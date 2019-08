Fondsenrondje: Dramatische cijferontvangst

Op een dag waar de cijferende bedrijven aan puin gaan, maakt de AEX (-0,3%) een pas op de plaats. Met name de aandeelhouders van BAM (-12,1%) kunnen vandaag maar beter zonder telefoon op het strand gaan liggen.

Eerst gaan we naar de inkoopmanagersindices voor de industrie. Deze vielen in een brede lijn mee. Ok, een Duitse PMI van 43,6 is natuurlijk bar slecht, maar wel iets beter dan verwacht (43,0). De grootste verrassing komt uit Frankrijk. Daar waar de markt uitging van krimp (49,5), kwam er een mooi groeicijfer (51,0) uit de bus.

Helaas zorgt het niet voor een plusje op de borden. Oja, ook kwamen de PMI's over de Europese dienstensector binnen. Hier zijn het onze oosterburen die met een stand van 54,4 uitstekend scoren.

Oftewel, met de industrie gaat het in Duitsland dramatisch, terwijl de dienstensector op volle toeren draait. Iets dat vroeger ondenkbaar was. Normaal gesproken zwakt de dienstensector af, op het moment dat de maakindustrie implodeert.

BAM (-12%)

Het vertrouwen in BAM is helemaal weg. Opnieuw moest de bouwer extra afschrijven op die dekselse zeesluis in IJmuiden. Dit keer moest er €4 miljoen extra worden afgeschreven. Anderzijds is er al €90 miljoen afgeboekt op het rampproject, dus dan is zo'n extra afschrijving klein bier.

Het management had deze afstraffing van de koers eenvoudig kunnen voorkomen door alle pijn in één keer te nemen. Natuurlijk blijft het altijd onduidelijk hoeveel de extra kosten in werkelijkheid zijn, maar dan is het simpelweg beter om ruim te begroten.

Bijkomend voordeel is dat er op een gegeven moment gezegd kan worden dat het uiteindelijk toch niet zo erg was als gedacht. Maar goed, ik ben geen CFO en heb dus makkelijk praten. Enige lichtpuntje in de cijfers is dat de omzet sneller groeit dan verwacht. Nu de marges nog.

De afgelopen vijftien jaar hebben de aandeelhouders van BAM nauwelijks iets verdiend. De AEX deed het met een plus van 200% aanmerkelijk beter. Lage marges en een hoog risico. Niet de ideale combinatie voor een belegging.

Brede markt

De AEX gaat 0,3% omlaag en daarmee presteren we in lijn met de Duitsers (-0,3%) en Fransen (-0,2%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 0,1% en noteert 15,0 punten.

De Amerikaanse futures dobberen rond het nulpunt.

De euro klimt 0,1% en noteert 1,110 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,52%) en Duitse (-0,66%) rente lopen twee basispunten op.

Goud (-0,2%) komt de laatste dagen niet echt in beweging.

Olie: WTI (+0,3%) en Brent (+0,2%) blijven dicht bij huis.

Bitcoin (-1,4%) doet bijna niets.

Het Damrak

Adyen (-5,8%) is priced for perfection en dan moet het bedrijf leveren. Weliswaar stijgt de omzet 41%, maar daarmee voldoet het betaalplatform niet aan de verwachtingen van analisten. Het management van Adyen verwacht de komende jaren met gemiddeld 25 tot 35% per jaar te groeien.

ING (+1,2%) krabbelt iets op, maar veel heeft het niet om het lijf. Binnen de stijgende AEX staat de Nederlandse grootbank year to date 10% in de min.

Unilever (-1,3%) trekt de hoofdindex naar beneden.

Heeft ArcelorMittal (+1,3%) de bodem gezien? De staalgigant profiteert van beter dan verwachte inkoopmanagersindices voor de industrie.

Een mooie draai in het aandeel Boskalis (+2,1%). Bij opening stond er nog een lelijke min van 6% op het bord. Meer over de cijfers bij IEX Premium. Boskalis: Prijsdruk windparken #Boskalis https://t.co/QriOaRhZAL — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 22, 2019

PostNL (+1,1%) breekt voorzichtig door de €1,80. De post- en pakketbezorger ligt er de laatste maanden uitstekend bij. Nu is het wachten op het oordeel van de ACM of het bedrijf concurrent Sandd mag overnemen.

OCI (-1,9%) valt lelijk tegen. Het aandeel is weer terug op het niveau van begin dit jaar.

Heijmans (-2,2%) en VolkerWessels (-1,3%) hebben last van de beroerde cijfers van BAM.

ForFarmers (+1,7%) begint voorzichtig aan een herstel.

Winstnemers bij Beter Bed? (-5,6%) Het ging wel heel hard omhoog de laatste paar dagen.

Stern (+4,7%) ligt er goed bij. Gisteren nabeurs kwam het bedrijf met meevallende cijfers.

Adviezen