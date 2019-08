Slot: Negatieve draai

Het leek een rustige handelsdag te worden, maar het venijn zit hem in de staart. Een duidelijke trigger voor het verlies van de AEX (-0,6%) kunnen we echter niet vinden. Met name de Europese inkoopmanagersindices waren beter dan verwacht.

Frankrijk is de grote verrassing met een groei van de industrie (51,0 vs 49,5). Zelfs de Duitsers vielen mee, al is een PMI van 43,6 ronduit beroerd. In de dienstensector zit de vaart er behoorlijk in. In heel Europa koersen de inkoopmanagersindices ruim boven de 50.

Om 15.45 uur kwam de Amerikaanse PMI voor de industrie langs. Een stand van 49,9 betekent krimp en dat is voor het eerst sinds september 2009. Toch was de impact op de beurzen in eerste instantie beperkt.

De afstort vond ongeveer 15 minuten later plaats. Als er echt op dit cijfer zou zijn gehandeld, had er direct een spike naar beneden moeten ontstaan.

In de bovenstaande grafiek ziet u dat het snel bergafwaarts is gegaan met de Amerikaanse inkoopmanagersindex voor de industrie. Toch zien we laatste drie maanden enige vorm van stabilisatie.

Boskalis

Het handelsaandeel van de dag is Boskalis (-3,5%). Afstorten bij opening, herrijzen uit de as en vervolgens weer aan puin gaan. Leuk voor handelaren, maar het bezorgt beleggers hoofdpijn. De grootste smet op de cijfers is een onverwachte voorziening van €100 miljoen.

Oorzaak is het wegvallen van subsidies in de offshore windmarkt. Hierdoor worden toeleveranciers onder druk gezet om flink te bezuinigen. In tegenstelling tot BAM kiest het management van Boskalis ervoor ruim te begroten voor tegenvallers.

Voordeel is dat het bedrijf niet iedere keer met extra voorzieningen op de proppen hoeft te komen. Wie weet blijkt het uiteindelijk mee te vallen. Op dit moment koerst het aandeel tegen 17 keer de getaxeerde winst over 2020.

Rentes

Voor de derde dag op rij lopen de rentes in een brede lijn op. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier stijgt vier basispunten naar -0,50%. Wie weet hebben we de bodem nu gezien.

Brede markt

De AEX daalt 0,6% en daarmee presteren we in lijn met de DAX (-0,5%) en CAC (-0,8%)

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 11,0% omhoog en noteert 16,7 punten.

De Amerikaanse indices koersen allemaal in het rood. De Dow Jones (-0,1%) en S&P500 (-0,3%) houden het verlies redelijk. Daarentegen moet de Nasdaq (-0,7%) aanmerkelijk meer terrein prijsgeven.



De euro blijft stabiel en noteert 1,109 ten opzichte van de dollar.



Goud (-0,1%) blijft dicht bij huis.

Olie: WTI (-0,8%) en Brent (-0,7%) kunnen de ochtendwinst niet vasthouden.

Bitcoin (+0,2%) dobbert zo rond de $10.000

Het Damrak

Adyen (-5,0%) kan het hoge groeitempo niet vasthouden. Het aandeel is geprijsd voor perfectie, dus kunt u de koersreactie wel raden. Adyen neemt gas terug #ADYENNV https://t.co/S3bJ1cqB83 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 22, 2019

(-5,0%) kan het hoge groeitempo niet vasthouden. Het aandeel is geprijsd voor perfectie, dus kunt u de koersreactie wel raden. ASR (-1,5%) is de vreemde eend in de bijt onder de verzekeraars. Aegon (+0,2%) en NN Group (-0,0%) houden het hoofd vandaag prima boven water.

(-1,5%) is de vreemde eend in de bijt onder de verzekeraars. (+0,2%) en (-0,0%) houden het hoofd vandaag prima boven water. Een slechte dag voor Wolters Kluwer . Zoals gebruikelijk is het rustig rondom de dataleverancier.

. Zoals gebruikelijk is het rustig rondom de dataleverancier. Het zou zomaar kunnen dat de staalfondsen goed liggen door meevallende Europese inkoopmanagersindices voor de industrie. ArcelorMittal (+2,9%) voert de AEX aan. Aperam (+2,0%) is de nummer één van de AMX.

(+2,9%) voert de AEX aan. (+2,0%) is de nummer één van de AMX. Galapagos (-2,2%) zakt de laatste weken wat weg. Het is dit jaar ook wel erg hard gegaan. Dan is er niets mis met wat winstnemingen.

(-2,2%) zakt de laatste weken wat weg. Het is dit jaar ook wel erg hard gegaan. Dan is er niets mis met wat winstnemingen. ING (+2,0%) heeft er zin in. Het werd tijd.

(+2,0%) heeft er zin in. Het werd tijd. IMCD (-2,5%) kan sinds de cijfers niets meer goed doen.

(-2,5%) kan sinds de cijfers niets meer goed doen. Enige lichtpuntje voor de aandeelhouders van BAM (-7,5%) is dat het aandeel bijna op de hoogste koers van de dag sluit. Wederom moet de bouwer afschrijven op de zeesluis in IJmuiden.

(-7,5%) is dat het aandeel bijna op de hoogste koers van de dag sluit. Wederom moet de bouwer afschrijven op de zeesluis in IJmuiden. Waarom ligt Arcadis (-2,7%) ineens zo slecht?

(-2,7%) ineens zo slecht? Heijmans (-4,9%) en VolkerWessels (-1,7%) worden door het cijferende BAM naar beneden gesleurd.

(-4,9%) en (-1,7%) worden door het cijferende BAM naar beneden gesleurd. Op de koers van Beter Bed (-6,5%) is geen pijl te trekken.

Adviezen

ABN Amro: naar €23 van €25 en kopen - Citigroup

Brunel: naar €15 van €16,55 - Kepler Cheuvreux

KPN: naar €3,10 van €3,25 - Credit Suisse

Boskalis: naar opbouwen van kopen en naar €22 van €30 - KBC

