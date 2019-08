Liveblog: BAM, Boskalis en banken

Update 13:00 uur: Banken: wie durft?

Nou, het Noorse oliefonds.

Norway’s $1 trillion sovereign wealth fund raises its stake in Commerzbank after the lender's stock fell to a record low https://t.co/x9YxdPCNkC — Bloomberg (@business) August 22, 2019

Met die dalende rentes en ploeterende economie - wat er bij banken dubbel in kan hakken - is er volop risico. Ik vertel u niks nieuws, dat ziet u dagelijks ook aan die almaar verder afdruipende koersen. Toevallig zei ik het gisteren nog tegen een collega: eerst een economische en liefst ook een rentedraai zien, voor...

Daar wachten de Noren in ieder geval niet op, of zij denken juist dat er, met nieuwe verruimingspretpakketen van de centrale banken en extra uitgaven van landen - zie Duitsland en Nederland deze dagen - geen recessie komt en de banken misschien de gifbeker al hebben leeggedronken. Commerzbank voorop?

De plaatjes moeten het laten zien. De grafiek is vanaf 15 september 2008, toen ene Lehman Brothers (ook nog van Duitse komaf ook zeg ik met de wijsheid achteraf) omkrakte. Haha, de Duitsers en Italianen kunnen dus wel prima samen door één (achter)deur. Als ze maar willen! Deze grafiek is het keiharde bewijs.

Commerzbank is ook de hardste daler van het stel, nog erger dan Deutsche Bank. Een kunst op zich, dunkt me, maar de Noren is het blijkbaar nu toch echt te gek aan het worden.

Helaas heb ik hem niet herbelegd, maar dit is Euro Stoxx Banks Index. Onthutsend, daar hoeven we het niet meer over te hebben. Is het ook een kans? Ik denk het wel en misschien wel een grote, want veel slechter kan het voor banken niet worden gezien economie, concurrentie, toezicht, kosten, sentiment én rentes.

De vraag is alleen of dat nu al is. Het risico is dat het eerst nog lang en veel donkerder wordt, voor het licht weer gloort.

Update 11:50 uur: Beter Bed

Natuurlijk een kijkje bij het wildste aandeel deze zomer met zowat dagelijks double digits, Beter Bed. Vandaag is er even een terugslagje. Dit is de maximale uitslag, er staat nu -4,7%. Het cijfer voor de de komma wisselt echter zo'n beetje iedere koerstik. Dat u weet dat het er weer heet aan toe gaat.

Overbodig te zeggen dat er ook vandaag formeel geen nieuws is?

Update 11:40 uur: Jitse Groen live

Naar ik aanneem vragen over de overnames, Uber, Amazon en noem maar op, want geen dag zonder nieuws en nieuw speelveld in de thuisbezorgsector.

Jitse mag wel wat lekkers meenemen, Thomas. Wordt denk ik de #AEX zelf en - zie die AEX herbeleggingsindex - nog met boter en suiker ook #Takeaway pic.twitter.com/78CR3FF99n — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 22, 2019

Update 11:30 uur: Kijk nou Boskalis

Boskalis gaat even in de rebound, zeg... Ik ben nog zoekende.

Jeetje, is Kapitein Peter van #Boskalis himself naar Damrak gekomen om - jasje uit - iedereen op z'n plek te zetten en einde aan gedonder te maken? Serieus, fonds daalde ruim 5% op opening op Q2's, maar nu +2,7%. Ik weet niet waarom. Quotes conference call óf bodemvisserij? #AEX pic.twitter.com/lTBAegqVZe — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 22, 2019

Tja, wie weet. De GrandVision centjes? Dit is speculeren met een hoofdletter, verschuivingen komen we vanzelf al dan niet tussen de AFM-meldingen tegen.

Wie weet, die moeten idd mss nog beetje middelen :-) — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 22, 2019

Update 11:20 uur: Bouw, bouw, nog eens bouw en BAM

Het CBS wrijft de Q2's van BAM er nog even extra in... Natuurlijk niet, maar het is toch wel een beetje wrang.

De omzet van de bouw was in het tweede kwartaal van 2019 7,9 procent hoger vergeleken met een jaar eerder. https://t.co/rHVHeY13uu pic.twitter.com/PYUpy351Mi — CBS (@statistiekcbs) August 22, 2019

En er was al het nodige bouwnieuws vandaag. Als u het hebt gemist: ABN Amro is aan het rekenen geslagen en is zich een hoedje geschrokken. Wellicht is dit ook de reden dat Heijmans (nu -1,6%) en VolkerWessels (-1,3%) niet goed liggen vandaag.

'Bouwsector loopt miljarden mis door inperking stikstofuitstoot': https://t.co/lrXk3MesBr — NU.nl (@NUnl) August 22, 2019

Voor wie nog zin heeft om 17:31 minuten gejammer en geklaag aan te horen. Hopelijk gaat het de komende dertig jaar beter, dan maar.

'Bouwsector heeft de afgelopen dertig jaar niet goed gefunctioneerd': https://t.co/q98E2v23WW — NU.nl (@NUnl) August 22, 2019

Intussen heeft Nico de cijfers van BAM uitgevlooid en is daar niet vrolijk van geworden. Alles weer op de lange baan, is ook zijn conclusie, want de tegenvallers vallen toch weer extra tegen. Houdt het dan nooit op? Citaat:

De blik is dan ook gericht op 2020, waarin de voor dit jaar beloofde marges alsnog behaald moeten worden. Voorlopig rijzen er echter vooral twijfels en is de lage koers een weerspiegeling van het onvermogen van het bedrijf om grote projecten goed in de hand te houden.

Dit jaar geen feest bij BAM #BAM https://t.co/CRcWKyLqRz — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 22, 2019

Update 11:00 uur: Nederland vol op het orgel?

Het is het nieuws van de dag. Wat mij betreft helaas geen belastingverlagingen, maar de overheid die weer beter weet dan consumenten en producenten zelf hoe hún geld uit te geven. Het risico is wel weer voor die consumenten en producenten... Maar goed, da's mijn mening. De feiten graag. Citaat De Telegraaf:

De coalitie broedt op een plan om een miljardenfonds op te richten waarmee de economische groei op de lange termijn moet worden gewaarborgd. De Staat zal daarvoor fors extra moeten lenen op de kapitaalmarkt, wat voordelig is vanwege de historisch lage rente, melden bronnen aan De Telegraaf.

Vanuit het fonds moeten in de toekomst grote investeringen worden betaald in bijvoorbeeld infrastructuur en wetenschappelijk onderzoek. Aan het Binnenhof circuleert een bedrag van maar liefst 50 miljard euro dat maximaal in het fonds zou worden gestort, maar de grootte van het bedrag is nog niet definitief vastgesteld.

Hoe dan ook, er is ruimte zat in begroting? Mooie grafiekjes!

De Nederlandse regering lijkt op weg naar het 5e jaar op rij met een begrotingsoverschot. De laatste keer dat dat gebeurde was van 1950 t/m 1954. pic.twitter.com/67HQy17QRw — Wimar Bolhuis (@WimarBolhuis) August 21, 2019

Er is niet alleen een begrotingsoverschot, maar...

De Nederlands overheid heeft nu de laagste rentelasten op de staatsschuld sinds 1950. pic.twitter.com/Q2PVMNu8FY — Wimar Bolhuis (@WimarBolhuis) August 21, 2019

En de uitsmijter, want u dacht toch niet dat vroeger alles beter was en de huishoudboekjes wel klopten?

Nagezocht: het CPB geeft de reeks vanaf 1814. Onze regering blijkt met ingang van 2014 al jaarlijks de laagste rentelasten in 200 jaar te hebben gehad. En dalende sindsdien. We zitten nu op een recordlaagte. pic.twitter.com/gNKHmd1uow — Wimar Bolhuis (@WimarBolhuis) August 22, 2019

Update 10:45 uur: Floccinaucinihilipilification

Wat is dit nou weer?! Geen idee. Nee, dit gaat denk ik geen buzzword worden. Te moeilijk. Wel leuk.

India's central bank talks about floccinaucinihilipilification. Confuses everyone. https://t.co/yUX5V7NzgL by @anir_nag — Tracy Alloway (@tracyalloway) August 22, 2019

Update 09:45 uur: Meevallende inkoopmanagersindices

Stiekem had ik gehoopt dat die Duitse inkoopmanagersindex over de industrie over augustus onder 40 was uitgekomen. Want dan was Berlijn écht wel wakker geschrokken en tot actie overgegaan. U ziet het, ze vallen allemaal mee, maar uiteindelijk valt het natuurlijk allemaal niet mee.

Opvallend blijft wel het grote verschil tussen Duitse industrie en dienstensector. Het is echt op twee snelheden. De handelsoorlog doet zich duidelijk voelen in Mannschaftland. Vanmiddag komt de VS door. Vannacht kwam Japan met 49,5 op de proppen; vraag me niet waarom de markt hier niet op let.

Duitse en Franse inkoopmanagersindices over augustus - die economische momentum tracken - vallen mee, maar de verwachtingen waren waardeloos. Duitsland gaat na krimp in Q2 het ook in Q3 niet redden, vrees ik #recessie #AEX pic.twitter.com/ZMxjD21ZhQ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 22, 2019

De EU komt zo om 10:00 uur ook langs - daar kijkt ook weer niemand naar - maar dit zijn de enige landen met zogenaamde flash PMI's, ofwel eerste schattingen van die inkoopmanagersindices over de lopende maand. China had er ooit ook een, maar die is geskipt na 24 augustus 2015. Kunt u zich die dag nog herinneren?

Die dag was een tegenvallende Chinese flash manufacturing PMI de trigger voor een enorme, wereldwijde sell-off, die de AEX intradag bijna 10% deed dalen. Sindsdien is die PMI zonder opgave van reden nooit meer verschenen. Zo werkt dat blijkbaar in China.

Update 09:25 uur: BAM, Boskalis, Adyen en advies

Laat ik bij BAM de positieve insteek nemen, want er is al genoeg ach en wee geroepen over die - helaas - bijna eeuwige afschrijvingen. Want die lijken me de grootste domper vandaag. Intussen zie ik dat de koers toch weer verder wegzakt, -11% nu.

Goede nieuws is dat #BAM nu al herstelt vh openingsdipje op Q2's. Slechte nieuws is dat er nu -8,2% staat op weer afschrijvingen. #Boskalis doet -5,0% op Q2's (ook afschrijving) en #Adyen doet -2,9%, want dat groeit blijkbaar niet hard genoeg ondanks loeiende double digits #AEX pic.twitter.com/m74L1VxrbU — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 22, 2019

Nico trekt al scherpe lijnen:

Ook BAM doet een stevige stap terug, vervolg daily en weekly downtrend, geen overspannenheid, ruimte tot 2,40..... — Nico PR Bakker/BNPP Markets NL (@TheDailyTurbo) August 22, 2019

En slecht nieuws komt nooit alleen? Dit land valt nog eens volledig stil door alle regeltjes.

'Bouwsector loopt miljarden mis door inperking stikstofuitstoot': https://t.co/lrXk3MesBr — NU.nl (@NUnl) August 22, 2019

Over naar het volgende fonds. Kapitein Peter van HMS BOKA zeilt scherp aan de wind, zal ik maar zeggen. Goed onthouden, andere Nico. Scherp. Onder de link leest u zijn recensie al van de Q2's.

Berdowski (Boka) waarschuwde in maart in FD al voor bloedbad in windmarkt. Neemt nu voorziening van €100 mln https://t.co/J2F7zWxqdN pic.twitter.com/4cD4fXrDXG — Nico A. Inberg (@NicoInberg) August 22, 2019

Zijn er nog een paar adviesjes. KBC kielhaalt Boskalis al: