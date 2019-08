Slot: Gewoon rood. Klaar uit

Misschien is dit, zeker voor beursvolgers, wel de meest treffende beschrijving van weer een Romeins drama. Niet onverwacht ook.

De Italiaanse rente zakt acht basispunten (euro benchmark Duitsland zakt er vier), de Milanese FTSE/MIB Index bweegt in lijn met de andere Europese beurzen en de euro trekt tweetiende cent aan.

De Italiaanse regering is gevallen. Is geen nieuws, het zou nieuws zijn als een ITA ministersploeg de rit wél zou uitzitten! Dat gezegd hebbende: de gevallen regering heeft wel 2 maanden langer geregeerd dan de gemiddelde zittingsduur v/d Italiaanse regeringen sinds einde WOII — edin mujagic (@edinmujagic) August 20, 2019

Verder is er ook niet echt een thema vandaag op de beurzen. Home Depot en Kohl's verrassen met betere cijfers dan gedacht, alle ogen zijn gericht op Hongkong en verder komt u bekende thema's tegen als al dan geen recessie, dalende rentes en.. dat is het eigenlijk wel. Geen nieuwe inzichten vandaag.

Het marktbrede overzicht dan maar:

Alle Europese beurzen kleuren dan toch rood, maar het is allemaal met een nul voor de komma

Op Wall Street bewegen de grote indices allemaal rond het nulpunt

Opvallend is wel dat de S&P 500 VIX Index liefst 9,5% daalt

De dollar doet het net onder 1,11

Olie met 0,6% terug, goud wint een halfje en bitcoin levert die weer in

Kortom, de enige echte actie is weer aan het rentefront. Yield, how low can yo go? Opletten morgen, Duitsland probeert dan een dertigjarige Bund tegen 0% te slijten. Eens zien voor hoeveel er wordt ingetekend

Beursplein 5

Eerst even huishoudelijk:

Maurice van Tilburg gaat weg als directeur #EuronextAmsterdam, ofwel 'Het Damrak' of 'Beursplein 5'. Adieu Maurice. Zijn opvolger is Simone Huis in ‘t Veld, veel succes #AEX https://t.co/n4Hx5PnjO7 pic.twitter.com/Wlv0Ulw1dR — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 20, 2019

Gauw naar onze fonds Avantium krijgt weer met 5% op haar kop voor Q2's. Zo blijft het aandeel maar gevangen in die lange, bange, ononderbroken neergaande trend sinds de beursgang

Er zijn maar drie adviezen vandaag. Bij Aegon en Air France-KLM ziet u weinig impact, maar bij Boskalis kunnen we het waren drie fantastische dagen verzuchten:

Aegon: naar €4,80 van €4,40 - Morgan Stanley

Air France-KLM: naar buy van neutral en naar €14 van €10 - Citigroup

Boskalis: naar €20 van €30 - Kepler Cheuvreux

Wat hebben we nog meer? Niet zo heel veel. Wel daalt de AMX -0,6% en dan kunt uit uw hoofd opdreunen welke aandelen er met een één voor de komma dalen. Alleen Fugro haalt dat rijtje even niet. Trekt u zich verder maar weer de haren uit uw hoofd over de financials. Geen kooplust met die rentes.