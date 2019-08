TA: Metaalmoeheid

Het slepende handelsconflict, tegenvallende economische groei en een overaanbod van (goedkoop Chinees) staal zorgen ervoor dat staalbedrijven wereldwijd al enige tijd onder druk staan.

Aandelen van grote staalbedrijven als Arcelor Mittal, ThyssenKrupp en Alcoa hebben het afgelopen jaar al ongeveer tweederde van hun beurswaarde zien verdampen.

Technisch ogen de plaatjes erg zwak en is er nog geen sprake van bodemvorming. De koersen kunnen de komende tijd dus nog verder onder druk blijven staan.

Ik bespreek hieronder de technische plaatjes van een aantal grote staalbedrijven. Eerst nog even de huidige stand van zaken bij de AEX index.

AEX index mist kracht

De Nederlandse beurs is gisteren hard teruggevallen, waarmee de opleving van dinsdag ongedaan werd gemaakt. De index beweegt per saldo nog altijd zijwaarts rond de steun van 535 punten. Deze steun is de afgelopen dagen al een aantal keren getest en heeft vooralsnog standgehouden.

Het herstel van de afgelopen dagen is gestrand op de onderkant van het koersgat van 5 augustus.

Als het de index niet lukt om het koersgat te dichten, duidt dit op een zwakke technische conditie en zullen we rekening moeten gaan houden met een grotere correctie.







ArcelorMittal kijkt omlaag

ArcelorMittal, de grootste staalproducent ter wereld, heeft na de koersval van 2018 ook dit jaar de daling voortgezet. Verkopers domineren het koersverloop en zorgen voor een negatief technisch plaatje.

Het aandeel heeft onlangs een lagere top gevormd onder de oude bodems van 2017 en eind 2018. Daarmee is het zwakke technisch beeld nogmaals bevestigd.

De dalende trend heeft in eerste instantie ruimte richting de steun van €11,38. Als dit niveau sneuvelt, mag een daling richting de oude bodem van 2016 rond 6 euro niet meer worden uitgesloten.







Aperam onder druk

Roestvrijstaalmaker Aperam zet de dalende trend voort. Het aandeel vormt sinds begin 2017 lagere toppen en bodems, wat duidt op aanhoudende verkoopdruk. Nu de laatste bodems sneuvelen, kan de dalende trend worden voortgezet richting lagere koersniveaus.

De volgende steun ligt rond €18,67, maar ook lagere niveaus zijn zeker mogelijk.

Pas boven de laatste top rond €25 zal de lucht wat opklaren.







AMG hervat dalende trend

Metalenspecialist AMG heeft sinds medio 2018 flink wat terrein moeten prijsgeven. Een duidelijke dalende trend is zichtbaar, die wordt gekenmerkt door een patroon van lagere toppen en bodems.

Nu de koers onder de bodem van mei is gezakt, heeft de dalende fase weer een nieuwe impuls gekregen.

De volgende steun wacht nu rond €13,90. Deze is gevormd door de bodem van eind 2016.







ThyssenKrupp bevestigt downtrend

De Duitse concurrent van ArcelorMittal, ThyssenKrupp, weet ook niet onder de verkoopdruk uit te komen. Sinds begin 2018 is er sprake van een dalende fase, waarbij de koers fors terrein heeft moeten prijsgeven.

ThyssenKrupp beweegt onder de 200-dagenlijn, die een sterk dalend verloop laat zien. Dit bevestigt de zwakke technische conditie van het aandeel.

De dalende trend kan worden voortgezet richting de steun van €8,93.







Alcoa vormt lagere toppen

De Amerikaanse branchegenoot van ArcelorMittal deelt in de malaise. Ook hier oogt het technisch plaatje erg zwak. De laatste top is gevormd onder de bodem van eind 2018, wat duidt op stevige verkoopdruk.

Nu ook de laatste bodem is gebroken, kan de dalende trend worden voortgezet richting de steun van $13,75.