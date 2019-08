Goedkoop is duurkoop

Een ratio als KW is incompleet als de groei van de W wordt vergeten. Juist bij een succesvol(!) groei aandeel is de groei snel 10x meer dan een waarde aandeel en mag de KW dan ook 10x hoger zijn. Daarom is er ook een PEG (Price/Earnings / Growth) ratio die beter aangeeft hoe duur een aandeel is. De disclaimer hierbij is dat de groei nog wel even moet plaatsvinden en dat voorspellen, met name van de toekomst, tegen kan vallen.



Iets anders wat niet genoemd wordt is dat bij internetbedrijven een echte winner-takes-all trend heerst. Bedrijven als FB, AMZN, GOOG zijn vrijwel monolpolist en als ze naar korte of langere tijd van forse aanloopverliezen iederen hebben weggeconcurreerd stroomt het geld met bakken binnen. Dat was vroeger bij bedrijven die fysieke produkten leverden veel minder het geval.