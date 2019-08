Pas als er niet meer zoveel onjuistheden in jullie artikelen staan, is wat mij betreft betaling hiervoor een overweging waard.



Voorbeeld 1: voor BAM wordt aangegeven verwachting 2019 0,47 cent. Hebben jullie de winstwaarschuwing soms gemist? Graag niet verschuilen achter dataleveranciers want jullie zijn verantwoordelijk voor de content op jullie site.



Voorbeeld 2: voor Boskalis staat er “ja, het is een prachtig aandeel als het orderboek uitpuilt, maar dat puilt niet uit.”

Doe je huiswerk even zou ik zeggen: het orderboek van Boskalis is namelijk al vele jaren niet zo vol geweest als nu. Het probleem zit in de lagere marges.



Je kunt deze onjuistheden toch niet verkopen?