Liveblog: IMCD...

Update 10:45 uur: Hoeveel hebben we?

€924 miljard. Einde mededeling.

?? De stijging was voornamelijk het gevolg van aanhoudend positieve rendementen op #beleggingen in aandelen en participaties in met name aandelenfondsen.

Lees meer: https://t.co/XQiVwESE1G pic.twitter.com/FTd7IRpUx9 — DeNederlandscheBank (@DNB_NL) August 16, 2019

Update 10:00 uur: Oh jee, IMCD

De CEO zit zich nu natuurlijk vertwijfeld af te vragen of hij dit wellicht niet beter of anders had kunnen communiceren...

Chemiedistributeur #IMCD wordt hard afgestraft (-16%) op waarschuwende woorden ceo vd Slikke:

"IMCD also experienced a much more challenging macro-economic environment in the second quarter which impacted growth, in particular in EMEA but the Americas saw slower growth as well." pic.twitter.com/2IFQkZnGgz — Nico A. Inberg (@NicoInberg) August 16, 2019

Net als Nico denk ik ook dat 't venijn inderdaad in die woorden zit. En met de wijsheid achteraf kon u dit ongeluk misschien zien aankomen. Een cyclical die groeit, groeit en nog eens groeit - zelfs door cycli heen - steeds hoger wordt gewaardeerd en nu moet meedelen dat ze niet immuun is voor de (wereld)economie.

En dan uitgerekend hiermee moeten komen, als ook de markten even challenging en volatile zijn. Nee, op deze beurs moet je als dure cyclical leveren, want anders... U ziet het bord. En zo komt er abrupt een einde aan de ware koerszegereeks van IMCD, die haar in een paar jaar naar de AEX bracht.