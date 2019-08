TA: Steun van zware jongens

De beurzen lijken het herstel steeds wat meer vorm te geven. Nu het weer even rustig is omtrent het handelsconflict en het cijferseizoen op zijn einde loopt, komen koopjesjagers weer terug.

De Nederlandse beurs kende gisteren een sterke dag en wist door de eerste weerstand te breken. De komende dagen kan er daarom verder gebouwd worden aan het herstel.

De technische plaatjes van de vijf zwaarste wegers binnen de AEX index ogen nog redelijk positief. Dit kan een verder herstel van de aandelenkoersen ondersteunen.

AEX index mist kracht

De Nederlandse beurs is gisteren door de eerste weerstand van de onderkant van het koersgat van 5 augustus (blauwe lijn) gebroken. Dit is een positief signaal. De kans is hierdoor toegenomen dat in ieder geval het volledige koersgat zal worden gevuld.

Als dit lukt zal het vizier worden gericht op het volgende koersgat, dat van 2 augustus in de zone 562-565, waar we tevens de bodem van begin juli tegenkomen. Voorlopig lijkt dit het hoogst haalbare en moeten we rekening blijven houden met volatiele koersuitslagen in beide richtingen.

Zware jongens

De zwaargewichten van de AEX index bepalen voor een belangrijk deel het verloop van de Nederlandse beurs. De technische plaatjes van deze aandelen geven daarom een indicatie van de slagingskans van het huidige herstel. Ik bekijk de plaatjes van Royal Dutch Shell, Unilever, ASML, Heineken en Relx.

Het valt op dat de koersen van alle vijf de aandelen zijn opgevangen door belangrijke steunniveaus. Dit zou de AEX index de komende periode wat kunnen ondersteunen.

Royal Dutch Shell heeft steun bereikt

Het technische plaatje van Royal Dutch Shell oogt neutraal. Het aandeel heeft recent de gematigd stijgende trend verlaten en is flink teruggevallen.

Rond 25 euro ligt een steunzonze die inmiddels drie keer is getest. Vanaf dit niveau zou het aandeel de komende tijd wat kunnen herstellen.

Unilever voltooit pullback

Het technische plaatje van AEX-zwaargewicht Unilever oogt nog altijd positief. Het aandeel brak eerder dit jaar opwaarts uit de langetermijn-driehoeksformatie waarmee een nieuwe stijgende fase werd ingezet.

Het aandeel heeft recent een pullback gemaakt naar het oude uitbraakniveau waar de driehoek werd verlaten. Nu het aandeel hier steun heeft gevonden, kunnen we weer omhoog kijken. Eerste richtpunt is de top van juni rond €55,33, maar het uiteindelijke koersdoel ligt pas rond 60 euro.

ASML blijft sterk

ASML valt terug binnen de grenzen van de stijgende trend. Zolang de koers boven de voorgaande top weet te blijven, oogt het technische beeld positief. Hogere toppen en bodems wijzen nog altijd op aanhoudende vraag.

Als ASML weet op te veren vanaf de onderkant van de stijgende trend kan de opmars richting berekend koersdoel €240 worden voortgezet.

Heineken veert op van steun

De recente daling brengt Heineken terug naar het niveau van de voorgaande toppen. Het beeld blijft redelijk positief, zolang de koers boven deze voormalige weerstand weet te blijven.

De stijgende fase is wel afgebroken, maar het 200-daags gemiddelde lijkt thans steun te bieden. Vanaf dit niveau zou Heineken de komende weken wat kunnen herstellen.

Relx kijkt omhoog

Relx heeft recent de plek van ING ingenomen in de top-vijf van zwaarste wegers. De uitgever beweegt al tijden in een mooie uptrend en lijkt ook na de recente adempauze weer opwaarts te draaien.

Relx heeft steun gevonden boven de top van begin dit jaar en kijkt weer omhoog. Volgende koersdoel ligt rond 24 euro.