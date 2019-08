Fondsenrondje: Toch weer rentes

Zowaar een rustig beursdagje met maar weinig uitschieters. Er is eigenlijk ook geen verhaal, thema of buzz word vandaag. We zijn er snel doorheen. Marktbreed is het even richting zoeken.

Hier een kleine min en daar een bescheiden plus: alle Europese indices blijven dicht bij huis

Idem dito voor de Amerikaanse futures

De volatiliteitsindices zakken wel met hele procenten tegelijk

De dollar is steady rond 1,108

Olie trekt wat aan, goud is met +0,5% zelfs de winnaar van de dag te noemen en bitcoin moet iets terug

Nee, de obligaties zijn toch weer de winnaar van de dag. De rentes dalen weer. En behoorlijk ook.

Misschien is dit de trigger, Duitsland houdt morgen een veiling voor een dertigjaars lening... tegen 0%. Waarom zetten alle landen met negatieve rentes niet heel lange en zelfs eeuwigdurende leningen tegen 0% of nog minder uit, denkt u misschien? Simpel, daar moet wel vraag vanuit de markt naar zijn.

Germany will sell an ultra-long bond at a 0% percent coupon for the first time on Wednesday https://t.co/inGu2qPMm3 — Bloomberg Economics (@economics) August 20, 2019

Beursplein 5

Het bescheiden Avantium is het enige Nederlandse fonds met cijfers vandaag en helaas, die vallen weer niet goed. Het geplaagde aandeel levert alweer 6% in:

Er zijn maar drie adviezen, maar die mogen er wel zijn. Veel effect ziet u echter niet bij Aegon en Air France-KLM, maar wel bij Boskalis.

Aegon: naar €4,80 van €4,40 - Morgan Stanley

Air France-KLM: naar buy van neutral en naar €14 van €10 - Citigroup

Boskalis: naar €20 van €30 - Kepler Cheuvreux

Verder presteren de meeste fondsen min of meer in lijn met wat u gemiddeld mag verwachten, als er marktbreed niet zoveel gebeurt. Ik kijk nog even naar de uitschieters: