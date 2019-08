TA: Beurzen op de trampoline

Aandelen springen op en neer, boven recente dieptepunten. Deze trampolinesprongen signaleren bodemvorming.

De aandelenbeurzen wereldwijd maken stevige oplevingen door, vooral in de hoop op nieuwe stimuleringsmaatregelen. Het herstel, dat eind vorige week is ingezet, beklijft, waardoor we kunnen spreken van bodemvorming.

Ook begint het besef door te dringen dat VS nog lang niet in een recessie verkeert, ondanks de remmende effecten van de handelsoorlog.

Hoop op stimulieringsmaatregelen

Beleggers kijken nu vooral uit naar de notulen van de Amerikaanse centrale bank en de bijeenkomst van centrale bankiers later in de week. Er wordt alom verwacht dat hieruit een bevestiging zal komen van het voornemen om extra te stimuleren.

De Amerikaanse president Trump roept al langer dat de rente in de VS omlaag moet. Trump heeft ook meerdere malen Fed-voorzitter Powell hierover op het matje geroepen.

Kopers in de markt

Nu belangrijke steunzones hebben standgehouden, wordt het technisch steeds waarschijnlijker dat er een bodem wordt gelegd.

Behalve stimuleringsmaatregelen door de Chinese centrale bank, zijn er sinds kort indicaties dat de Europese Centrale Bank aandelen gaat kopen. Dit heeft in elk geval op korte termijn weer kopers in de markt gelokt.

Technisch is sterk dat de dieptepunten van begin augustus hebben standgehouden en een vangnet hebben gelegd in de vorm van een trampoline.



Ik loop de belangrijkste beursindices langs en bekijk in hoeverre er sprake is van bodemvorming.

AEX veert stevig op boven de steunzone

De Nederlandse beurs heeft de steunzone van 529,72 - 534,49 punten aangetikt. Hier liggen de koersbodems van maart, juni en augustus. Nu deze steunzone standhoudt, lijkt de beurs voorlopig gered.

Een voorzichtig herstel tekent zich af, waardoor we technisch kunnen spreken van bodemvorming.

De eerste horde ligt aan de onderkant van de gap, rond het blauwe lijntje. Hier is de AEX al een aantal keer op afgeketst, maar een doorbraak komt er aan.

Daarna kan de tweede gap (bovenste rode cirkel) worden opgezocht, iets boven de 561 punten.







Duitse beurs veert op vanaf de steun

Nu DAX index in Frankfurt weer boven de laatste koersbodem kruipt, wordt de eerdere neerwaartse doorbraak geneutraliseerd.

Dit geeft aan dat de verkoopdruk boven de markt opdroogt. We kunnen voorzichtig weer spreken van bodemvorming.







Europese beursgemiddelde toont weer wat kracht

De Euro Stoxx 50 index heeft binnen de dalende trend de steun van 3.273,68 punten (de bodem van 8 maart) bereikt en gaat nu trampolinespringen.

Hoe meer sprongen boven deze steun, des te sterker wordt de bodem.







Nasdaq 100 index neemt adempauze boven steun 7.356,27



De kleinere Amerikaanse technologiebeurs veert op en neer boven de steun van 7.356,27 punten (de bodem van 5 augustus). Technisch duidt dit op bodemvorming bij de Nasdaq 100 index.







Wall Street springt op en neer



Bij de S&P500 index komen vraag en aanbod goed in evenwicht, nu de bodem van begin augustus weet stand te houden. Dit zien we op de grafiek terug in sprongetjes op en neer, per saldo in een voorzichtig proces van bodemvorming.



De afstand tussen de steun van 2.822,12 punten (de bodem van 5 augustus) en de weerstand van 2.943,31 punten (gevormd op 13 augustus) is te krap om te traden.