Hoge groeicijfers over Q2 zijn er van IMCD, dat waarschuwt voor onzekere, volatiele tijden, maar denkt te kunnen blijven groeien en leveren. Het aandeel is niet de goedkoopste, ofwel dit alles ligt onder een vergrootglas.

Dat is alles bij ons voorbeurs. Hoe staan we marktbreed? Van continu we hebben handelsoorlogvrees, we hebben geen handelsoorlogvrees. We hebben wel handelsoorlogvrees, we hebben... gaan we naar continu we hebben recessievrees, we hebben geen recessievrees. We hebben recessievrees, we hebben...?

De Amerikaanse en Chinese president bellen binnenkort, is het nieuws. Hoe en wanneer precies, nobody knows, maar het Witte Huis zegt het.

-World recession warnings are piling up

-Who will blink first as the U.S. and China attempt to restart talks?

-Mexico cut rates for the first time in five years. Norway threw doubt on a September rate hike



Here’s what’s going on in the world economyhttps://t.co/Lln1dqOmnV — Bloomberg (@business) August 16, 2019

De komende weken komt er dit thema bij. Hoe groot wordt de ECB-bazooka in september? Van gisteren, in dit stuk valt zelfs aandelen kopen. Intussen dalen de EU rentes alweer een basispuntje en loopt die van de VS er twee op.

The ECB is preparing a ‘very strong package’ of stimulus measures to support the eurozone economy, according to a key policy maker https://t.co/DSjPuCmlrE — WSJ Central Banks (@WSJCentralBanks) August 16, 2019

De koersen herstellen intussen na een wisselende, maar volatiele dag op Wall Street. Hongkong stijgt zelfs, er is nu geen nieuws verder uit de stad. Dollar op 1,11, olie stijgt en bitcoin heeft het lastig. U ziet het allemaal wel. Vanmiddag is er nog optie-expiratie.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met Galapagos nieuws en Nvidia deed +6,2% op meevallende cijfers en Applied Materials -0,2%:

07:30 IMCD voert resultaat op in onzekere markt

15 aug Daling omzet en winst Nvidia valt mee

15 aug EMA bekijkt dossier middel van Galapagos

15 aug GE onderuit bij licht herstel Wall Street

15 aug Mondelez krijgt boete voor granenfraude

15 aug GE krijgt tik op groen Wall Street

15 aug Internetbeveiliger Cloudflare naar de beurs

15 aug 'Zwitserse beurs denkt aan Europese overname'

15 aug TKH rondt verkoop onderdeel aan Torqx af

Onno zelf maar even:

Great moment in the history of Galapagos: EMA accepts the marketing application of filgotinib for RA: our first drug on its way to patients! I am so proud! — Onno van de Stolpe (@OvandeStolpe) August 15, 2019

Analistenadvies luidt:

Aegon: naar €4 van €4,60 - CFRA

De AFM meldt deze shorts:

De agenda is kort, maar krachtig:

08:00 IMCD Q2-cijfers

09:00 Aperam notering €0,44 ex-dividend

14:30 VS verkopen nieuwe woningen jul 1,26M

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan aug 97,5

16:00 Optie-expiratie

En dan nog even dit

Kom op heren, sluit een deal, we weten nu wel dat u kunt armpje drukken:

Trump said he has a call scheduled “very soon” with China’s President Xi Jinping over trade https://t.co/18IxzV45Ik — Bloomberg (@business) August 16, 2019

+6,2% dus nabeurs:

Nvidia revenue tops expectations on strength in video gaming, auto units https://t.co/l1CngPu3rm pic.twitter.com/AtZ9NHEX56 — Reuters Top News (@Reuters) August 16, 2019

Zo, een heel verhaal over een monopolist nog wel:

Deliveroo is abruptly pulling out of Germany, handing https://t.co/FRHnN1ej3A a monopoly position https://t.co/jb5hQ9SQeS pic.twitter.com/DBXfPWBZCy — Bloomberg (@business) August 16, 2019

We hebben wel recessievrees, we hebben geen recessievrees. We hebben wel recessievrees, we hebben...

Walmart’s upbeat results ease some fears about the economy slipping into recession https://t.co/vo1RjVONJx pic.twitter.com/N2pI7R3yNa — Reuters Top News (@Reuters) August 16, 2019

Nog maar een keer dan:

Sustained inversions of the yield curve have preceded every recession since at least the 1960s https://t.co/Q41lpM2VIj — Bloomberg (@business) August 15, 2019

Wat nu weer? Techs beginnen op banken te lijken. Steed juridisch gezeur.

Facebook failed to warn users of known risks before 2018 breach: court filing https://t.co/Yj6gN2kRvJ pic.twitter.com/SkaQpLDlmE — Reuters Top News (@Reuters) August 16, 2019

Zo veel?

Apple says it supports 2.4 million U.S. jobs https://t.co/o1EwCrsAYh pic.twitter.com/JJlaMSHuWR — Reuters Top News (@Reuters) August 16, 2019

Failliet op veilige havens, het heeft iets ironisch:

We have our first brokerage firm blow-up as a result of the bond spike…



Managing director was doing unauthorized trades, shorting Treasuries (!) in the firm’s account.



They called the FBI upon discovery. https://t.co/Lp8PXOSp5f — Downtown Josh Brown (@ReformedBroker) August 15, 2019

Hongkong zelfs een min:

Goldman cuts growth forecasts for Asia's four "tiger" economies ?— Hong Kong, Singapore, South Korea and Taiwan https://t.co/d9pGzNDXwv pic.twitter.com/DD6gwSoL3F — Bloomberg (@business) August 16, 2019

Ik wel, gisteren ben ik alleen niet geraakt met m'n AEX trackertje op €52,90:

To buy the dip in stocks or not to buy, that is the question https://t.co/vSUQdSX0lT pic.twitter.com/tSuUrhRBSX — Bloomberg (@business) August 16, 2019

Veel plezier en succes vandaag.

Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.