Fondsenrondje: Stimuleringsdrang

De AEX begint de dag niet onaardig, met een plus van 0,6%. Daarmee presteren we in lijn met de overige Europese indices. Stimuleringsdrang vanuit China en Duitsland vormen de trigger.

De Duitse Minister van Financiën Olaf Scholz stelt dat er mogelijk €50 miljard in de eigen economie kan worden gestoken. Al jaren hebben onze oosterburen een overschot op de begroting. Hierdoor is de staatsschuld onder de 60% van het BBP gedoken en is er ruimte om te stimuleren.

Zoals iedereen weet, kan met name de Duitse industrie wel een opkikker gebruiken. Toch klinkt die €50 miljard meer dan het in werkelijkheid is. Op dit moment bedraagt het BBP in Duitsland ongeveer €3.700 miljard en dan is het stimuleringspakket slechts 1,4% van de totale economie.

Ook in China proberen ze de markten tevreden te stellen. De Chinese Centrale Bank kondigde afgelopen week aan de financieringskosten voor bedrijven te verlagen en het rentebeleid aan te wijzigen, zodat de Chinese economie weer vleugels krijgt.

CEO Bpost vertrekt

Het nieuws van de dag vindt plaats bij onze zuiderburen. Bpost maakte vanochtend bekend dat topman Koen van Gerven eind februari opstapt. De beste man heeft de overname van Radial op zijn naam staan en dat is niet iets waar hij trots op zal zijn.

Voor $800 miljoen kocht de post- en pakketbezorger een kat in de zak. Pijnlijk is dat Van Gerven ten tijde van de overname stelde dat Radial een ruime voorsprong had op de concurrentie. In de praktijk bleek daar niets van waar en is het onderdeel verlieslatend.

Als analisten destijds uitermate positief gestemd waren over de overname, dan had hij nog kunnen wijzen op de verslechterende marktomstandigheden. Probleem is alleen dat vrijwel iedereen waarschuwde, dus kan hij echt alleen zichzelf de schuld geven.



Sinds het aantreden van Koen van Gerven hebben beleggers 20% aan waarde zien verdampen. Het dividend zit hierbij inbegrepen, want anders was de schade nog veel groter geweest.

Brede markt

De AEX gaat 0,6% omhoog en daarmee presteren we in lijn met de DAX (+0,6%) en CAC (+0,5%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 6,6% en noteert 17,5 punten.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,7% in het groen.

De euro klimt 0,1% en noteert 1,110 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,52%) en Duitse (-0,64%) rente lopen vier basispunten op.

Goud (-0,8%) dobbert de laatste tijd rond de $1.500-grens.

Olie: WTI (+1,1%) en Brent (+1,0%) herstellen iets.

Bitcoin (+2,6%) heeft er weer zin in. Op de digitale munt is werkelijk waar geen pijl te trekken.

Het Damrak

NN Group (-0,9%) moet wat terrein prijsgeven. De analisten van ING verlagen het koersdoel van de verzekeraar met €5 naar €38,50.

Beleggers zijn blijkbaar nog niet bijgekomen van de beroerde tweedekwartaalcijfers van IMCD (-3,6%).

Galapagos (-2,3%) kent ook een zwakke dag. Toch is het biotechfonds dit jaar nog altijd het beste presterende aandeel binnen de AEX. Year to date staat er een plus van 88% op het bord.

ArcelorMittal (+2,8%) profiteert van de goede berichten vanuit China.

Voor de rest staan er vooral nulletjes voor de komma bij hoofdfondsen.

Air France-KLM (+2,1%) plukt de vruchten van een koopadvies van Citigroup. De Amerikaanse zakenbank ziet positieve punten in de Europese luchtvaartsector en verwacht dat het bedrijf de marges gaat verbeteren.

AMG (+3,4%) krabbelt op na de tikken die het de afgelopen maanden om de oren heeft gekregen.

Winkelvastgoed ligt er ondanks de stijgende rentes goed bij. Dat is de laatste jaren weleens anders geweest.

Adviezen