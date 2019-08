Liveblog: Heijmans, dividend en (crap)rally

Update 17:00 uur: Heijmans!

Kijk Heijmans gaan sinds de draai van de markt donderdag. Van de week Q2-cijfers, spannend dus. BAM komt ook door en gaat ook lekker. Als u goed kijkt ziet u dat vandaag Heijmans demarreert op een omzetpiek en vandaar nu die enorme koersscore.

Beide aandelen zijn goedkoop, maar dan moeten er geen nieuwe tegenvallers zijn. En dat is nog wel eens een probleempje gebleken de laatste jaren...

Beide fondsen hebben flink opgeschoond, zijn veel kritischer met nieuwe projecten. Ze zijn wel cyclisch en de economie wordt wat minder, vergeet dat niet. Kortom, het is weer het bekende gokwerk. Wie durft?

Update 16:55 uur: Roept daar iemand crap rally?!

Het zal wel lawaai geven in de comments, maar ik zeg het gewoon :-)

#CrapRally is oneerbiedige en omstreden kreet, als afgestrafte aandelen en fondsen met issues het (relatief) goed doen. Ik wil niemand beledigen hoor, maar volgens mij hebben we er vandaag eentje in de #AMX pic.twitter.com/ad1xTXMgW3 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 19, 2019

Update 16:30 uur: 5000 jaar rentes, goud en ECB

Dit boek kan wel een herdrukje gebruiken, geloof ik. Dat het - en met de Zwitserse en Duitse rentes die de race naar het middelpunt der aarde aanvoeren is hier geen ander woord mogelijk - überhaupt bestaat. Voor eens en altijd in ieder geval: de huidige rentestanden kwamen nóóit eerder ergens voor.

These neg rates were only -0.01% and briefly.



Nothing close today’s $16t in this book.



Do the total return math and it’s the greatest rally since civilization was invented.



1st edition was 1963 by Sidney Homer, inventor of modern bond research at Solomon Bros in 1950s.



(2/2) — Jim Bianco (@biancoresearch) August 19, 2019

Leuk gevonden, Holger. Geen gekke gedachte dat er inderdaad wellicht een vorm van correlatie is, maar vraag mij niet wat u hier verder mee moet. U kunt er in ieder geval weinig mee.

Funny chart. #Gold price and the volume of negative yielding debt trading in tandem. pic.twitter.com/ucXoLeZLsY — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 19, 2019

Jeroen dan ook nog maar even, formeel zal een ECB-bazooka worden afgevuurd om de inflatie te verhogen, waar iedereen van economische stimulans spreekt. Ik denk eerder dat mogelijk extra Duitse overheidsgaven van €50 miljard daar voor zorgen - en lap €10 miljard bij Nederlandse regering, zou ik zeggen - maar wie ben ik.

The power of #QE! Eurozone headline #inflation dropped to 1.0% in July, the lowest level since November 2016. pic.twitter.com/P0kZEhjhi3 — jeroen blokland (@jsblokland) August 19, 2019

Update 15:30 uur: Goldman: "Doe gek, doe dividend"

De redenatie is bekend over waarom nu dividendaandelen doen. De rentes, de centrale banken, dat verhaal. Goldman Sachs noemt een paar Amerikaanse aandelen.

Goldman says buy dividend stocks amid diving yields https://t.co/4MfOovtrQC — CNBC (@CNBC) August 19, 2019

Als u ook op deze golflengte zit, toevallig gaf ik eerder in dit liveblog al alle dividendrendementen van onze indexfondsen. Shop maar. Dat wil zeggen... Een paar opmerkingen. Traditionele veilige haven dividendaandelen als Unilever, Heineken, Wolters Kluwer en Relx zijn al hard gestegen, zijn duur en yielden daardoor minder.

Uitzonderingen zijn Ahold Delhaize en Royal Dutch Shell. Bijvoorbeeld financials, maar ook vastgoed en diverse, verdwaalde cyclicals zijn weer zo afgestraft en zo laag gewaardeerd, dat ze zeg maar als vanzelf ook hoge dividendrendementen zijn gaan doen. Randstad, Besi en Wereldhave zijn daar een paar mooie voorbeelden van.

Kortom, de goede dividendaandelen opvissen op de beurs is ook weer een kunst. De truc is vooral om die aandelen te vinden die al heel lang, liefst zelfs decennia, hun dividend jaarlijks zeker zo'n 7% of meer laten groeien en nog nooit hebben verlaagd, of gepasseerd. Daar is zelfs een naam voor: Dividend Aristocrats.

Bij ons is Unilever daar het schoolvoorbeeld van: alleen maar meer, meer, meer dor de jaren heen. Echter, ook aandelen met een ogenschijnlijk laag dividendrendement kunnen toch mooie waarde-aandelen blijken. Zelfs cyclicals Toevallig gaf ik gisteren nog het voorbeeld van ASML in mijn vooruitblik, copypaste:

ASML is nu niet veel duurder dan toen het op €30, €50, €100 en €125 stond. Rekent u voor de gein ook het dividendrendement eens uit wat de ASML kopers op €30 nu beuren. Da's €2,10 gedeeld door €30, ofwel dat is precies 7%. Da's hoger dan u nu op Royal Dutch Shell beurt.

Aandelen met een hóóg dividendrendement kunnen een luchtje hebben. Neem Wereldhave. Het huidige dividend van het vastgoedfonds is niet houdbaar, oordeelt de markt. Hoeveel gaat het korten, is de vraag. Randstad en Besi zijn weer zo cyclisch, dat het maar zo kan dat hun business zo slecht gaat, dat ze ook moeten korten.

Zo passeerde Randstad eind 2008 subiet het dividend, toen het een beetje eng werd op de beurs en in de economie... Ik heb zelf een blauwbordje hier voor: is het dividendrendement van een fonds hoger dan dat van Shell, dan moet u gaan rekenen en uw huiswerk doen, want het risico is dat het dividend misschien niet houdbaar is.

Verder wat IEX Geld zegt en ik zou zeggen: als u zelf dividendaandelen selecteren niet aan durft, dan zijn er zat hoogdividendaandelen- en zelfs Dividend Artistocrats trackers, ETF's en fondsen te krijgen. U kunt ook gewoon de AEX of Eurostoxx 50 kopen, die doen ook 3,6% en bestaan vooral uit defensieve aandelen.

'Een hoog dividendrendement is altijd een gunstig teken. En nog 4 andere hardnekkige misverstanden over dividend'- https://t.co/hMUXx2PBzr pic.twitter.com/FeT7YSQYFm — IEXGeld (@IEXGeld) August 19, 2019

Update 12:15 uur: ECB? Dan kent u de SNB og niet

Noem de naam ECB en met wie u ook praat, uw gesprekspartner gaat waarschijnlijk op tilt. Anders u zelf wel :-) Hoe u ook denkt over de ECB, in ieder geval: dan kent u de SNB nog niet. Dat is de Zwitserse centrale bank. Relatief gezien heeft die zelfs de grootste balans van alle centrale banken en...

Swiss National Bank data suggests it pumped $3.9 billion into markets last week to control the franc https://t.co/HjwNlkkfNu — Bloomberg (@business) August 19, 2019

Dat is nog niet alles. De bank belegt ook vrolijk in aandelen. En hoeveel wel niet. Het lijkt het Noorse oliefonds wel, want in de MSCI World Index zitten maar 1651 aandelen.

Last but not least, de SNB is zelf ook beursgenoteerd, hoewel het illiquide aandeel is. Meer data dan de koersgrafiek heb ik niet. Is ook niet nodig. Het lijkt wel bitcoin. Of goud. Kan geen toeval zijn :-) Geloof het of niet, maar dit is een logaritmische grafiek. Zo dood als aandeel SNB kan geld jarenlang amper zijn.

Update 10:15 uur: Even pas op de plaats

En de koersen vliegen weer eens de andere kant uit. Vliegen? De brede markt niet, maar als u bijvoorbeeld in zoomt op de AMX, dan ziet u weer forse uitslagen. Heen en weer en op en neer en zelden met een nul voor de komma, lijkt wel een beetje het thema dit jaar. Klopt dat? Ik pak even de 2019 cijfers er bij.

We komen tenslotte net, in een paar weken tijd, van een nieuwe top op AEX 586,32 af en hebben net een nieuwe (eerste?), lagere stand sinds maart neergezet op 528,68, toen de winterwonderrally tot staan werd gebracht. Wat valt zoal op? Ten eerste dat dit per saldo een mooi beursjaar is. Marktbreed dan.

Of u moest de goede aandelen hebben. En wat waren dan de goede aandelen? De duurste met het minste dividendrendement. Better safe than sorry dus. De obligatiemarkt bevestigt die risk-off modus, laat ik het maar zo, zo neutraal mogelijk zeggen.

Wat een lekkere aandelenpotpourri is die AMX toch. Het beeld is dan ook minder eenduidig dan de AEX.

Dat geldt ook voor de AScX. Even tussen door, mijn oog valt op Lucas Bols. Ja, daar zit niet veel fantasie in, maar het is zo goedkoop, dat er misschien een keer een bieder komt...? Als onderpand hebt u 4% dividend.

Update 09:50 uur: BBP's

Zo maar een plaatje tussendoor. Gegeven dat het land geen delfstoffen heeft en er op iedere straathoek een hoge berg met sneeuw staat, vind ik Zwitserland het knapste. Idem dito voor Israël, dat, hoe u ook over het land denkt en ondanks kruitvat Midden-Oosten, in een paar decennia een high tech hub uit de woestijn trok.

The world’s $86 trillion economy visualized in one chart https://t.co/6hthmKapUv pic.twitter.com/FSoxeDaJe3 — Trevor Noren (@trevornoren) August 18, 2019

Update 09:40 uur: NN en ForFarmers

Niet dat de koersen vandaag hulpmiddelen nodig hebben, het gaat marktbreed lekker vooralsnog en veel afgestrafte fondsen krijgen even lucht, maar hier is dan de eerste input. Pikant, ING zet de oude broeders en zusters van NN een paar eurootjes lager.

Aegon: naar €3,78 van €4,09 - Citigroup

IMCD: naar €76 van €84 - Deutsche Bank

NN: naar €33,85 van €36,62 - Citigroup

NN: naar €38,50 van €43,50 (buy) - ING

NN: naar €39,60 van €42,50 - Kepler Cheuvreux

Wereldhave: naar €14,50 van €20 - UBS

ForFarmers: naar €7,50 van €7,95 - Kepler Cheuvreux

Omdat het er maar zo weinig zijn, nog even een extraatje. Van Unilever. Zo lekker kan vrije kasstroom zijn.