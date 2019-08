Slot: Gratis geld

Door een mooie eindsprint heeft de AEX (-0,1%) het hoofd goed boven water weten te houden. Het waren vijf dagen van veel ups en downs. Beroerde economische cijfers uit China en Duitsland, maar ook goed nieuws omtrent de handelsoorlog.

Vergeet de Europese Centrale Bank niet. Er wordt volop gespeculeerd dat de ECB met een bazooka aan nieuwe stimuleringsmaatregelen langskomt. Zelfs het opkopen van aandelen wordt genoemd. Uiteraard is over dat laatste formeel nog niet gesproken, maar topbankier Olli Rehn heeft alvast een proefballonnetje opgeblazen.

Dan sluit ik niet uit dat ze in Frankfurt zo gek zijn om het over een jaar ook echt te gaan uitvoeren. Dit in combinatie met aardige economische cijfers, zou zomaar voor een juichstemming op de aandelenbeurzen kunnen zorgen. Maar goed, ik ben van nature optimistisch gestemd.

Anderzijds is het maar zeer de vraag of de stimuleringsmaatregelen ervoor zorgen dat Henk en Ingrid ineens extra spullen bij de Blokker gaan kopen. De lage spaarrente kan er juist toe leiden dat zij extra gaan sparen. In het programma beursupdate van BNR zei Nico hier iets interessants over.

Duitse industrie is zorgenkindje

Het gaat inmiddels zo slecht met de Duitse industrie dat de ZEW index afgelopen dinsdag zakte tot het laagste niveau sinds december 2011. Een stand van -44,1 betekent dat Duitse institutionele beleggers en analisten zeer negatief zijn over de economische ontwikkelingen in de komende drie tot zes maanden.

Markten kijken graag naar de ZEW Index, omdat het een voorlopende indicator is. Kijkende naar dit cijfer, is er een grote kans dat onze Oosterburen in een recessie gaan belanden. Hieronder ziet u de forse daling van deze vertrouwensbarometer.



AMX door het putje

De AMX (-2,6%) laat deze week een gigantische underperformance zien. TKH is met een koersdaling van 18,5% de grootste boosdoener. Het technologieconcern presenteerde bijzonder matige tweedekwartaalcijfers en heeft een weging van 4,4% binnen de Midcap. Daardoor zet het fonds de AMX zelfstandig 0,8% lager.

De Europese indices presteren deze week allemaal slechter dan de AEX. Ook bitcoin (-11,5%) krijgt op zijn donder. Aan de andere kant koerst de digitale munt dit jaar 181% hoger.

Rentes

Stijgende rentes. Het kan dus toch. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier loopt drie basispunten op naar -0,55%.

Over naar de lijstjes

AEX deze week -0,1%

AEX deze maand -5,1%

AEX dit jaar +11,1%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar +14,7%

AEX

De grote bleeder onder de hoofdfondsen is IMCD (-19,4%). De distributeur van chemicaliën groeit minder hard dan verwacht en kwam langs met een zwakke outlook. Als u op deze link klikt, leest u mijn update voor IEX Premium. Over het algemeen hebben defensieve aandelen het goed gedaan deze week. Unilever (+5,0%) is daarvan het mooiste voorbeeld. Op de dag dat de AEX meer dan 2% daalde, steeg het aandeel gewoon meer dan 1%.

AMX

Velen van u zullen zich waarschijnlijk voor het hoofd hebben geslagen dat Wereldhave in portefeuille zit en WDP (+4,6%) juist niet is opgenomen. Het logistieke vastgoedfonds lijkt niet te kunnen dalen. PostNL (+2,2%) heeft er de laatste tijd ook zin in. De post- en pakketbezorger mag de postzegelprijs fors verhogen, maar gaat hier geen gebruik van maken.

ASCX

De topper van het kleine spul is Pharming (+5,3%). Het biotechfonds neemt het medicijn APDS van Novartis over. Dit middel bestrijdt een immuunziekte die slechts bij één op de miljoen mensen voorkomt. Ook Kendrion (+3,4%) kent een aardig weekje. Het bedrijf kwam met matige tweedekwartaalcijfers langs, maar daar hadden beleggers al op voorgesorteerd.

Dat geldt niet voor ForFarmers (-10,2%). De IEX Beleggersdesk kan het niet waarderen dat het bedrijf geen concrete verwachting presenteert voor de tweede jaarhelft. De markt voor veevoer is redelijk stabiel dus zou het management hier toch wel iets over mogen zeggen.

Volgende week

Zondag schrijft Arend Jan de vooruitblik. Bedankt voor uw bezoek en reacties deze week en een fijn weekend toegewenst.