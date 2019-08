Avantium heeft cijfers, niet zo goed, maar het fonds houdt moed, Morgan Stanley verhoogt koersdoel Aegon (ja, verhóógt) en Citigroup zet Air France-KLM op kopen. Dat is het al het nieuws nu voorbeurs Damrak.

Normaal geef ik niet zo uitgebreid de cijfers van lokaaltjes, maar als er dan toch niks anders is... Hier Avantium.

Het internationale nieuws stelt ook niet zo veel voor na een mooie rally op Wall Street gisteren.

-Most Asian stocks post modest gains

-Treasuries rise

-U.S. dollar trades near the year’s high

-Muted reaction after China made borrowing costs cheaper for companies

-Bunds tumble as Germany readies stimulus planhttps://t.co/4gxbxjFteF pic.twitter.com/qFLozf0ZOm — Bloomberg (@business) August 20, 2019

Wat valt er nog aan toe te voegen? Baidu deed +8,4% op Q2's nabeurs Wall Street, Disney+ gaat in november los, waaronder in ons land en verzoenende toon in Hongkong? Verder, wie is er nog bang voor recessie en beursellende nu de centrale banken er tegenaan gaan en Duitsland wellicht geld gaat uitgeven?

Always expect the unexpected, zei oma vroeger al en da's er eentje die we ook kennen op de beurzen. Intussen draaien de koersen weer, maar het stelt allemaal niet zo veel voor. Ik zie geen fratsen. De rentes dalen wel weer een basispuntje.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren, het is wel eens meer geweest:

07:54 'Wanbetaling klant oorzaak problemen TCP'

07:32 Omzet Avantium valt tegen, doelen in zicht

06:56 ASN Bank en fondsen zijn klimaatneutraal

06:55 'Disney blies jarenlang omzetten op'

19 aug Wall Street zet stap vooruit

19 aug 'Saudi Aramco schrijft banken aan'

19 aug 'BG Asia geeft korting op Mahanagar-belang'

19 aug Britse pubs Greene King in Aziatische handen

19 aug Investeerder neemt belang in Hudson's Bay

Analistenadvies dan en deze mogen er zijn:

Aegon: naar €4,80 van €4,40 - Morgan Stanley

Air France-KLM: naar buy van neutral en naar €14 van €10 - Citigroup

De AFM meldt deze shorts:

De agenda, de Duitse inflatie is met +0,1% en +1,1% iets hoger dan verwacht.

08:00 Duitsland inflatie PPI jul 0,1% MoM

13:00 Home Depot Q2-cijfers

Hong Kong leader sees 'way out' of chaos through dialogue https://t.co/1IVqxfX02t pic.twitter.com/eB0x6WBGMc — Reuters Top News (@Reuters) August 20, 2019

Facebook idem dito:

Twitter found and deleted hundreds of accounts it said China used to sow political discord in Hong Kong, attempting to manipulate perspectives on the protest movement and calls for political change https://t.co/l1wWVbWRFK — Bloomberg (@business) August 20, 2019

Afhankelijk dus:

The U.S. will delay sanctions on Huawei for 90 days because some of the country's telecom companies are "dependent" on the Chinese firm, according to Wilbur Ross https://t.co/PkaUXvfFhX — Bloomberg (@business) August 20, 2019

De bank hervormt haar rentes:

China sets new lending reference rate slightly lower on first day https://t.co/DMZZKv0wyy pic.twitter.com/6eKNldwTiI — Reuters Top News (@Reuters) August 20, 2019

Bloomberg is stellig:

The time to act is now, not wait as Germany’s rules require, until a recession already sets in https://t.co/MCKH4Dn22v — Bloomberg (@business) August 20, 2019

McKinsey ook:

McKinsey sees "ominous" signs of another Asian debt crisis.



It found firms in most of Asia face “significant stress" after examining the balance sheets of more than 23,000 companies.https://t.co/lEZnV4HBYV pic.twitter.com/pYYKLWQyHU — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) August 20, 2019

Bij deze, +8,4% dus:

Baidu earnings beat estimates on strong video streaming growth https://t.co/TxyUeXLciM pic.twitter.com/ltMlP76rsr — Reuters Top News (@Reuters) August 20, 2019

Verrassend?

Estee Lauder sees no slowdown in China, forecasts robust fiscal 2020 https://t.co/kkrHejSmfL pic.twitter.com/jqzDuyRAzM — Reuters Top News (@Reuters) August 20, 2019

Net als Rio Tinto:

Mining giant BHP pays record dividend, but flags risks to global growth https://t.co/ehwNHkAqm7 pic.twitter.com/A5iEzSqFyF — Reuters Top News (@Reuters) August 20, 2019

Facebook neemt dit scenario blijkbaar serieus?

FTC chairman says Facebook's plan to merge brands may make it harder to split: FT https://t.co/SMF1BGYNIB pic.twitter.com/5sUlXn1Jmj — Reuters Top News (@Reuters) August 20, 2019

Farmafantasie:

Who is next in big pharma's merger spree? https://t.co/bhLT0kmtz6 pic.twitter.com/0jMCXVXVaW — Reuters Top News (@Reuters) August 20, 2019

Here we go:

Disney streaming service to launch in Canada, Netherlands in November https://t.co/XAvX3APT2T pic.twitter.com/DtxTDFkwo7 — Reuters Top News (@Reuters) August 19, 2019

Oeps?

An SEC whistleblower who worked at Disney for 18 years has accused the company of overstating revenue by billions of dollars https://t.co/HZqnZWBjd3 — Bloomberg (@business) August 20, 2019

Goldman Sachs adviseert zelfs dividendaandelen:

Blue-chip U.S. companies are likely to see a surge in demand for their bonds as more overseas investors seek higher returns in dollar assets, according to Bank of America https://t.co/6CD5ovLkA5 pic.twitter.com/UXR0KBKkka — Bloomberg (@business) August 20, 2019

Intussen blijven hun salarissen maar stijgen:

Top U.S. CEOs say companies should put social responsibility above profit https://t.co/Jrhe7zT9GF pic.twitter.com/ggoKFug23O — Reuters Top News (@Reuters) August 20, 2019

Oh:

Trump's trade war is keeping the dollar strong, not the Fed https://t.co/H7vYi7oq9S — Bloomberg (@business) August 20, 2019

