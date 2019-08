De langjarige US rente daalt, maar wat bijzonder is dat hij vooral heel snel hard daalt. De 10 jaarsrente in november 2018 nog boven de 3,2% en gisteren onder de 1,6%.

Halvering in 9 maanden!

Recessie is geen vraag maar uitkomst, hoewel je je kunt afvragen of de regulering door Draghi cs. Niet voor de echte ellende heeft gezorgd.

We zitten in een hele diepe put van mega schuld.