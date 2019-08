Liveblog: Tom2, Heijmans en Beter Bed

Update 15:15 uur: TomTom

Het is bijna dat hoe minder TomTom over de tong gaat, hoe beter het fonds het doet? Technisch zijn er mooie lijntjes te trekken. Dat moet u zelf doen, want ik heb twee linkerlinialen.

Omdat ik hoop #TomTom volgers heb: fonds is in augustus goed blijven liggen en (5 jr) grafiek oogt nu veelbelovend met vandaag weer mooie +2%. Volumes mogen wel hoger #AEX pic.twitter.com/yzOyOni8ni — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 21, 2019

Update 15:00 uur: Dertig jaar tegen -0,1%

Al een paar dagen over en de obligatie is nu geveild. En historisch. Dertig jaar uw geld wegzetten tegen 0,1% per jaar: zijn er vrijwilligers? Natuurlijk, aandelen hebben een ander en hoger risicoprofiel dan AAA-obligaties. Zeker de Duitse Bunds, hoewel we die stiekem intussen Panzers kunnen gaan noemen.

Toch kan ik het niet laten om bij de degelijkste aller aandelen te kijken, de Dividend Aristocrats. SPDR heeft er zelfs een wereldwijde tracker van en die doet 4,9% yield. U hebt alleen geen hoofdsomgarantie en die hebt u wel bij die Panzers.

€869 miljoen tegen effectief -0,11% voor een dertig jaars dus om precies te zijn #AEX https://t.co/7LdjSxtIAa — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 21, 2019

Update 14:30 uur: Beter Bed

Accell gaat lekker, ICT ook en Pharming schuift ook weer procenten op. De stijger van de dag is alleen lokaal genoteerd en opereert zo een beetje buiten het grote zicht. Het blijft echter niet onopgemerkt. Retteketet Beest in Bed, ik bedoel Beter Bed doet vandaag al weer +10%.

Update 13:40 uur: Altijd maar weer die Fed

Eens met Jack van Robeco, touché zelfs die laatste zin en inderdaad: Don't fight the Fed. Never. Eerlijk gezegd denk ik ook dat er met z'n allen altijd veel te veel achter zoeken bij die centrale banken. Wel een mooi en interessant plaatje en vanavond om 20:00 uur de notulen van het laatste Fed-rentebesluit.

Ik denk dat de Fed vooral haar best doet om de Amerikaanse economie draaiende te houden. En ja, dat vindt zijn weerslag op de beurs. Dat de Fed vooral bezorgd is om de aandelenbeurs is vooral voer voor conspiracy theorists (en mensen die de rally gemist hebben) #dontfightthefed https://t.co/LlBBzmSlkq — Jack Neele (@jackneele) August 21, 2019

Update 10:30 uur: ASR en het Noorse oliefonds

Sorry, ik kan het gewoon niet laten.

Nog zo eentje. Hoewel? Hier mag best een parlementaire enquête over komen, naar mijn bescheiden mening.

De yield op onze verjubelde aardgasbaten bestaat uit aardbevingen in Groningen. Opbrengsten uit delfstoffen, dit hebben die Noren letterlijk biljoen keer slimmer aangepakt dan wijhttps://t.co/bdu7eUN7xg — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 21, 2019

Update 10:00 uur: Heijmans

Het was zelfs even -5%. De koers zakt nu toch weer weg naar ruim -3%. Eerlijk zeggen: wie had voorbeurs een double digit koerssprong omhoog verwacht, omdat de Q2-cijfers van Heijmans gewoon goed zijn?

Van +2% naar -3% en nu rond -2%: Damrak weet niet goed raad met keurige Q2's en prima outlook #Heijmans na +20% ritje in 3 dagen. Gewoon bezit vd zaak is einde vermaak, of is beurs even niet bereid meer dan 7 à 8x winst voor bouwers te betalen...? #AEX pic.twitter.com/OerxmvbD3l — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 21, 2019

Het jarenlange puinruimen van CEO Ton Hillen en zijn nieuwe, strikte beleid om niet meer ten koste van alles opdrachten binnen te halen, betaalt zich uit. En wel heel toepasselijk met minder omzet, maar meer winst. Nico zet ook een krul onder de rapportage en gaat er vanuit dat het bedrijf over dit jaar weer dividend betaalt.

Heijmans is nu tegen 9,4 keer huidige en 4,8 verwachte winst in haar hoek op het Damrak af te halen. Zo goedkoop, waarom dan geen koersexplosie vandaag, vraagt u zich misschien af? Misschien dat deze lange waarderingsgrafiek antwoord geeft. Hoge(re) waarderingen zijn de beurs in het recente verleden slecht bekomen.

En echt duur was het aandeel zelden. Laten we wel zijn: bouwen kent ook hoge risiso's en lage marges. Betaal nooit meer dan tien keer de winst voor een bouwer, heb ik eens opgetekend uit de mond van een ervaren analist. Zeg het maar of het zo is, maar Heijmans lijkt hier wel het schoolvoorbeeld van?

Update 09:10 uur: Accell luidt fietsbel

Niets te zien in de AFM-registers - want ik zat gisteravond aan grootaandeelhouder Pon te denken - en zeg maar wie zich waarom roert in het aandeel. Want daar duidt dit toch wel een beetje op:

Gisteren werkelijk reusachtige omzet slot #Accell (ruim 260K stuks) en nu +6,5%: wat hangt hier aan de fietsbel? pic.twitter.com/hZiz0ke4o8 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 21, 2019

Over Pon gesproken. Nu is er vandaag nieuws van de grootaandeelhouder (19,9%), wat ook goed voor Accell kan uitpakken. Dit alleen nieuws van vandaag en niet gisteravond. En op het slot ging er maar liefst 1% van alle uitstaande aandelen door. Hij ligt op de pienantiestip, trekt u zelf maar conclusies.

Geef ik u nog even de groten en machtigen bij Accell: