Liveblog: NN, IMCD en W'have

Update 10:15 uur: Even pas op de plaats

En de koersen vliegen weer eens de andere kant uit. Vliegen? De brede markt niet, maar als u bijvoorbeeld in zoomt op de AMX, dan ziet u weer forse uitslagen. Heen en weer en op en neer en zelden met een nul voor de komma, lijkt wel een beetje het thema dit jaar. Klopt dat? Ik pak even de 2019 cijfers er bij.

We komen tenslotte net, in een paar weken tijd, van een nieuwe top op AEX 586,32 af en hebben net een nieuwe (eerste?), lagere stand sinds maart neergezet op 528,68, toen de winterwonderrally tot staan werd gebracht. Wat valt zoal op? Ten eerste dat dit per saldo een mooi beursjaar is. Marktbreed dan.

Of u moest de goede aandelen hebben. En wat waren dan de goede aandelen? De duurste met het minste dividendrendement. Better safe than sorry dus. De obligatiemarkt bevestigt die risk-off modus, laat ik het maar zo, zo neutraal mogelijk zeggen.

Wat een lekkere aandelenpotpourri is die AMX toch. Het beeld is dan ook minder eenduidig dan de AEX.

Dat geldt ook voor de AScX. Even tussen door, mijn oog valt op Lucas Bols. Ja, daar zit niet veel fantasie in, maar het is zo goedkoop, dat er misschien een keer een bieder komt...? Als onderpand hebt u 4% dividend.

Update 09:50 uur: BBP's

Zo maar een plaatje tussendoor. Gegeven dat het land geen delfstoffen heeft en er op iedere straathoek een hoge berg met sneeuw staat, vind ik Zwitserland het knapste. Idem dito voor Israël, dat, hoe u ook over het land denkt en ondanks kruitvat Midden-Oosten, in een paar decennia een high tech hub uit de woestijn trok.

The world’s $86 trillion economy visualized in one chart https://t.co/6hthmKapUv pic.twitter.com/FSoxeDaJe3 — Trevor Noren (@trevornoren) August 18, 2019

Update 09:40 uur: NN en ForFarmers

Niet dat de koersen vandaag hulpmiddelen nodig hebben, het gaat marktbreed lekker vooralsnog en veel afgestrafte fondsen krijgen even lucht, maar hier is dan de eerste input. Pikant, ING zet de oude broeders en zusters van NN een paar eurootjes lager.

IMCD: naar €76 van €84 - Deutsche Bank

NN: naar €38,50 van €43,50 (buy) - ING

NN: naar €39,60 van €42,50 - Kepler Cheuvreux

Wereldhave: naar €14,50 van €20 - UBS

ForFarmers: naar €7,50 van €7,95 - Kepler Cheuvreux

Omdat het er maar zo weinig zijn, nog even een extraatje. Van Unilever. Zo lekker kan vrije kasstroom zijn.