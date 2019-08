De AEX (+1,0%) maakt het verlies van gisteren weer goed. Ook de Duitsers (+1,1%) en Fransen (+1,4%) hebben er vandaag zin in. Groot nieuws is er voorlopig niet.

Vanochtend kwam bij ons alleen het consumentenvertrouwen langs. Deze daalde in augustus licht naar 0. Dat betekent dat het aantal optimisten en pessimisten precies in evenwicht is. Dat is iets beter dan het langetermijngemiddelde van -4.

Ondanks het feit dat de Nederlandse consument minder vertrouwen heeft in de economie, vindt hij het nog wel een geschikt moment om grote uitgaven te doen. Oftewel, we hoeven niet te verwachten dat Henk en Ingrid ineens de hand op de knip houdt.

Verder komen er vanmiddag om 16.00 uur cijfers langs over de verkopen van bestaande woningen in de VS. Toch is het vooral uitkijken naar de Fed notulen. Deze worden vanavond om 20.00 uur gepubliceerd.

Heijmans -2,5%

Een volatiele start voor het aandeel Heijmans. Bij opening stond er nog even een keurige plus op het bord, maar inmiddels koerst het aandeel flink in de min. Aan de cijfers kan het niet liggen, want deze zijn heel aardig.

Zoals verwacht daalde de omzet in het eerste halfjaar. De marges gingen echter omhoog, zodat er onderaan de streep aanmerkelijk meer geld over bleef. Een nettowinst van €15 miljoen is overigens geen vetpot. Anderzijds bedraagt de beurswaarde van Heijmans slechts €191 miljoen.

Dit jaar blijft Heijmans met een plus van 8% behoorlijk achter ten opzichte van BAM (+23%) en VolkerWessels (+34%). Op de wat langere termijn zijn de rollen omgedraaid. Hierover meer in het onderstaande artikel van IEX Premium.

Brede markt

De AEX gaat 1,0% omhoog en daarmee blijven we wat achter ten opzichte van de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 7,6% en noteert 15,3 punten.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,6% in het groen.

De euro blijft stabiel en noteert 1,110 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,53%) en Duitse (-0,66%) rente lopen vier basispunten op.

Goud (-0,6%) zakt door de $1.500-grens.

Olie: WTI (+0,9%) en Brent (+0,6%) herstellen iets.

Bitcoin (-5,6%) koelt behoorlijk af. Hoewel, de digitale munt heeft weleens gekkere sprongen gemaakt.

Het Damrak

Adyen (+2,8%) gaat lekker op dit moment. Morgenochtend komt het betaalplatform met de tweedekwartaalcijfers langs.

Het sentiment is goed en dan komen cyclische aandelen zoals ArcelorMittal (+3,1%) en Aperam (+2,0%) bovendrijven.

IMCD (+1,7%) heeft geen last van een adviesverlaging van ING. Het aandeel gaat naar houden van kopen en het koersdoel wordt met €10 naar beneden bijgesteld naar €65.

Een goede stemming in combinatie met hogere rentes. Dat zou normaal gesproken goed moeten zijn voor de banken. Dan vallen ABN Amro (-0,3%) en ING (+0,5%) toch een beetje tegen.

KLM ligt weer eens overhoop met de vakbonden. Toch blijft het aandeel Air France-KLM (+0,4%) redelijk liggen.

PostNL (+2,0%) gaat goed. Als we het dividend meetellen, staat het aandeel van de post- en pakketbezorger weer in het groen dit jaar.

Sif (-2,9%) gaat omlaag door het nieuws dat het Amerikaanse windmolenpark Vineyard vertraging oploopt. Dit is precies het project waar de funderingsspecialist aan mee werkt.

Wereldhave (-0,8%) koerst op het laagste niveau sinds mensenheugenis. Toch durft HAL het aan om twee winkelcentra te kopen. Blijkbaar is er toch nog interesse in winkelvastgoed. HAL in winkelvastgoed #HALTrust https://t.co/VtHu0AFJq4 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 21, 2019

ICT (+7,3%) wist de omzet in het eerste halfjaar met 31% te verhogen. Belegger zijn er ook blij mee.

Pharming (+4,8%) is on fire.

Accell (+6,5%) ging gisteren op het slot op een hoog volume omhoog. Vandaag komt daar nog een dikke plus overheen. Hierover meer in het liveblog.

