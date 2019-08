Veel cijfers en data vandaag - inkoopmanagersindices! - en laat ik maar met de deur in huis vallen: zoals verwacht verlies en weer afschrijvingen bij BAM. Tja. In hoeverre in dit ingeprijsd?

Boskalis moet ook weer afschrijven, meldt moeilijke marktomstandigheden, lastiger klanten, maar hoopt op hetzelfde resultaat uit te komen als vorig jaar.

Adyen groeit als kool, wat een tent. Dat moet ook, met die torenhoge waardering. Is het genoeg, is dan altijd de vraag.

Dit is marktbreed het nieuws nu volgens Bloomberg, niet veel bijzonders:

-Japan, China, Australia shares nudge higher

-Trading activity reduced ahead of Powell’s address on Friday

-Benchmark 10-year yield continues to fluctuate

-British pound slips as no-deal Brexit potential gains momentum https://t.co/8jkrzApkpm pic.twitter.com/W56FXoy9DS — Bloomberg Markets (@markets) August 22, 2019

Er zijn nog meer cijfers - Stern en Porcelyne Fles - maar ik kan niet heksen. De koersen dalen iets na een keurig Wall Street. De Fed is verdeeld over de rente bleek uit de notulen van het laatste rentebesluit gisteren en, zoals gezegd, vandaag komen de inkoopmanagersindices voor het huidige economisch momentum.

Let vooral op Duitsland om 09:30 uur en uiteraard vanmiddag de VS. Als de Duitse industrie vandaag weer ergens in de lage veertigers uitkomt, is een officiële recessie na al krimp in Q2 wel zo ongeveer een feit. En kan Berlijn misschien beslissen die €50 miljard ertegenaan te gooien. Of is dat al gebeurd?

Mooie primeur van de De Telegraaf: intussen in de Den Haag. Gaan we, zeker als werkenden, eindelijk eens minder dan meer betalen, of geeft de overheid weer liever zelf ons geld uit?

De koersen dan eindelijk. Beetje eentonig al dat rood, maar de schade valt mee.

En dan nog even dit

Shell investeert ook nog gewoon:

Shell takes the plunge into Australia's energy market with a $418 million bid to buy ERM Power https://t.co/ul1RDhRe2t — Bloomberg Markets (@markets) August 22, 2019

U ziet ze overal hier in Amsterdam:

This Amsterdam bike-rental company eyes expanding to Asia, Australia, and North America https://t.co/BaM0YCibvQ — Bloomberg Markets (@markets) August 22, 2019

Goh:

Hong Kong faces its worst earnings recession since the 2008 crisis https://t.co/YePIe5WEPt — Bloomberg (@business) August 21, 2019

Fnuikend:

China’s yuan drops to its weakest since March 2008 as uncertainty over the trade dispute with the U.S. persists https://t.co/jZUtOAMNze pic.twitter.com/zRqoukMTYL — Bloomberg Markets (@markets) August 22, 2019

Huh?

Swiss telecom Sunrise touts $6.4 billion UPC deal, blasts shareholder as 'self-serving' https://t.co/cNcGQbPoZy pic.twitter.com/gPSJccrhU1 — Reuters Business (@ReutersBiz) August 22, 2019

Vrijdag om 16:00 uur speecht Fed-voorzitter Jerome Powell. De rest van het weekendje-weg-voor-centrale-bankiers mag u vergeten, denk ik.

Gold steady, focus on Jackson Hole summit for rate-cut direction https://t.co/ZEOPa5Wkii pic.twitter.com/6oI3NvYjzh — Reuters Business (@ReutersBiz) August 22, 2019

Voor de liefhebbers:

We just completed year 10 of this economic expansion. What data should we be watching in the second half of the year? Learn more: https://t.co/puRR839Gtp #USEconomy #Investing #GlobalForecast pic.twitter.com/35NPUaAy6h — FactSet (@FactSet) August 21, 2019

Voor wie over Amsterdam loopt te gillen: Hongkong is vijf keer zo duur.

Wij polderen in. Zij kopen. Al eeuwen.

Alaska was acquired for $7.2m (£5.9m) and the Louisiana purchase deal cost $15m (£12.4m)



How "absurd" is President Trump's idea to acquire Greenland for the US?



[Tap to expand]https://t.co/A8BjYvbAOU pic.twitter.com/BBj3wo1Ak3 — BBC News (World) (@BBCWorld) August 21, 2019

Wacht even, wat hebben hier voor redenering? Geweldig:

Ah, perspective:



"2-year German Bund currently yields around -0.88%. However, after hedging the currency, this becomes a positive yield of around 1.9% for dollar-based investors. For a US-based investor, this is better than buying a two-year Treasury."https://t.co/YCOBacfMvV — Matthew C. Klein (@M_C_Klein) August 21, 2019

Hahaha:

Am I doing this right? pic.twitter.com/09zryVPx8S — Neil Irwin (@Neil_Irwin) August 21, 2019

Nog eentje, voor wie flipt op high frequency traders:

When market makers offer liquidity in the summer pic.twitter.com/gsVlUiQSdq — Sid Verma (@_SidVerma) August 20, 2019

Voor de bromberen onder u:

De uitsmijter:

"Now when you broaden that out to the 50 economies that we track around the world, you’ve got 53% of the countries we follow Nowcasting themselves into #Quad4."



via Darius Dale @HedgeyeDDale https://t.co/W7ij43XkhE — Hedgeye (@Hedgeye) August 21, 2019

