Slot: Venijn in de staart

Het was een week waar geen peil op viel te trekken. Positieve en negatieve berichten volgden elkaar in rap tempo op. Toch perst de AEX er een miniem plusje van 0,03% uit.

Deze winst komt volledig op het conto van de eerste handelsdag, toen de Duitse minister van Financiën Olaf Scholz opperde om met een stimuleringspakket van €50 miljard te komen. Het goede sentiment werd daarna deels verpest door een beroerde Amerikaanse inkoopmanagersindex voor de industrie.

Voor het eerst sinds de financiële crisis stond er een stand beneden de 50 op het bord. Okee, een niveau van 49,9 is marginale krimp, maar toch reageerden de markten er negatief op.

Het venijn zit in de staart, want uiteindelijk zet Trump de beurzen wereldwijd lager. De Amerikaanse president belooft nieuwe maatregelen te nemen ten aanzien van de Chinezen. Uiteraard laat hij dit weten via een tweetje.

....your companies HOME and making your products in the USA. I will be responding to China’s Tariffs this afternoon. This is a GREAT opportunity for the United States. Also, I am ordering all carriers, including Fed Ex, Amazon, UPS and the Post Office, to SEARCH FOR & REFUSE,.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019

BAM -5,7%

De zwaktste broeder van de week is BAM. De bouwer meldde voor de zoveelste keer een tegenvaller rondom de zeesluis uit IJmuiden. Een bedrag van €4 miljoen is natuurlijk peanuts, maar het zorgde er wel voor dat het vertrouwen in het management tot het nulpunt daalde.

Op het forum kwam ik genoeg mensen tegen die helemaal klaar waren met de bouwer en de stukken uit frustratie verkochten. Niet onlogisch, al is het de vraag of het op dit koersniveau zo'n verstandig idee is.

Anderzijds zou de bouw van de Afsluitdijk voor nieuwe tegenvallers kunnen zorgen. Op dit project werd door BAM zeer goedkoop ingeschreven en met die lage marges is het de vraag of het allemaal uitkan. Maar goed, wie weet gaat de bouwer ons in de toekomst positief verrassen. Je weet maar nooit.



Klik op het plaatje voor een grote versie

De afgelopen 25 jaar heeft BAM nauwelijks waarde gecreëerd. Uitgezonderd een aantal stevige spikes omhoog is de koers van de bouwer niet vooruit te branden.

Klein spul omhoog

Per saldo dobberen alle beurzen rondom het nulpunt. Niet heel spectaculair allemaal. Opvallende outperformer is de ASCX. Zwaargewicht Accell (+9,2%) neemt het kleine spul bij de hand. De fietsenfabrikant heeft een weging van ruim 10% binnen de small cap index en zet deze zelfstandig 1% hoger.

Rentes

Het tweetje van Trump heeft ervoor gezorgd dat de rentes in een brede lijn dalen. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier zakt drie basispunten naar -0,54%.

Over naar de lijstjes

AEX deze week +0,0%

AEX deze maand -5,0%

AEX dit jaar +11,1%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar +14,7%

AEX

Ondanks de escalerende handelsoorlog tussen de VS en China is ArcelorMittal (+3,7%) de topper van de week. Waarschijnlijk zijn het de goede Europese inkoopmanagersindices voor de industrie die het aandeel omhoog trekken.

ABN Amro (-5,0%) koerst op het laagste niveau sinds het brexitreferendum. Banken moet u nu even niet hebben. Galapagos (-3,8%) kent ook een slechte week, maar daar zullen de meeste aandeelhouders niet wakker van liggen. Dit jaar staat er nog altijd een plus van 85% op het bord.

AMX

Geen idee waarom TomTom (+7,0%) zo goed gaat. Aperam (+3,3%) stijgt om dezelfde redenen als ArcelorMittal. De winstnemers lijken bij Altice (-3,2%) de overhand te krijgen.

ASCX

Over ICT Group (+8,3%) schrijven we vrijwel nooit iets. Toch noemen we nu de uitstekende groeicijfers. Ook Pharming (+7,3%) is de laatste tijd niet te stoppen. Grijze muis B&S Group (-4,1%) sluit de rij.

Volgende week

Zondag schrijft Arend Jan de vooruitblik. Bedankt voor uw bezoek en reacties deze week en een fijn weekend toegewenst.