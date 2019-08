Liveblog: China slaat terug

Update 14:20 uur: Cyclische aandelen omlaag

Zoals verwacht krijgen cyclische aandelen de grootste klappen te verwerpen. ArcelorMittal (-2,1%), Aperam (-2,5%) en AMG (-3,8%) zijn op dit moment de grootste dalers op het Damrak (NK).

Update 14:13 uur: Spike omlaag

Deze spike zegt wel genoeg. Toch zet de daling niet echt door. Van paniek is dus geen sprake (NK).

Update 14:10 uur: Nieuwe Chinese tarieven

De beurzen zakken in het rood omdat China bekend maakt nieuwe tarieven op Amerikaanse goederen in te voeren. Het gaat om een bedrag van €75 miljard (NK).

Update 12:05 uur: ASR

Mooie en misschien wel knappe H1-cijfers van ASR vandaag, dat onverdroten doorgroeit en kralen blijft rijgen. Dat laatste misschien een beetje tegen wil en dank, want gewenste prooi Vivat ging aan de neus voorbij. Volgens de beurstamtam zou ASR veel te weinig hebben geboden.

Goed om te weten, denk ik dan maar. Zelfs als het concern iets heel graag wil hebben, gaat ijzeren financiële discipline voor. En financieel valt er wel wat te zeggen. Over de koers kan ik kort zijn, die staat inclusief de stijging vandaag op een ietwat treurige -7% dit jaar.

Nu is het fonds sinds de - met de wijsheid achteraf veel te laag geprijsde? - beursgang als een raket gegaan. Dan is het niet raar dat het een keer tegenzit en de koers hopeloos en redeloos achterblijft. Bovendien wordt ASR net als alle andere verzekeraars (en banken) aangekeken en afgerekend op de lage rente.

Bij vooral schadebedrijf ASR is dat misschien juist een kans, net als de teleurstelling dat ze misgreep bij Vivat. Onderliggend doet ASR het gewoon goed en tegen 7,5 keer de verwachte winst en 5,5% dividendrendement ziet de waardering er helemaal niet gek uit. Misschien zit er nog wel meer in.

Er is zeker ruimte voor een mooie dividendverhoging en Nico hoopt zelfs stiekem op een superdividend. Juist omdat die overname van Vivat niet door ging.

Update 11:35 uur: Bang & Olufsen

In de jaren tachtig liep ik jarenlang kranten voor een mooie stereo-installatie. Toen had je de keuze uit heel veel Japanners (ik had zelf Akai), nog net Philips en dan was er Bang & Olufsen. Heel apart design en... peperduur. Onbereikbaar voor een eenvoudige krantenjongen zoals ik, maar móói... Kwijlen voor de etalage.

Een blik op de grafiek en het huidige assortiment (alleen speakers, hoofdtelefoons en nog net twee tv's) van de Denen zegt genoeg: de boot gemist. Dat erkennen ze nu ook zelf... Wacht even, lopen de kinderen tegenwoordig niet kranten of folders voor een dure iPhone? Nou :-)

Update 11:05 uur: TomTom

Toe maar, weer +4%. En weer zonder formeel nieuws. TomTom als anti-recessiefonds, wie had dat ooit gedacht. Serieus, het aandeel staat op de hoogste stand in vier jaar en dat was €12,58. Uiteraard alles gecorrigeerd voor die aandelensplitsing.

Update 11:00 uur: Hele cijferseizoen in één artikel

Dank De Tijd voor de eer. Citaatje en meteen een mooie samenvatting van onze cijfers:

‘Vaak spelen bedrijfsspecifieke verhalen mee, maar in het algemeen zie je dat vooral de industriële en cyclische bedrijven last beginnen te krijgen van de groeivertraging’, stelt Nico Inberg, analist van de Nederlandse beleggerswebsite IEX.

‘Positief aan de Amsterdamse beurs is dat de meeste van onze bedrijven gezond zijn’, stipt Inberg aan. ‘We kennen weinig ondernemingen die kreunen onder de schulden, zoals Nyrstar bij jullie. De meeste kunnen tegen een stootje. Als aandeelhouder kan je de dip dan ook gewoon uitzweten.'

Update 10:30 uur: Donald, Christine en Angela

Omdat het vrijdag is even tussendoor: fraaie foto toch? Hier ziet heel veel in :-)

Update 10:00 uur: Advies

Deze kende u al:

Aegon: naar $4,50 van $5 - CFRA

NN: naar €40 van €42 - Credit Suisse

OCI: naar €28 van €31 - Berenberg

Komt er nog eentje bij. En hoe. Pikant. ING verlaagt ABN Amro naar €18,50 van €26,50 (hold) en...

Even klikken naar de groengele sokkenbrigade aan de Gustav Mahlerlaan in 020: het is analist Albert Ploegh.

Update 09:30 uur: EU tech

Weinig concreet nog, hopelijk nog niet te laat en al heel vaak opgemerkt hier op deze site: Europa kent geen Big Tech. Beste illustratie hiervan: SAP en ASML zijn de enige technologiefondsen (!) in de Euro Stoxx 50, waarvan alle aandelen dividend betalen. Geen pur sang groeiaandelen er in dus.

Update 09:00 uur: Het waren drie fantast... Nee, eentje maar

Dat investeringsfonds is welgeteld één dag meegegaan. Wat hebt u liever: zo'n fonds of belastingverlaging? Ik heb liever minder tax, want investeren doet iedereen maar op eigen kosten en risico.