Wat als ie het nou in Mexico laat maken? Hij helpt hen en zichzelf want Mexico is een laag binnenland. En minder migranten die de USA in willen. Met het krediet wat Trump bij de Mexicanen kan ie ook wat doen.