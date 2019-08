Fondsenrondje: In afwachting van

In afwachting van de speech van Fed-voorzitter Jerome Powell zet de AEX (+0,5%) een prima plus op het bord. Dit is in lijn met de overige Europese indices.

Het is niet gezegd dat we deze winst gaan vasthouden vandaag, want om 16.00 uur weten we meer of er in september wel of geen renteverlaging gaat plaatsvinden. De markten gaan er vooralsnog blind vanuit dat er wel een kwartje vanaf gaat.

Als dan blijkt dat het geen uitgemaakte zaak is, kunnen beleggers weleens negatief reageren. Gisteren kwamen er in Jackson Hole al een aantal havikse Fed-leden langs, dus moet ik het nog maar zien.

Voor de rest is de agenda uitermate dun gezaaid. Aegon (-2,4%) gaat vandaag €0,15 ex-dividend en er komt een cijfer langs over de Amerikaanse verkopen van nieuwe woningen. Alles staat simpelweg in het teken van de toespraak van Powell.

ASR +2,6%

Jammer dat ASR (+2,6%) de kwartaalupdates overslaat, want de verzekeraar kwam met prima eerste halfjaarcijfers langs. Het bedrijf had het geluk dat er weinig schades uitbetaald hoefden te worden, waardoor de zogenaamde combined ratio op 93,5% uitkwam.

Dit percentage geeft aan hoeveel van elke ontvangen euro aan schades wordt uitgekeerd. De norm is ongeveer 95% dus bij ASR ziet het er goed uit. De IEX Beleggersdesk speculeert dat er weleens een aandeleninkoopprogramma aan kan komen. Hierover meer in het onderstaande Premiumartikel.

Sinds de beursgang heeft ASR het beduidend beter gedaan dan NN Group en Aegon. Zelfs de AEX wordt ruim verslagen. Het dividend van 5,7% hebben we uiteraard meegenomen.

Brede markt

De AEX gaat 0,5% omhoog en daarmee presteren we in lijn met de Duitsers (+0,6%) en Fransen (+0,6%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 2,2% en noteert 16,0 punten.

De Amerikaanse futures koersen 0,5% in het groen.

De euro zakt 0,1% en noteert 1,107 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,49%) en Duitse (-0,63%) rente lopen twee basispunten op.

Goud (-0,2%) komt de laatste dagen niet echt in beweging.

Olie: WTI (+0,0%) en Brent (+0,0%) blijven dicht bij huis.

Bitcoin (+0,9%) krabbelt licht op.

Het Damrak

ABN Amro (-0,2%) krijgt een flinke koersdoelverlaging om oren van de analisten van ING. Het aandeel gaat naar €18,50 van €26,50 en het advies blijft houden.

De chippers ASML (+1,0%), ASMI (+1,1%) en Besi (+1,0%) doen het niet onaardig.

IMCD (+2,5%) herstelt voorzichtig van de klappen die het naar aanleiding van de cijfers om de oren kreeg.

Oprichters Pieter van der Does en Arnout Schuijff hebben 497.000 aandelen Adyen (+0,0%) verkocht tegen €622. Dat is slechts enkele procenten onder de huidige koers.

Fantasie in TomTom (+4,0%). Sinds begin mei gaat het aandeel helemaal los.

WDP (+1,8%) koerst bijna op een nieuwe all time high.

Boskalis (+2,6%) ligt er goed bij. Zojuist kwam de IEX Beleggersdesk met een update langs. Portefeuille Aleret: #Boskalishttps://t.co/p0ImQrQJdv — Nico A. Inberg (@NicoInberg) August 23, 2019

ICT Group (-4,1%) geeft de winst naar aanleiding van de goede kwartaalcijfers deels prijs.

Adviezen