Liveblog: Aegon en NN

Update 10:45 uur: Het zit het ABP niet mee

De dekkingsgraad ging in juli van 95,3% naar 93,9%: ABP praat u zelf verder bij. Onduidelijk is nog of en hoeveel dan er gekort wordt áls.

Dekkingsgraad daalt in juli. Waardeoverdracht is hierdoor niet meer mogelijk. Lees er hier meer over: https://t.co/2AtyEXtEYk pic.twitter.com/PSKluOEv1d — ABP (@abppensioen) August 15, 2019

Update 10:30 uur: Bodemen die rentes nou al es een keer?

Als er niks bij had gestaan, had u gegokt dat het plaatje bitcoin was, toch? Wat Jack zegt, zou kunnen. Te meer daar ineens iedereen er van uit lijkt te gaan dat lage en zelfs negatieve rentes here to stay zijn.

Vaak vindt vlak voor het einde van de beweging nog een acceleratie plaats. Benieuwd of dit wederom het geval is en we dus nabij het dieptepunt van de rentes zijn! https://t.co/nSit3FFMKs — Jack Neele (@jackneele) August 15, 2019

Hier een voorbeeldje. Mooi betoog van Coen en kort en ik ben het aardig met hem eens. De ECB krijgt overal de schuld van in de EU. De bank heeft haar werk gedaan, Brussel heeft eerder verzaakt. De EU-landen hervormen niet en voeren geen andere fiscale politiek. En nu mag de ECB de rommel wéér opdweilen.

De lage rente, komt dat door de EU en de ECB? @CoenTeulings legt het nog 1 keer uit @PieterOmtzigt pic.twitter.com/th1qCqgUgM — Hans Van Meerten (@HansvanMeerten) August 15, 2019

Waar Coen naar mijn smaak zichzelf weer net zo hard onderuit haalt, is met zijn boude voorspellingen dat de EU Japan achterna gaat en dat de rentes nog jaren laag blijven. Kan, hoeft niet. Mr. Market leest mee en die wil nog wel eens dwars worden als de kudde één kant uit holt, of dezelfde mening heeft.

En voor ons handelaren en beleggers geldt: niets zo duur als met heilige overtuiging de lijntjes van vandaag rechstreeks de toekomst in extrapoleren.

Update 10:15 uur: Aegon en NN

Tikje spannend dat uitgerekend vandaag - terwijl iedereen over de inverted yield curve loopt te gillen - onze twee grootste verzekeraars met Q2's komen. Voor NN pakt dat goed uit. Ja, de mindere tijden zijn merkbaar, maar verder wat Nico zegt: misschien saai, maar wel oerdegelijk.

Dat NN het interimdividend verhoogt van €0,66 naar €0,77 - dat is +16,7%! - is denk ik het beste bewijs dat NN alle vertrouwen in de toekomst heeft. Of in ieder geval over al niet een recessie heen kijkt. Vergeten we soms wel eens op de beurs: de bedrijven zelf kijken doorgaans wél verder dan de laatste koerstik.

Hier hebt u niets aan als u op dik verlies staat met NN (dit jaar -11,4% tegen de markt in), of met Aegon dat in 2019 met het verlies van vandaag nog 3% slechter doet. Het fonds was al zo afgestraft en hoe kan het dat de koers zo slecht reageert op Q2's, waarvan iedereen heel goed wist dat die niet goed zouden zijn?

Strikt genomen verslaat Aegon wel de verwachtingen en het interimdividend gaat ook nog eens 7% omhoog naar €0,15. Ik vrees en gok dat dat de daling van de solvency II ratio van 211% naar 197% de grote boosdoener is. Dat wil even niemand horen, nu iedereen recessie vreest en ook Aegon zelf daarvan rept.

Citaatje ANP van vertekkend topman Alexander Wynaendts, die in twee zinnen uw bingokaart, of in dit geval schadeformulier, vol hoest: onzekerheid, volatiliteit, dalende rentes, vertrouwen en recessie zijn de niet zulke lekkere trefwoorden.

Kijkend naar de toekomst ziet de topman de nodige onzekerheden ontstaan. Op de markten is veel volatiliteit. De rentes dalen en het vertrouwen neemt af. De eerste tekenen van recessies in markten waar Aegon actief is, dienen zich aan. "Aan ons de taak om in onzekere tijden zekerheid te kunnen bieden", aldus Wynaendts.

En nogmaals, ik vrees dat Aegon ook gewoon de domme pech heeft om om op een dag te rapporteren dat iedereen over de (Amerikaanse) rente loopt te panikeren. Dat kan ook weer een kans zijn. U moet wel stalen zenuwen, een goed verhaal of ijzersterke sommen hebben om nu dit mes op te vangen.

Update 09:30 uur: Ook goeiemoggel

Als een boer met kiespijn, dat zeker. Niettemin heb ik nooit zo veel gelachen op de beurs als eind 2008, toen alles in elkaar stortte. Op de een of andere manier komt er met beursdalingen altijd veel (galgen)humor boven drijven. Harde humor vaak, dat wel.