Vooral een beter Heijmans? Meer winst op minder omzet, wegens een paar vertragingen en kritischer aannamebeleid. Zonnige outlook ook en het bedrijf rept niet van recessie.

ICT meldt flink meer omzet, mede door overnames, meer winst en heeft vertrouwen in de nabije toekomst:

Hoe ziet het er nu marktbreed uit? Er is niet veel nieuws en input en de networks dichten zo'n beetje iedere koerstik weer aan toe aan de centrale banken. De Fed voorop. Vanavond notulen van het laatste Fed-rentebesluit en Duitsland veilt vandaag een dertigjarige obligatie van 0%. Wie maakt ze los, of jetzt geht's los?

-Japan and Australia equities ?, South Korea ?

-Treasury yields tick higher

-U.S. futures see modest gains

-Gold dips

-Fed's Jackson Hole meeting in focushttps://t.co/rSqpvlCT0w pic.twitter.com/EdDnaGBhCI — Bloomberg Markets (@markets) August 21, 2019

De koersen hebben er nu nog maar weinig zin aan. De Amerikaanse futures en olie (Brent weeer boven $60) ogen nog wel aardig, verder gebeurt er amper wat na een wat slap Wall Street gisteren. De rentes stijgen zowaar twee basispunten, behalve... die van ons. Die zakt er nu eentje.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Sif meldt vertraging bij een project, is dat hel erg?

07:55 Omzetgroei voor automatiseerder ICT

07:48 Vertraging windproject VS treft Sif

07:36 Vertragingen drukken op omzet Heijmans

07:30 Bonden willen niet met KLM om tafel

07:22 'Pon biedt zakelijke leasefietsen aan'

06:53 'ASR pikt verzekeraar NS op'

06:42 Consument minder optimistisch

20 aug Slordig Ajax ontsnapt aan nederlaag op Cyprus

20 aug Wall Street eindigt in het rood

20 aug 'Commerzbank wil veel banklocaties sluiten'

20 aug Trump: grote renteverlaging Fed nodig

20 aug Lichte verliezen op beurzen Wall Street

20 aug 'EU bekijkt digitale munt libra van Facebook'

20 aug Van Tilburg weg als baas Euronext Amsterdam

20 aug Kardan praat over investering in Tahal

220 aug Investeerder HAL koopt twee winkelcentra

Check, want het CBS heeft nieuwtjes:

Bestaande #koopwoningen waren in juli 7% duurder dan in juli 2018, nagenoeg dezelfde #prijsstijging als in de voorgaande maand.https://t.co/rY9vzjYal7 pic.twitter.com/BCCrZjRMh5 — CBS (@statistiekcbs) August 21, 2019

#Consumenten hebben in juni 2019 vooral meer aan kleding, woninginrichting en huishoudelijke apparaten besteedhttps://t.co/IVj6HNZjbJ pic.twitter.com/O6LeDWslVe — CBS (@statistiekcbs) August 21, 2019

Analistenadvies is er nog niet en de AFM meldt deze shorts:

De agenda hebben we zowat al gehad:

06:30 Nederland consumentenbestedingen jun

08:00 Heijmans Q2-cijfers

08:00 ICT Group Q2-cijfers

16:00 VS verkopen bestaande woningen jul 5,40M

20:00 VS Fed notulen laatste rentebesluit

En dan nog even dit

Nieuwe concurrent voor Takeaway?!

Dit is de truc van Hongkong: daar wordt het internationale geld voor heel China binnen gehaald. Dat weet Hongkong. En Beijing ook. Dat wil natuurlijk ook niet dat al dat slimme, keihard werkende talent wat daar zit naar Taiwain, VK of VS uitwijkt. Hongkong is gewoon kip met gouden eieren.

Opvallend: de koersen reageerden hier gisteravond totaal niet op:

Trump admits to looking at possible tax cuts. More here: https://t.co/RmSvoMYI6P pic.twitter.com/EHkkZE75pS — Reuters Top News (@Reuters) August 21, 2019

Waarom stimuleren? Puur natuur. Een keer een recessie zorgt voor schoonmaak:

What more stimulus is needed to support the weakest global growth since the financial crisis? https://t.co/GY0IDUAhts — Bloomberg Markets (@markets) August 21, 2019

Risico zit in de raarste hoeken, zal ik maar zeggen:

Walmart sues Tesla over solar panel fires at seven stores https://t.co/vaIw8tqAVM — CNBC (@CNBC) August 20, 2019

Als het er al van komt?

Facebook's cryptocurrency project Libra is already facing a number of stumbling blocks https://t.co/iNK0NbSmSq — Bloomberg Economics (@economics) August 20, 2019

Mede-eigenaar van Volvo:

China's Geely posts 40% slump in first-half profit, sees uncertain demand outlook https://t.co/bRAeXKb6Qu pic.twitter.com/Vemn5SoBsC — Reuters Top News (@Reuters) August 21, 2019

GE zit in de hoek waar de klappen vallen...

General Electric stock drop attracts more short-sellers: S3 Partners https://t.co/57LtrJ5aHe pic.twitter.com/5BSLS4D7Mc — Reuters Top News (@Reuters) August 21, 2019

Er is een nieuwe wapenwedloop: hypersonische raketten. Alleen te stoppen met lasers.

China's spending ability has the Pentagon eager to develop hypersonics as the US tries to catch up https://t.co/mJQWB92Zyz — CNBC (@CNBC) August 20, 2019

Hé Mark, vertel, wat heb je? Een punt misschien?

“Gold’s long-term prospect is up, up and up, and the reason why I say that is money supply is up, up and up,” says Mark Mobius https://t.co/xkOQtZDpi5 pic.twitter.com/SsL1QXW150 — Bloomberg Markets (@markets) August 21, 2019

Nog even de balansen van de centrale banken. Iedereen maar toeteren over de Fed, maar kijk die Zwitsers eens. Gekker dan Japan :-)

#ECB balance sheet keeps stagnating ahead of crucial Sep meeting. Total assets shrank by a tiny €1.6bn to 4,676.1, still near record and equal to 40.4% of Eurozone's GDP vs Fed's 18.4% or BoJ's 102.4% and SNB's 118%. pic.twitter.com/oL20uzMzYh — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 20, 2019

Zou ons Agentschap de markt hier ook op polsen?

Perpetual bond sales by Chinese banks are being boosted by the global hunt for yields https://t.co/v7Ph0zGqSX pic.twitter.com/2rBZM4aPVC — Bloomberg (@business) August 21, 2019

Dan de uitsmijter nog. Maar dat was vroegâh, Thomas. Toen waren er nog niet zoveel regels (en politici en ambtenaren die het allemaal veel beter weten dan vraag en aanbod en vervolgens de speculanten de schuld geven van alles wat er mis gaat)... Wel prachtig die Amsterdamse School wijken in 020.

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.