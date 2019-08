In de aanloop naar de Fed-notulen zet de AEX een aardige plus van 1,0% op het bord. Toch blijven we behoorlijk achter ten opzichte van de Duitsers (+1,3%) en Fransen (+1,7%).

Het zijn met name de grootbanken die achterblijven vandaag. ABN Amro (-0,9%) en ING (-0,9%) hebben samen een weging van 8,5% binnen de hoofdindex. Niet extreem hoog, maar wel voldoende om de AEX significant te drukken.

Helemaal omdat we van deze aandelen mogen verwachten dat ze twee keer zo hard omhoog gaan als het sentiment goed is. Een andere oorzaak voor de underperformance van vandaag is dat er geen echte uitschieters omhoog zijn. Meer dan een plus van 1,9% voor Aalberts is het niet.

Vanavond om 20.00 uur komen de Fed-notulen langs. Hierin staat de laatste vergadering van de Amerikaanse centrale bank op papier geschreven. De functie van deze notulen is dat de markt een inkijkje krijgt in wat er is besproken door de Fed-leden.

Pharming on fire

Het is lastig om exact een vinger te leggen op deze koersstijging van Pharming (+5,9%). De laatste tijd ligt het aandeel er uitstekend bij en dat kan niet alleen komen door het afgelopen kwartaalrapport.

Misschien zorgt de deal met Novartis voor de nodige fantasie. Pharming is bezig te transformeren in een farmaceut die niet meer afhankelijk is van één medicijn. Nu draait nog alles om de verkopen van het middel Ruconest. Dit zorgt voor een extra hoog risico.

Daarom wordt Pharming relatief laag gewaardeerd. Voor ongeveer 14 keer de getaxeerde winst over 2020 kunt u de stukken oppikken. Verwacht wordt dat er in 2021 een flinke winststijging plaatsvindt. Als de rekensommetjes van de analisten kloppen, daalt de K/W over 2021 naar 8.

Vandaag wordt iedere koerscorrectie gebruikt om te kopen. Pharming sluit zelfs bijna op het hoogste punt van de dag.

Rentes

Nauwelijks beweging in renteland. De Nederlandse tienjaarsrente loopt een basispuntje op naar -0,55%.

Brede markt

De AEX stijgt 1,0% en daarmee blijven we iets achter ten opzichte van de overige indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 8,0% omlaag en noteert 15,2 punten.

De Amerikaanse indices lopen ongeveer 1% op.



De euro blijft stabiel en noteert 1,110 ten opzichte van de dollar.



Goud (-0,3%) maakt een pas op de plaats.

Olie: WTI (+0,7%) en Brent (+1,5%) klimmen voorzichtig uit het dal.

Bitcoin (-7,2%) kent een off-day.

Het Damrak

ArcelorMittal (+1,7%) geeft de ochtendwinst deels prijs.

(+1,7%) geeft de ochtendwinst deels prijs. Heineken (+1,8%) geeft gas. Groot nieuws kunnen we echter niet vinden.

(+1,8%) geeft gas. Groot nieuws kunnen we echter niet vinden. Royal Dutch Shel l (+1,1%) ligt er goed bij. Hetzelfde geldt voor de olieprijs.

l (+1,1%) ligt er goed bij. Hetzelfde geldt voor de olieprijs. KPN (-0,1%) bleef goed liggen toen de markten corrigeerden. Dan is het niet onlogisch dat het aandeel vandaag wat achterblijft.

(-0,1%) bleef goed liggen toen de markten corrigeerden. Dan is het niet onlogisch dat het aandeel vandaag wat achterblijft. De analisten van ING halen IMCD (+1,6%) van de kooplijst, maar beleggers zijn niet onder de indruk.

(+1,6%) van de kooplijst, maar beleggers zijn niet onder de indruk. Een afzwakkende volatiliteit is niet niet goed voor handelshuis Flow Traders (-1,7%).

(-1,7%). TKH (+3,4%) kent een goede dag, maar is nog lang niet op het niveau van voor de tweedekwartaalcijfers.

(+3,4%) kent een goede dag, maar is nog lang niet op het niveau van voor de tweedekwartaalcijfers. De knaller van de dag is ICT Group (+8,7%). Het bedrijf wist de opbrengsten met 31% op te voeren. Toch hoor ik niemand juichen. Waarschijnlijk heeft geen enkele particuliere belegger het aandeel in portefeuille.

(+8,7%). Het bedrijf wist de opbrengsten met 31% op te voeren. Toch hoor ik niemand juichen. Waarschijnlijk heeft geen enkele particuliere belegger het aandeel in portefeuille. Accell (+5,1%) zet hem in de derde versnelling. Het volume valt vandaag alleen een beetje tegen. Dat was gisteren op het slot heel anders.

(+5,1%) zet hem in de derde versnelling. Het volume valt vandaag alleen een beetje tegen. Dat was gisteren op het slot heel anders. Sif (-2,8%) ligt beroerd omdat het Amerikaanse windmolenpark Vineyard vertraging oploopt. Dit is juist het project waar de funderingsspecialist aan mee werkt.

(-2,8%) ligt beroerd omdat het Amerikaanse windmolenpark Vineyard vertraging oploopt. Dit is juist het project waar de funderingsspecialist aan mee werkt. Heijmans (-4,8%) liep gigantisch op richting de tweedekwartaalcijfers. Dan komen er goede resultaten langs en dan vinden beleggers het waarschijnlijk genoeg geweest.

(-4,8%) liep gigantisch op richting de tweedekwartaalcijfers. Dan komen er goede resultaten langs en dan vinden beleggers het waarschijnlijk genoeg geweest. Lokaal gaat Beter Bed (+9,1%) als de brandweer. Het volume is hoger dan normaal.

Adviezen

IMCD: naar houden van kopen en naar €65 van €75 - ING

De dag van morgen