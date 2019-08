Liveblog: Pharming, Heijmans en Beter Bed

Update 16:15 uur: Bella Italia

Waar is het eten lekkerder, zijn de vrouwen mooier en is zoveel natuurschoon, schitterende steden en kunst? Ja, Italië heeft geen regering meer. Het gemiddelde is ongeveer één kabinet per jaar sinds WO II. Intussen stroomt de Po gewoon door en druipt de espresso weer honingzacht uit de buitensporige design machines. What's next?

Italiaanse regering gevallen. Daar ging de Italiaanse rente (oranje) al in de loop vd middag vanuit en Duitse Bund loopt nu op. Euro zigzagt beetje tov euro #AEX pic.twitter.com/uLUcCot2xX — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 20, 2019

Update 16:00 uur: Pharming

Er stond net €1,20 op het bord, dat is de hoogste stand dit jaar. Pharming is deze maand aan een mooi ritje bezig van ongeveer €1 af. Juli was al helemaal geweldig. Vandaar dat ik bij Royce Tostrams op de thee ga. Next stop €1,34 zegt hij, als hij zijn kaakje in de grafiek doopt. Dat is de top van precies een jaar geleden.

Update 15:45: Uitstroom dus. Eén keer raden

Ik krijg er altijd veel kritiek op als ik er over begin, maar dit is ook een van de redenen waarom ik graag op de dip (-10%) AEX of MSCI World trackers bij koop (voor de lange termijn). Omdat ik intussen wel weet dat de kudde er juist uit gaat als de boel daalt en terug koopt op hogere niveaus.

Dit gaat echt al tien jaar zo. Totdat de dag komt dat het niet meer zo gaat - en die komt zeker een keer - maar dat zie ik dan wel weer. Intussen baal ik dat ik die AEX 528,68 van vorige week heb gemist. Ik had een order liggen op 529, maar helaas: mijn AEX ETF kwam niet onder 530. Slecht getracked :-(

Als u dit ook bent (iedere keer weer), doe het gewoon es anders. Koop juist als u zwetend naar uw porto rente om te verkopen en verkoop juist als u buikschuivend wil kopen. Beter nog: blijf er gewoon van af. — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 20, 2019

Update 15:10: Van Slecht naar Beter Bed

Zo maar even +11% vandaag. Oh, +12,8% alweer, als ik dit regeltje net hebt getikt. Het is bal bij Beter Bed. Op en rond bodems en bodemvorming is meestal het meeste koerdsgeweld en valt het meeste geld te verdienen, of te verliezen. Er is sinds de cijfers al een tijdje geen echt nieuws geweest op en rond Beter Bed.

Vandaag is er ook geen nieuws, de laatste headlines in Reuters zijn zelfs alweer van 2 augustus. Dat mag de koerspret niet drukken. Of de bodem der bodems is gezet weten we pas achteraf, maar de stieren gokken van ja? Betreden op eigen risico.

Update 14:40: Barron's zegt Shell

U zou er bijna contrair van worden? Dividendaandelen, dividendaandelen en nog eens dividendaandelen, is wat de klok slaat bij de banken en in media. Renteverhaal, simpel. Olies yieldt nu 6,8%. Verhogingen zijn er even niet bij, maar het concern koopt van iedere cent die overblijft uit de vrije kasstroom aandelen in.

Low prices and high yields make energy stocks such as BP and Royal Dutch Shell a good deal https://t.co/80c0CqtkfF — Barron's (@barronsonline) August 20, 2019

Alle banken? Nee, Barclays zet Shell op euqal weight van over weight.

Update 14:30: Pre-market Wall Street We hebben weer een Amsterdams rijtjeshuis

Home Depot heeft Q2's en verlaagt de outlook vooral door de tarieventoesten VS-China. En de koers? Kijk aan, +2,7% op best aardig volume voor voobeursbegrippen. Kohl's is ook door en heeft meevallende cijfers: +5%.

Stocks making the biggest moves premarket: Home Depot, Kohl's, Medtronic, US Steel & more https://t.co/4EQW08yuA3 — CNBC (@CNBC) August 20, 2019

Update 12:00: We hebben weer een Amsterdams rijtjeshuis

Snel nog even voor de lunch, want anders verslikt u zich in uw broodje bal met dubbele mayo, of die met humus en frisse quinoa salade. Vorige week was er #ophef #schande en #verbazing over een Mokums rijtjeshuis van €1,5 miljoen. Vandaag klokken we €2 miljoen. Toegegeven, lekker ruim. Dat wel.

Nieuw op Funda: Rijtjeshuis in Amsterdam van €2 miljoen https://t.co/XrG6EvOhfy pic.twitter.com/NtecliVgbh — Mark-Jan Werner (@wrnrm) August 20, 2019

Update 10:30: Advies Aegon, Boskalis en AF-KLM

De koersuitslagen van zowel de verzekeraar als de carrier vallen mij tegen, omdat het advies van grote grootbanken is. Nu wist de BOKA van Münchhausen zich eindelijk een beetje zelfs uit het moeras omhoog te trekken en dan is er Kepler Cheuvreux tussen de schuifdeuren. Het bijft niet onopgemerkt.

Aegon: naar €4,80 van €4,40 - Morgan Stanley

Air France-KLM: naar buy van neutral en naar €14 van €10 - Citigroup

Boskalis: naar €20 van €30 - Kepler Cheuvreux

Update 10:15: IMCD, wie durft?

Na zeven dalingsdagen op rij - waaronder die -15,1% op Q2's - melden zich de eerste mesopvangers bij IMCD. Het is nog wel op bescheiden volume. Ik zeg mesopvangers en niet koopjesjagers. Ondanks dat de verwachtingen voor het eerst afkomen sinds IMCD beursgenoteerd is, kan ik er zelf geen aanbieding van maken.

Want een cyclical met inderdaad groeivertraging en zwakke outlook tegen bijna twintig keer de verwachte winst vind ik duur, ondanks de kwaliteit van het aandeel. Zelfs dit is een hachelijke constatering, want ondanks de fraaie prestaties tot nu toe, is er nog geen jarenlang trackrecord.

Update 10:00: Spanning en sensatie Heijmans

Morgen voorbeurs Q2-cijfers en Heijmans staat sinds donderdagmiddag, toen de brede markt draaide, in vuur en vlam. Voor de snelle beslissers: wie weet zijn het mooie cijfers en u kan het fonds nu nog voor zes keer de verwachte winst krijgen. Het risico is toch tegenvallers en mogelijk een outlook vol uitdagende omstandigheden.

Update 09:40: Leve de beurshumor!

Zonder humor en zelfspot geen rendement, is mijn eigen beurswijsheid. Ga er goed voor zitten en riemen vast. Als u een paar uur over hebt vandaag, klik. U krijgt geen spijt. Komt u tijd te kort vandaag: niet doen. U krijgt spijt.

What is the most reusable GIF to describe financial markets. — Morgan Housel (@morganhousel) August 19, 2019

Wat een heerlijk draadje, u lacht u helemaal slap. Deze vaak regelmatig terug en vind ik zelf ook vrij heerschend:

Het kan niet op vandaag:

Briljant!



Engeland was nooit meer Monty Python dan nu:



pic.twitter.com/n0bRPIlVWe — Wouter van Dis (@WoutervanDis) August 19, 2019

Update 09:10: Avantium weer in defantium

Een goede belegging loopt eerst tegen u in, is een magistrale beurswijsheid - ook als ie niet uit komt - van Corné van Zeijl. Vraagje Corné: hoe lang mag dat duren? Ik vraag dit niet voor mezelf, maar voor Avantium. Auw, dat doet lokaal -7,5% op Q2. Wat een drama dit...

Alleen op IEX, want wij houden ook de kleine aandelen bij:

Update 09:00: Online haalt retail in

Let wel, Amerikaanse cijfers, maar de trends zijn hier ongetwijfeld hetzelfde. Wat Edwin zegt, want die stormachtige groei van online weten we intussen wel.

Ik had niet verwacht dat sales van winkelcentra zo stabiel zouden blijven! — Edwin Res (@EdwinRes) August 20, 2019

Update 09:00: De banken maar weer eens

Zo, die zit. Nee, zitten zelfs. Heerlijk stukje inderdaad. Het was mij ook al opgevallen, het werk van justitie wordt bij de banken over de slagboom gegooid. En die vinden dat heel normaal.

Pracht column van ?@maartendouma? in ?@FD_Nieuws? Volkomen terecht kritiek op overheid en ?@DNB_NL? En op de slaafse banken in NL. Beleid slaat helemaal door met gevolgen voor ons persoonlijk en de hele bankensector. ?@bankensector? pic.twitter.com/9Wfg71t7VN — Rene Frijters (@rfrijters) August 20, 2019

Ik bedoel maar, here we go. En de plaatselijke officier van justitie staat bij wijze van in de skybox te juichen.