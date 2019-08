Laat ASR maar schuiven? Forse groeicijfers, als schadebedrijf heeft het natuurlijk veel minder last van die rotrentes dan vooral Aegon, maar de solvency II ratio neemt wel iet af. Het bedrijf neemt zeg maar NS-verzekeraar Veherex ook voor een onbekend bedrag over.

Vandaag is het grote reuringgebeuren Jackson Hole, het jaarlijkse weekendje-weg van centrale bankiers. Alleen ECB's Mario Draghi en BoJ Haruhiko Kuroda zijn er niet. Uur U is vandaag om 16:00 uur, als Fed's Jerome Powell spreekt. Er wordt veel van verwacht, maar niemand weet wat. Misschien wel niks. Wie weet.

Verder is er nu niet zo gek veel te doen, de agenda is bijna leeg en er is geen wereldschokkend of verrassend (beurs)nieuw. Misschien wel een beetje typisch voor vrijdag na de alijd drukke donderdag.

-Three Fed policy makers voice resistance to notion U.S. economy needs lower rates

-China’s campaign to funnel more credit to private companies has stalled

-Bank Indonesia shifts policy stance



Top news from Bloomberg @economics https://t.co/sQL0R4JItX — Bloomberg (@business) August 23, 2019

Bij deze dan de openingskoersen van de futures en heb ik iets gemist? Ik twijfel. Keurige groen getalletjes, niet veel bijzonders, dollar trekt aan, maar de Amerikaanse rente stijgt vier basispunten. Dat is best veel. De Europese doen er eentje. Ach, wat zeur ik. Het is 2019. Rentes rennen wel vaker vele basispunten.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Dat de board van Adyen verkoopt zou ik niet van schrikken, is gepland zeg maar.

07:29 ASR wil APG-baas Van Olphen als commissaris

07:27 Twee overnames door cloudbedrijf VMware

07:22 ASR groeit en neemt verzekeraar Veherex over

22 aug Topman HP stapt op

22 aug Hasbro koopt bedrijf achter Peppa Pig

22 aug 'C&A brengt Braziliaanse tak naar beurs'

22 aug Kleine koersbewegingen op Wall Street

22 aug Wisselend beeld op Wall Street

22 aug 'Boeing wil productie 737 MAX weer opvoeren'

22 aug Oprichters Adyen verkopen aandelen

Analistenadvies luidt:

Aegon: naar €4,50 van €5 - CFRA

NN: naar €40 van €42 - Credit Suisse

OCI: naar €28 van €31 - Berenberg

De AFM meldt deze shorts en die kent u wel zo ongeveer:

De agenda en die Japanse inflatie kwam uit op 0,4%... Vandaar dat Kuroda thuis blijft zwoegend aan de gelddrukmachine en niet naar Jackson Hole afzwaait.

01:30 Japan inflatie CPI jul 0,6%

08:00 ASR Q2-cijfers

09:00 Aegon notering ex-dividend

16:00 VS verkopen nieuwe woningen jul 0,645M

16:00 VS speech Fed-voorzitter Jerome Powell Jackson Hole

En dan nog even dit

Ze zijn niet uit een ei gekropen daar:

Hong Kong’s built a democracy online—and the leaderless movement is mounting an unprecedented challenge to China https://t.co/tYdxm183te — Bloomberg (@business) August 22, 2019

Toe maar:

Mark Zuckerberg has sold $296 million worth of Facebook shares in August https://t.co/0vHdXaD5ZU — CNBC (@CNBC) August 22, 2019

Deze hut ook maar even:

Tesla agrees to buy batteries from LG for its China factory, sources say https://t.co/ZtU0U28XVa — Bloomberg (@business) August 23, 2019

Waren er nog cijfers gisteravond:

Salesforce sees higher quarterly, FY revenue; shares rise 7% https://t.co/fQ272Xnw3Z pic.twitter.com/3ec4LwSTAa — Reuters Top News (@Reuters) August 23, 2019

Intussen. Bij. Deutsche. Bank.

U.S. SEC fines Deutsche Bank $16 million to settle foreign corruption charges https://t.co/WyXuvNLAWc pic.twitter.com/N3cda0fyJS — Reuters Top News (@Reuters) August 23, 2019

Het is niet anders?

European lenders are considering breaking a last taboo: Negative interest rates for the masses https://t.co/idpYFPXWAg — Bloomberg (@business) August 22, 2019

Goh:

ECB eyes stimulus package as growth looks weaker: minutes https://t.co/Ctnc2iVL5R pic.twitter.com/H0Aa58qOcM — Reuters Business (@ReutersBiz) August 22, 2019

Welja:

A Japanese agency priced a bond with a negative yield for the first time, in a sign that such debt sales may increase in the nation https://t.co/sRY5lpUrdM pic.twitter.com/KzzojKE2N8 — Bloomberg (@business) August 23, 2019

Kort, maar krachtig filmpje:

Bond and equity markets are in turmoil, but that doesn’t necessarily mean a recession for the U.S. Insights via @CMEGroup pic.twitter.com/Nyy29J2MGy — Bloomberg TicToc (@tictoc) August 19, 2019

Handig:

Trumponomics in seven charts: Trump set many specific and general goals for his administration’s management of the economy. Here are some charts showing how key indicators have evolved during Obama’s second term, and since Trump took office: https://t.co/qtdnpNRedH pic.twitter.com/B09d1xaWpm — Reuters Top News (@Reuters) August 22, 2019

Valt me nog mee:

China's coal demand to peak around 2025, global usage to follow: report https://t.co/or8uBIGz1M pic.twitter.com/8trAEQIes3 — Reuters Top News (@Reuters) August 23, 2019

Is de handelsoorlog niet eerder een symptoom?

A newly created U.S. cybersecurity agency said Thursday that China represents the greatest strategic risk to the U.S. and is its top priority https://t.co/n0oxuQeDKM — Bloomberg (@business) August 23, 2019

Eindelijk, maar is het niet veel te laat?

De EU wil Future Fonds van 100 mrd euro opzetten dat moet helpen "Europese kampioenen" te creëren als antwoord op giganten als Facebook, Apple, Alibaba. https://t.co/ezemEcaLKg — Mathijs Schiffers (@MJSchiffers) August 23, 2019

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.