Vooruitblik: Razende Rente Weken

Haha, wat krijgen we nou?! Ach, de markt alle kanten op twitteren houdt een mens jong, zei oma heul vroegâh al.

Fox host: "Donald Trump can outwork anyone and he's, I think, the only president who actually starts to look younger in office" pic.twitter.com/bKidgQssjj — Jason Campbell (@JasonSCampbell) August 17, 2019

Overal spanning in de wereld - en altijd net op die plekken waar u het liever niet ziet - maar er is ook goed nieuws. Gelukkig hebben we de sheriff nog.

ICYMI: After a citizen reported seeing duckling falling into a storm drain in California, the sheriff's department come to the rescue pic.twitter.com/wBM0x7MHog — Reuters Top News (@Reuters) August 18, 2019

Tot zo ver de leut, want er ligt hier een topzware vooruitblik voor u. We bevinden ons in unchartered territory op de beurzen met die rentes, krakende data, recessiedreiging en geopolitiek spanningen krabben we ons denk ik allemaal wel eens achter de oren of we ons geld wel verstandig hebben gealloceerd.

ECB bazooka

Zie m'n intro, nu gaat met de Razende Rente Weken op de beurzen - om het beestje maar een naam te geven - deze rubriek een hoog De Speld-gehalte krijgen. Zo is de ECB bijvoorbeeld aan het polsen wat de markt er van vindt als ze aandelen gaat kopen, iets wat Japanse BoJ en Zwitserse SNB al lang doen.

Beetje vreemde kop van Bloomberg: sinds wanneer is namelijk de ECB verantwoordelijk voor sluggish economy? Het officiële mandaat is inflatie en verder niks. Dat zal ook wel het excuus zijn, als de bank in september een bazooka afvuurt. Het is denk ik wel tekenend voor de evolutie van de bank.

Die wordt inderdaad meer en meer verantwoordelijk voor de economie. Leg mij uit waarom de bank in hemelsnaam vol op het orgel moet. Omdat er een recessie dreigt? Wat een onzin. Puur natuur na zoveel jaren groei, het schoont op en maakt de weg vrij voor een nieuwe periode van groei. Gaat vanzelf weer over.

Het is meteen de reden waarom ik zelf geen voorstander ben dat Christine Lagerde de nieuwe president van de bank wordt. Daarmee wordt de bank nog meer gepolitiseerd. Ik had bij voorkeur een saaie, grijze technocraat gehad, die liever in de studieboeken zit dan zich met politiek en ijdeltuiterij bezig houdt.

The European Central Bank is throwing every tool it has at the sluggish euro-zone economy https://t.co/yIcNEHr520 — Bloomberg (@business) August 18, 2019

Waarom moet de bank weer allerlei maatregelen nemen, waarvan het maar de vraag is of het werkt? Zie Japan wat dat betreft. Naar mijn overtuiging ligt de sleutel bij de EU-landen zelf. Doe voor de grap eens een dikke belastingverlaging in plaats van dat eeuwige afromen? Fiscaal hebben sommige landen ruimte zat.

Ook zoiets, Duitsland zit in een recessie - Q2 was al een min en Q3 wordt dat ook gelet op de data - maar kent vrijwel volledige werkgelegenheid en een begrotingsoverschot. Recessie-de-luxe dus.

Germany’s economy is in trouble and the government is dithering over whether to provide support in the form of fiscal stimulus https://t.co/bOWIMy1Uh3 — Bloomberg (@business) August 18, 2019

Jackson Hole

Het ziet er naar uit dat rentes en recessie weer het thema is deze beursweek. Vrijdag is de jaarlijkse meeting van wereldwijde centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole. Fed-president Jerome Powell opent die vrijdag om 16:00 uur met een speech. Ik weet niet of ECB-president Mario Draghi er ook is.

Jackson Hole heeft een reputatie gekregen onder voormalige Fed-voorzitter Ben Bernanke. Die maakte destijds in dit Amerikaanse gat - wat dat is het, zie de naam - zijn verruimingsprogramma's bekend. Sindsdien is het plaatsje weer in zijn diepe rust wedergekeerd, maar u weet maar nooit of er iets uit komt.

All eyes will be on a small resort in Wyoming this week, where Fed Chairman Jerome Powell will speak for the first time since bond markets hit the recession alarm bells https://t.co/ZpoEyv4hrl — Bloomberg (@business) August 18, 2019

Rentes en recessie, deze week was iedereen in de ban van de inversed yield curve. Ofwel, hoger korte dan lange rentes. Dat is inderdaad iets om de wenkbrauwen over te fronsen, maar ook niet meer dan dat? Tja, ik zei het al eerder, wat geeft het, zeker voor ons beleggers en handelaren, al er een recessie komt?

Met name als de omzetten en winsten ook gaan dalen, zijn er fors lagere koersen mogelijk. Wie daar bang voor is, kan de beurs beter maar mijden. Hoort er bij, het is geen rechte lijn omhoog. Volgens mij worden de risico's alleen maar groter als die recessie er ten koste van van alles niet komt.

Fact: Every U.S. recession since the 1960s was preceded by a year or so by an inversion of the Treasury yield curve.



Not a fact: Because the yield curve inverted, the next recession must be on the way https://t.co/B5RlaYQGri via @bopinion — Bloomberg (@business) August 18, 2019

Als u voor ritjes in de markt zit en u wilt bewegingen te vlug af zijn, weet ik nog even niet wat u moet doen. De winsten en omzetten staan namelijk volgens mijn data nog niet onder druk. Weliswaar is de grote groei er uit, maar we zijn dan ook verwend de laatste jaren. De verwachtingen voor de S&P 500 lopen zelfs op?

Even tussen door: zo werkt het namelijk voor mij: lukraak op basis van mijn grote duim of grote teen voorspellen of de markt omhoog of omlaag gaat, doe ik nooit. Ik vind dat de kermiswaarzeggerij van de beurs en snap niet dat zoveel mensen, die echt wel beter weten, daar hun tijd en energie aan verspillen.

Zo maar weer een voorbeeldje. Intuïtief denk ik dan meteen de andere kant uit, doet u dat ook? Het is momenteel ook een versnelling van de trend. Dat wil nog wel eens de voorbode van een draai zijn. Vraag mij nu ook niet waar die vandaan moet komen, maar niemand zo ondoorgrondelijk als Mr. Market.

Ik weet alleen één ding: de lijntjes van vandaag rechtstreeks de toekomst in extrapoleren, is een peperdure beurshobby. De Duitse minfin en vicepremier heeft echter wel een glazen bolletje. Denkt ie:

Germany's Scholz: Don't expect higher interest rates for years https://t.co/VAXVobAYmf pic.twitter.com/1h8PJNmpiL — Reuters Top News (@Reuters) August 17, 2019

Dure of goedkope aandelen?

De koersen zijn op korte termijn een ongeleid projectiel. Het enige dat zin heeft is om onderliggend te kijken, of het houdt snijdt of niet. En dan nog... Ja, Amerikaanse aandelen zijn duur, maar ze verdienen nog altijd klauwen met geld en gelet op de peperdure, amper yieldende obligaties zijn ze misschien... goedkoop?

De verwachtingen voor de AEX zijn steady. Helaas zakte mijn AEX tracker van de week niet met de index even onder 529, anders had ik het Damrak bijgekocht. Nee, ik ben niet bang om bij te kopen. Ik vind aandelen redelijk priced for perfection, bedrijven zijn gezond en doen 3,6% dividendrendement.

Ze kunnen best worden gehalveerd, als alle worst case scenario's uitkomen, maar ik zie bedrijven niet massaal omvallen, maar wel snel herstellen als het inderdaad tot een (zware) recessie komt. Maar goed, ik ben lange termijn belegger die dalingen voor granted neemt. Voor ritjes moet u zelf keuzes maken.

Als u dan toch wil dat ik kleur beken: ik denk niet dat aandelen meer dan zeg 20% à hooguit 30% gaan dalen, zelfs bij een winstrecessie. Er is domweg te veel geld in de wereld dat rendement zoekt. En er komt waarschijnlijk weer een smak centen bij van de ECB en ook de Fed gaat weer verruimen.

Misschien is de grootste bedreiging voor de markt wel angst, dat het vertrouwen in alle (monetaire)instituties weg valt en niemand meer ergens een cent in durft te steken behalve die ouwe sok en matras. De grote kans en upside is dat het allemaal wel meevalt en los loopt, zoals eigenlijk bijna altijd.

Nog iets, gezien die vlakke verwachtingen voor aandelen zijn de dagelijkse koersop- en afrispingen strikt genomen eigenlijk een beetje onzinnig, toch? Want het ging er weer stevig aan toe deze week, hoewel het per saldo mee valt. Niettemin zette de AEX met 528,60 wel een lagere bodem sinds maart neer.

Of ziet u de index zo doorzoeven naar een nieuwe top boven 586,32, de hoogste stand van dit jaar en sinds de bull market begon op 9 maart 2009? Ik nu ook niet, maar ik kijk ook weer niet raar op als... Die 586,32 kwam ook op het bord onder een regen aan tweets van het Twitter Huis, voorheen het Witte Huis.

Agenda

Deze week doen we nog wat cijfers van onder meer onze bouwers, zet een streep onder de eerste schattingen van de inkoopmanagersindices over augustus uit VS, Duitsland, Frankrijk, Japan en EU, er zijn inflatiecijfers (of wat daar van over is) en verder is er weer centrale bankgejengel met Fed notulen en Jackson Hole.

Hier doen we het mee deze week:

19 aug

01:50 Japan export jul -2,2%

01:50 Japan import jul -2,7%

11:00 EU consumentenprijzen jul -0,4% MoM



20 aug

08:00 Duitsland inflatie PPI jul 0,1% MoM

13:00 Home Depot Q2-cijfers

18:00 Avantium Q2-cijfers



21 aug

06:30 Nederland consumentenbestedingen aug

06:30 Nederland consumentenbestedingen jun

08:00 Heijmans Q2-cijfers

08:00 ICT Group Q2-cijfers

16:00 VS verkopen bestaande woningen jul 5,40M



22 aug

08:00 Porceleyne Fles Q2-cijfers

08:00 BAM Q2-cijfers

08:00 Boskalis Q2-cijfers

08:00 Stern Q2-cijfers

08:00 Adyen Q2-cijfers

09:15 Frankrijk manufacturing flash PMI aug 49,5

09:15 Frankrijk services flash PMI aug 52,4

09:30 Duitsland manufacturing flash PMI aug 43,1

09:30 Duitsland services flash PMI aug 54,0

10:00 EU manufacturing Flash PMI aug 46,2

10:00 EU services flash PMI aug 53,0

14:30 VS wekelijkse jobless claims

15:45 VS Markit manufacturing flash PMI aug 50,5

15:45 VS services Flash PMI aug 52,8

16:00 EU consumentenvertrouwen flash aug -7,0

22:00 HP Q3-cijfers



23 aug

01:30 Japan inflatie CPI jul 0,6%

08:00 ASR Q2-cijfers

09:00 Aegon notering ex-dividend

16:00 VS verkopen nieuwe woningen jul 0,645M

Adyen

Foutje, vorige week kondigde ik Adyen al aan, maar ze komt pas deze week met Q2's. Het is een beetje stil geworden na de legendarische beursgang vorig jaar, zelden eentje gezien die zo slecht was geprijsd. Enfin, als het goed is maakt de fintech bekend dat ze nog steeds groeit als boerenbeurskool.

Dat is gelet op de waardering ook hard nodig, hoewel ook die is afgekomen. Vrijdag zagen we aan IMCD wat er in deze markt met een peperduur aandeel kan gebeuren, als de outlook een tikje somber is. Niettemin, als Adyen haar groei nog jaren kan voortzetten, kan de huidige prijs achteraf een koopje blijken.

Vergelijk het eens met ASML Dat aandeel is nu niet veel duurder dan toen het op €30, €50, €100 en €125 stond. Rekent u voor de gein ook het dividendrendement eens uit wat de ASML kopers op €30 nu beuren. Da's €2,10 gedeeld door €30, ofwel dat is precies 7%. Da's hoger dan u nu op Royal Dutch Shell beurt.

Nu doet Adyen geen dividend, maar toch. U begrijpt het sommetje denk ik wel. De verwachtingen luiden:

H1 winst per aandeel: €2,63

H1 omzet: €218,30 miljoen

H2 winst per aandeel: €3,55

H2 omzet: €271,70 miljoen

ASR

ASR rapporteert alleen halfjaarcijfers en verhip, er wordt zowel krimp van omzet als winst verwacht. En veel ook. Ik kan dit niet meteen plaatsen hoe en waarom. Natuurlijk, er is het renteverhaal, maar meer als schade- dan levensverzekeraar zou ASR hier toch niet zoveel last van moeten hebben...?

De koer is echter intussen flink afgekomen en dit lijkt meer dan ingeprijsd? Het aandeel is niet duur, want de waardering is nog harder afgekomen dan de koers. Maar ja, wat goedkoop is hoeft nog niet meteen te gaan stijgen, laat staan duur worden. Het kan ook nog goedkoper worden. Lastig hé, die beurs...

H1 winst per aandeel: €2,81

H1 omzet: €2,86 miljard

H2 winst per aandeel: €2,52

H2 omzet: €2,09 miljard

BAM

De verwachtingen voor de cijfers van BAM zijn niet hooggespannen en met de koers is de waardering nog harder afgekomen. Voor nog geen zes keer de verwachte winst is het aandeel ook zeldzaam goedkoop. Risico's te over (Zeesluis IJmuiden, Afsluitdijk) en ook de conjunctuur loopt terug.

In principe is dat niet goed voor een cyclische bouwer, maar nogmaals, zo te zien wordt dat al dubbel en dwars ingeprijsd? Helaas heb ik alleen maar de verwachting voor het hele jaar:

2019 winst per aandeel: €0,47

2019 omzet: €7,12 miljard

Boskalis

Geen nieuws eigenlijk, Boskalis moddert ook al tijden voort. Ja, het is een prachtig aandeel als het orderboek uitpuilt, maar dat puilt niet uit. Met al die afschrijvingen is er ook veel waarde verloren gegaan, maar goed, daar is de koers dan ook naar. Die nadert trouwens zelfs al de beruchte 2009 bodems.

Kan ook weer een reden zijn ze op te vissen, dat bepaalt u zelf maar. Ik vind zelf het aandeel nog een tikje te duur om het blind op te vissen. Helaas heb ik ook hier alleen maar een jaarverwachting.

2019 winst per aandeel: €0,90

2019 omzet: €2,56 miljard

Heijmans

Verhip, daar waar de verwachtingen voor BAM naar beneden gaan, stijgen ze bij.. #uweetwel Nu draait de koers net en tegen vijf keer de verwachte winst is het misschien wel een stockpick. Let wel, het is en blijft een bouwer en staan we echt aan de vooravond van mindere tijden en een recessie? Dan is het misschien geen stockpick.

De jaarverwachtingen zijn:

Q2 winst per aandeel: €1,37

Q2 omzet: €1,55 miljard

En de rest nog

Veel nieuws is er niet dit weekend, ik pik nog een paar dingetjes uit de feeds. Bloomberg noemt Amazon, Daimler, Toll Brothers (hallo BAM, Heijmans en VolkerWessels fans), Swatch en Ceasers. Volgens wilt u geen overweging Big Tech hebben als het tot een recessie komt. Die droeg namelijk ook de winst- en koersstijgingen.

Here are five companies that stand to lose more than others in a global recession https://t.co/DTJ6LqX70M — Bloomberg (@business) August 17, 2019

De 3% fee plus 20% performance club zoekt het nu hierin:

Here’s where hedge funds are investing in the stock market right nowhttps://t.co/5dpaklqBr6 — Bloomberg (@business) August 18, 2019

Dit is echt voor profs, maar die zitten hier ook en daarom geef ik het mee:

Here's how traders can make a profit out of the $17 trillion global mountain of negative-yielding bondshttps://t.co/eu3Qfs76vp — Bloomberg (@business) August 17, 2019

Als er vraag naar is in de markt, doen!

The U.S. is weighing selling 50- and 100-year bonds with interest rates on 30-year Treasuries hitting all-time lows this week. https://t.co/l502gdiX08 — Bloomberg (@business) August 18, 2019

Iemand zin om Deutsche Bank op te pikken?

10 years after the financial crisis, Europe’s banks can’t seem to put their woes behind them. That should worry more than just CEOs https://t.co/DRbOabNkge — Bloomberg (@business) August 18, 2019

Oh jee:

UK faces food, fuel and drugs shortages in no-deal Brexit: Times, citing official documents https://t.co/V2raSY56JC pic.twitter.com/nbtnWaaM6g — Reuters Top News (@Reuters) August 18, 2019

Nou, niks aan de hand nog in het VK, zo te zien. Dit ijkt me ook wel iets voor premier BoJo :-)

ICYMI: The annual ‘Chap Olympiad’ have participants trying to outdo each other by not spilling tea while riding a bicycle, throwing cucumber sandwiches and hopping while holding a glass of gin and tonic pic.twitter.com/Zxq7yKPW8G — Reuters Top News (@Reuters) August 18, 2019

Tot slot nog dit, dit acht ik zelf het grootste risico voor de markt, mocht Beijing... Let wel, ik doel op shock & awe. Op lange termijn vindt u maar weinig, heel weinig geopolitieke events terug in de grafieken.

Hong Kong braces for mass anti-government rally https://t.co/zGYCL6XJhd pic.twitter.com/26ukT1WLhR — Reuters Top News (@Reuters) August 18, 2019

Veel succes deze week en laat u niet gek maken door al die koerscapriolen. U zag de grafieken al, vooralsnog bepalen ze vooral of aandelen goedkoper of duurder worden, want onderliggend is er (nog) niet veel aan de hand. Dat kan zeker nog veranderen, maar hoeft ook weer niet. En kan ook nog ten goed draaien.

Als u het niet weet of er niet uit komt - dat is mij in twintig jaar aan de beurs in ieder geval nog nooit gelukt - dan is stil blijven zitten en u al dan niet laten scheren meestal per saldo het minst duur. Om te winnen moet u bewegingen en draaien van te voren raden en op voorsorteren. Er achteraan hollen is meestal duur.

Succes deze week en tot morgen, tot voorbeurs.