Fondsenrondje: Optimisme dankzij ECB

De AEX (+1,0%) klimt voorzichtig uit het dal. Met name speculaties dat de Europese Centrale Bank stimulerende maatregelen gaat nemen, doen het sentiment goed.

Topbankier Olli Rehn, die ook aan tafel zit bij de ECB, vindt dat de huidige groeivertraging van de wereldwijde economie genoeg aanleiding vormt om met een flink pakket aan stimuleringsmaatregelen te komen.

Sowieso gaat de markt er vanuit dat de depositorente in september met 0,1% wordt verlaagd naar -0,5%. Om de geplaagde banken te compenseren, kan er volgens Rehn voor gekozen worden om de regels voor langetermijnleningen voor banken te versoepelen.

Maar de woorden dat de topbankier niet uitsluit dat de ECB ooit aandelen gaat opkopen, zijn het meest opvallend. Als dit gaat gebeuren, zou er weer de nodige fantasie in de markt kunnen komen. Helemaal als uiteindelijk blijkt dat het toch niet zo slecht gaat met de economie als gedacht.

IMCD -13%

De grote bleeder op het Damrak is IMCD. De distributeur van chemicaliën zag de groei over het eerste halfjaar vertragen naar 21%. De grootste trigger voor deze koersdaling is echter de outlook.

Topman Piet van der Slikke spreekt over ongunstigere economische omstandigheden en uitdagende marktcondities. Dan weet u wel hoe laat het is. Een tweede probleem is dat het aandeel tot vandaag geprijsd was voor perfectie.

Als het bedrijf dan niet levert, ziet u hoe hard de koers onderuit kan gaan. Niet zo lang geleden koerste het aandeel op een all time high en dan willen beleggers weleens in slaap gesust worden. Afgelopen kwartaal waarschuwde Slikke ook al tussen neus en lippen door, maar dat werd door de markt niet opgepikt.

IMCD is simpelweg een cyclische onderneming en als het economisch dan wat minder gaat, zien we dit terug in de resultaten. Overigens heeft het aandeel sinds de beursgang heel goed gepresteerd. Zelfs als we corrigeren voor deze dramadag, resteert er een gigantische koerswinst.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Brede markt

De AEX gaat 1,0% omhoog en daarmee presteren we in lijn met de DAX (+0,9%) en CAC (+0,9%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 8,4% en noteert 19,5 punten.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,7% in het groen. De Nasdaq doet het nog een tikje beter met een plus van 1%.

De euro zakt 0,2% en noteert 1,108 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,59%) en Duitse (-0,71%) rente zakken een basispuntje en koersen op het laagste niveau ooit.

Goud (-0,7%) geeft wat terrein prijs. Niet onlogisch gezien het goede sentiment vandaag.

Olie: WTI (+1,5%) en Brent (+1,5%) lopen aardig op.

Bitcoin (-3,4%) zakt nogmaals door de $10.000-grens.

Het Damrak

Verzekeraars hebben er zin in. Aegon (+3,6%), ASR (+2,2%) en NN Group (+2,8%) gaan hard omhoog. Sectorgenoten in Europa kunnen dit stijgingstempo niet bijbenen.

(+3,6%), (+2,2%) en (+2,8%) gaan hard omhoog. Sectorgenoten in Europa kunnen dit stijgingstempo niet bijbenen. Galapagos (+2,8%) ligt op koers om goedkeuring te krijgen voor zijn medicijn Filgotinib in Europa. Het Europees geneesmiddelenbureau (EMA) bevestigt dat het ingediende dossier is ontvangen en gaat deze nu beoordelen.

(+2,8%) ligt op koers om goedkeuring te krijgen voor zijn medicijn Filgotinib in Europa. Het Europees geneesmiddelenbureau (EMA) bevestigt dat het ingediende dossier is ontvangen en gaat deze nu beoordelen. Ahold (+2,6%) zien we niet vaak met dit soort percentages omhoog spuiten. Wellicht profiteert de supermarktketen nog van de goede cijfers van Wallmart.

(+2,6%) zien we niet vaak met dit soort percentages omhoog spuiten. Wellicht profiteert de supermarktketen nog van de goede cijfers van Wallmart. De overige defensieve aandelen blijven op dit moment iets achter.

TKH (-2,0%) gaat van de kooplijst van ING. Ook het koersdoel krijgt een flinke dreun. Het aandeel gaat naar €41 van €65,50.

(-2,0%) gaat van de kooplijst van ING. Ook het koersdoel krijgt een flinke dreun. Het aandeel gaat naar €41 van €65,50. Profiteert Besi (+2,8%) misschien van de goede cijfers van Applied Materials? De gehele sector ligt er overigens goed bij.

(+2,8%) misschien van de goede cijfers van Applied Materials? De gehele sector ligt er overigens goed bij. BAM (-3,2%) en Heijmans (+4,1%) kregen gisteren een flinke dreun te verwerken en herstellen daar nu iets van.

(-3,2%) en (+4,1%) kregen gisteren een flinke dreun te verwerken en herstellen daar nu iets van. Hetzelfde geldt voor ForFarmers (+4,2%). Toch blijft die outlook bijzonder vaag en dat is zorgwekkend.

(+4,2%). Toch blijft die outlook bijzonder vaag en dat is zorgwekkend. Ook Brunel (-0,7%) krijgt een koersdoelverlaging te verwerken van de analisten van ING. Het koopadvies blijft wel gehandhaafd.

Adviezen