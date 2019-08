Tracker Tips: Inspelen op de Amerikaanse rentecurve

Met de huidige trend van een afvlakkende rentecurve in de VS heeft Lyxor wellicht een geschikt moment uitgekozen om een innovatieve ETF te lanceren voor geavanceerde beleggers om te profiteren van een mogelijke stijging van de Amerikaanse rentecurve.

Omgekeerde rentecurve

De yieldcurve geeft het verschil aan tussen de lange en korte rente en is normaal gesproken positief. Deze week is het verschil tussen de rente op twee- en tienjarige Amerikaanse staatsobligaties echter voor het eerst sinds 2007 kortstondig negatief geworden. Historisch gezien is dat slecht nieuws voor de belegger.

Over het algemeen liggen de rendementen op korter lopende leningen lager, omdat beleggers een vergoeding willen krijgen voor de risico's die zij lopen door een obligatie langer aan te houden.

Voor banken is dit ook slecht nieuws. Een omgekeerde rentecurve is maar al te vaak een goede voorspeller gebleken van een aankomende recessie. Potentieel slecht nieuws dus voor beleggers in aandelen in de tweede helft van dit jaar en in 2020. De beurzen hebben dan ook wereldwijd heftig gereageerd; mede door dit fenomeen.

De Lyxor-ETF

De Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF (STPU) is de eerste in zijn soort in Europa, met een notering aan de London Stock Exchange. De tracker repliceert de performance van de Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 index.

Het rendement van deze index is gebaseerd op twee componenten.

• een longpositie in de 2-jarige US Treasury Bond Futures en

• een shortpositie in de 10-jarige US Treasury Bond Futures.

De STPU zal stijgen wanneer het twee- en tienjarige deel van de rentecurve omkeert. Omdat de ETF een hefboomeffect van 7 heeft, zal STPU voor elke stijging van de rentecurve met 0,01% ongeveer 0,07% opleveren.

Vanwege de duratie van de twee instrumenten zal er meer geld worden verdiend (of verloren) uit de shortpositie in de 10-jaars obligatie dan de long in de 2-jaars.

Onderstaand de Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index:





(klik op grafiek voor een grotere versie)

Adam Laird, hoofd van de ETF-strategie voor Noord-Europa bij Lyxor, meldde het volgende over de introductie van STPU: “Op dit moment hebben centrale banken de mogelijkheid om een vastrentende portefeuille te maken of te breken. Bij Lyxor zijn we altijd op zoek naar innovatieve manieren om beleggers te helpen beschermen en te profiteren van obligaties.”

Een ETF voor professionals

Dit is niet echt een ETF voor retailbeleggers, maar voor handelaren en professionele beleggers. Zogenoemde Flatteners en Steepeners zijn klassieke tactische strategieën in de wereld van obligaties, maar het is denk ik onaannemelijk dat de gemiddelde belegger vertrouwd raakt met deze materie.

Veel van dit soort producten zijn getimed om mee te liften op een potentiële handelsmogelijkheid, dus niet geschikt voor de gewone belegger.

Desalniettemin is het naar mijn mening wel interessant om nieuwe innovatieve trackers in de gaten te blijven houden en de kennis daarvan te delen op IEX.

Tegengesteld

De STPU van Lyxor kan worden beschouwd als tegengesteld, aangezien de ETF beleggers de mogelijkheid biedt om te profiteren van een stijgende Amerikaanse rentecurve, terwijl deze recentelijk is afgevlakt, zoals de grafiek laat zien.



Als de Amerikaanse Federal Reserve de rentetarieven, zoals verwacht, verder zal verlagen en de rentecurve daarop stijgt - zoals normaliter het geval is - kan deze ETF een positief resultaat opleveren.

Er zijn natuurlijk andere scenario's denkbaar waarin de rentecurve steiler zou kunnen worden. Deze ETF kan dus worden gezien als een soort afdekking van het staartrisico. Derhalve is dit een ETF die de interesse zou moeten wekken van professionele beleggers.