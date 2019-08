Het is zeldzaam rustig voorbeurs zonder cijfers, bedrijfsnieuws, adviezen en algehele, marktbrede reuring. De koersen stijgen ook nog netjes.

Dit is het enige nieuws nu, China verlaagt een rente. Bpost topman Koen van Gerven van Bpost wiebert volgens de Belgische pers. Hij was het die destijds PostNL... Die dus. Zijn opvolger moet Nederlandstalig zijn, geloof ik. Tegenwoordig gaan de functie-eisen zowat tot op het bot van je DNA, maar dit terzijde.

Enfin, hier in Nederland kunnen wij natuurlijk maar één iemand verzinnen en haar naam begint met een H?

Asia stocks gain as China rates tweak lifts investor mood https://t.co/ks8ThT5A5u pic.twitter.com/mArgTtH14V — Reuters Top News (@Reuters) August 19, 2019

De koersen zien er nu zonnig uit, maar de AEX heeft nog wel een ritje voor de boeg voor een nieuw top. Wel is acuut dalings-, dip- of nog erger gevaar even verdwenen. We beginnen dan ook aan de grote gratis geldweken richting de nu al beroemde september rentebesluiten van Fed en ECB?

Wellicht deze week meer nieuws uit Jackson Hole in de VS, waar alle centrale bankier een lang weekendje weg doen. Verder hebben we nog cijfers van Adyen, ASR, BAM, Boskalis, Heijmans, ICT en Stern. U leest alles en meer hierover in mij vooruitblik op deze beursweek van gisteren.

Hier de koersen, netjes:

07:32 Apple-topman legt Trump gevolg heffingen uit

07:30 'Topman weg bij Bpost'

07:18 Export Japan voor achtste maand op rij omlaag

18 aug Kudlow: er komt geen recessie in de VS

18 aug Beursweek in teken Fed en restje resultaten

18 aug 'Deal door bestuurder Novartis vóór schandaal'

18 aug 'NIBC richt zich op niches'

18 aug Meer stakingen bij Transavia France op til

17 aug '30 procent meer omzet Airbnb in 1e kwartaal'

16 aug Wall Street eindigt beursweek positief

16 aug VEB wil antwoorden van bouwer BAM

16 aug Fitch plakt rommelstatus op Argentinië

16 aug Stevige winsten op Wall Street

16 aug Payroller TCP krijgt uitstel van betaling

16 aug Total committeert zich aan project Mozambique

Analistenadvies is er nog niet en de AFM meldt deze shorts. Bij AMG nemen ze zowaar wat af:

De agenda:

01:50 Japan export jul -2,2%

01:50 Japan import jul -2,7%

11:00 EU consumentenprijzen jul -0,4% MoM

22:00 Baidu Q2-cijfers

Japan's exports slip for eighth month, sales to China drop as recession fears grow https://t.co/o0cZghpcUk pic.twitter.com/82pL2o4Tvk — Reuters Top News (@Reuters) August 19, 2019

Tumult in België:

Nieuwe CEO voor #Bpost. Afgaande op de evolutie van de beurskoers gaat niet iedereen daar ontevreden mee zijn ... https://t.co/g54gR1zHJu pic.twitter.com/C997owP34Z — Tom Simonts (@TSimonts) August 19, 2019

Intussen in het Twitter Huis:

White House says no recession in sight. More here: https://t.co/MPiVq8HXcj pic.twitter.com/44MPHbAXsj — Reuters Top News (@Reuters) August 19, 2019

Geen nieuwe ontwikkelingen:

Hong Kong readies for more mass protests after huge, peaceful rally https://t.co/W3VXZOhx9M pic.twitter.com/6yzhQ9GxWk — Reuters Top News (@Reuters) August 19, 2019

Nog niet zo'n gek idee?

Minder aandelen, gaan ze vanzelf omhoog?

Stock market shrinkage is exacerbated by European IPOs at a decade low https://t.co/5mTUfOLgjE pic.twitter.com/nM9htySVKk — Bloomberg (@business) August 19, 2019

Nog een keer: kan, hoeft niet:

Fact: Every U.S. recession since the 1960s was preceded by a year or so by an inversion of the Treasury yield curve.



Not a fact: Because the yield curve inverted, the next recession must be on the way https://t.co/p9bU1mFgSQ via @bopinion — Bloomberg (@business) August 19, 2019

U verwacht het niet:

Vraag niet hoe het kan...

Totally crazy: These nations faced bankruptcy. Now their bonds yield nothing. Spanish, Portuguese benchmark bond yields hover just above 0% in a stunning turnaround from the Eurozone crisis. https://t.co/NQkZuyixFg pic.twitter.com/TyKZQFp7OU — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 19, 2019

En de uitsmijter nog even:

Shell debuts electric vehicle chargers in Singapore, first in Southeast Asia https://t.co/XSu0kMyjh8 pic.twitter.com/bwZpvW8PeS — Reuters Top News (@Reuters) August 19, 2019

Of deze?

De consumptie door huishoudens is tussen 2008 en 2018 achtergebleven bij de economische groei. Lees er meer over op:https://t.co/vofVQBIRRk pic.twitter.com/NXhG7MCWXx — CBS (@statistiekcbs) August 19, 2019

Nee, deze! Kijk eens wat ik heb:

Uit de erfenis v mn schoonpa. Wacht ff, 3% maar in 1980? Nou ja, daar krijg je anno nu geen Staats Wopkes meer voor pic.twitter.com/BkunNvIQRs — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 18, 2019

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.