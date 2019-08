Slot: Gaat alle kanten op

Van deze beursdag kan ik werkelijk waar geen chocolade van maken. Bij opening leek het nog een mooie dag te worden, maar een paar uur later stonden we bijna 1,5% lager. Amper een uur verder en er stond een klein plusje op de borden, maar uiteindelijk sluiten we toch 0,3% in het rood.

China lijkt te willen praten met de demonstranten uit Hongkong en dat deed het sentiment even goed.

If President Xi would meet directly and personally with the protesters, there would be a happy and enlightened ending to the Hong Kong problem. I have no doubt! https://t.co/eFxMjgsG1K — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 15, 2019

Op macrogebied kwamen er redelijk goede berichten langs, zo stegen Amerikaanse winkelverkopen afgelopen maand sneller dan verwacht. Ook de Philadelphia Fed-index kwam hoger uit dan getaxeerd, wat betekent dat producenten in de staat Philadelphia optimistischer zijn geworden over de economische condities.

Daarentegen kromp de industriële productie in de VS wel iets harder dan verwacht (-0,2% VS -0,1% MoM), maar dat is klein bier. Toch putten de markten er nog niet veel vertrouwen uit.

ForFarmers -13%

Niet Aegon (-7,7%) is de grootste daler op het Damrak, want die twijfelachtige eer gaat vandaag naar ForFarmers. De verwachtingen waren voor de cijfers niet al te hoog gespannen, maar toch weet het veevoederbedrijf negatief te verrassen.

Dan hebben we het niet over de lagere omzet en ebitda in het tweede kwartaal, maar wel over de vage outlook. ForFarmers houdt vast aan de eerder afgegeven outlook dat het bedrijf dit jaar een lagere ebitda en nettowinst boekt dan in 2018.

Daarover is de IEX Beleggersdesk zeer teleurgesteld. De business van ForFarmers is relatief stabiel van aard, waardoor het management in principe een concrete verwachting moet hebben voor het tweede halfjaar. Als beleggers ergens niet van houden, is het meer onzekerheid.

In de onderstaande grafiek ziet u de prijs van sojabonen. Vlak voordat de markt van sojabonen in elkaar stortte, sloot ForFarmers nieuwe langetermijncontracten af. Hierdoor kon het bedrijf niet profiteren van de lagere prijs. De concurrentie kan dit wel en verwerkt dit in de verkoopprijs van het veevoer. ForFarmers moet hierin mee en dat leidt tot lagere marges.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Rentes

Voor de zoveelste keer op rij een nieuwe all time low voor de Nederlandse tienjaarsrente. Vandaag gaan er maar liefst vijf basispunten vanaf, waardoor u nu 0,58% per jaar moet betalen aan de staat om uw geld tien jaar uit te lenen.

Brede markt

De AEX daalt 0,3% en daarmee presteren we in lijn met de CAC (-0,3%). De Duitsers blijven achter met een min van 0,9%.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 4,5% omhoog en noteert 21,6 punten.

De Amerikaanse indices blijven dicht bij huis. Positieve uitschieter is de S&P500 met een plus van 0,2%. Meer is het niet.



De euro zakt 0,4% en noteert 1,110 ten opzichte van de dollar.



Goud (+0,0%) blijft dicht bij huis.

Olie: WTI (-4,3%) en Brent (-5,0%) zakken verder in het moeras.

Bitcoin (-1,0%) heeft ook weleens beter periodes gekend.

Het Damrak

Wederom stelt Aegon (-7,7%) flink teleur. Hierover meer in het fondsenrondje. Leden kunnen uiteraard het onderstaande Premium artikel lezen. Aegon: CEO geslachtofferd? #Aegon https://t.co/5K9RPOblKC — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 15, 2019

Royal Dutch Shell (-2,2%) gaat vandaag €0,42 ex-dividend, maar dat verklaart niet de volledige koersdaling. Hiervoor gecorrigeerd daalt het aandeel 0,8%.

Takeaway.com (-5,4%) staat voor het eerst sinds tijden in de uitverkoop. Een duidelijke trigger kunnen we echter niet vinden. Laten we het houden op een gezonde correctie. Gisteren tikte de maaltijdbezorger nog een nieuw record aan.

IMCD (-1,4%) publiceert morgenochtend de tweedekwartaalcijfers.

Aalberts (-2,7%) ligt slecht. Dat geldt de laatste tijd voor alle industrie-aandelen.

SBM Offshore (-3,5%) kan sinds de cijfers niets meer goed doen. Toch waren de resultaten heel aardig. Fugro (-2,0%) wordt iedere dag goedkoper.

PostNL (+1,1%) wordt op de kooplijst van Kepler Cheuvreux gezet.

Onder de vastgoedfondsen zijn Wereldhave (-1,8%) en Vastned (-2,0%) vandaag de slechtste jongetjes van de klas.

Sif (-5,4%) heeft last van de matige outlook van Vestas (-4,5%).

Bouwers moet u vandaag niet hebben. BAM (-2,1%) en in grotere mate Heijmans (-4,3%) gaan aan puin.

Veel kleine aandelen krijgen rake klappen. Zo ook Alfen (-5,1%).

Adviezen

Galapagos: naar €170 van €165 en kopen - JPMorgan Cazenove

NN Group: naar €39 van €40,50 en kopen - UBS

PostNL: naar kopen van verkopen en naar €2,15 van €2,80 - Kepler Cheuvreux

