MOEDIG, Arend Jan om hier " en publique" van te voren te vertellen wat U gaat doen op een dag als deze....



Je zit in ieder geval "voordeliger dan ik gedaan heb, want iets meer dan de helft van de liquiditeit is afgelopen weken ingezet voor " diporders" en dat was dus, achteraf gezien. te vroeg.



Maar zoals ervaren beleggers weten: Achteraf weten ze het allemaal zo goed uit te leggen, maar toen de AEX rond de 582 stond nog geen maand geleden toen hoorde je ze ook niet.





Enfin, omdat ik altijd zo waardeer wanneer mensen hun nek uitsteken en gewoon vertellen wat ze gaan doen, wacht ik met de resterende liquiditeit dan toch nog maar een poosje. Met het risico dat de rest van de liquiditeit onaangeroerd blijft als de beurs rond deze koersen blijft sukkelen en anders toch bijkopen als er weer eens een twintig punten zijn afgegaan.





Met een speciaal geval in deze wereld die zich nu ook al met de luchthavenbezetting in Hongkong gaat bemoeien en DAAR dan zijn beleid weer op af gaat stellen...… Mijn God, in wat voor wereld leven we en waar bemoeit die bemoeial zich toch overal in deze wereld mee.



Peter