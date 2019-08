Het beste wel raar dat beleggers blijkbaar niet begrijpen wat er gaande is of gewoon blind kopen. Er zoveel beren op de weg zoals Italie, Handels oorlog, Yield Curve, Deutsche bank, Duitsland recessie vanaf volgende kwartaal en vanmiddag de teleurstellende speech van Powell. Dit gaat goed mis. Ik ben nu 67 maar ik heb nog nooit zo blinde koop waanzin gezien als nu. Alles wordt genegeerd. Dit is nog erger dan 1987 en dat heb ik van dichtbij meegemaakt. Als de klap komt vanmiddag en maandag wordt de kater voor velen cruciaal.