Slot: Laat u niet gek maken

De dag begon nog goed met een klein plusje van 0,1%, maar uiteindelijk moet de AEX (-1,7%) veel terrein prijsgeven. Zwakke economische cijfers uit China en Duitsland doen het sentiment geen goed.

Uiteraard is een stijging van de Chinese industriële productie van 4,8% niet slecht, maar het is wel veel lager dan we van de Chinezen gewend zijn. Daar komt bij dat ook de detailhandelsverkopen lelijk tegen vielen.

Die krimp van 0,1% voor de Duitse economie was geen negatieve verrassing, maar het blijft een beroerd cijfer. Wij Nederlanders kwamen wel met mooie groeicijfers op de proppen, maar daar kijkt helaas niemand naar.

Wellicht is de trigger voor deze forse daling de ontwikkeling van de Amerikaanse tienjaarsrente. Deze dook voor het eerst sinds de financiële crisis onder de tweejaarsrente, waardoor de recessie-angst verder wordt gevoed. U mag er vanuit gaan dat de kranten hiermee morgenochtend flink zullen uitpakken.

Laat u niet gek maken

Of het ook echt tot een recessie gaat komen, is de vraag. Centrale banken houden de rente kunstmatig laag, waardoor we ons mogen afvragen of de kruising van het langlopende- met het kortlopende staatspapier een signaal is voor een naderende recessie.

De escalerende handelsoorlog tussen de VS en China maakt de kans op een recessie wel groter. Door de onzekerheid zullen de nodige bedrijven hun orders uitstellen. Toch hoeven aandelen niet extreem te dalen, als het zo ver komt.

Door de negatieve rentes brandt het geld in de zakken van institutionele beleggers. Dalende koersen zorgen er wellicht voor dat het bij fondsmanagers gaat kriebelen. Daar komt bij dat vermogensbeheerders verplicht een bepaalde weging moeten hebben in obligaties en aandelen.

Stel, een fondsmanager heeft de opdracht om de helft van de portefeuille te beleggen in obligaties en de andere helft in aandelen, moeten hij om die verdeling in stand te houden verplicht extra aandelen inkopen.

Rentes

Een dikke all time low voor de Nederlandse tienjaarsrente. Op dit moment moet u 0,54% betalen om uw geld tien jaar uit te lenen aan Wopke Hoekstra. De Zwitsers zijn inmiddels door de -1% barrière gedoken.

Brede markt

De AEX daalt 1,7% en daarmee gaan we iets minder hard omlaag dan de DAX (-2,3%) en CAC (-2,2%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) speert 20,4% omhoog en noteert 20,7 punten.

De Amerikaanse indices koersen diep in het rood. De Nasdaq bakt er met een min van 2,6% helemaal niets van.



De euro zakt 0,3% en noteert 1,114 ten opzichte van de dollar.



Goud (+1,2%) maakt zijn naam als veilige haven helemaal waar.

Olie: WTI (-4,6%) en Brent (-4,1%) storten af.

Bitcoin (-3,8%) heeft het ook niet.

Het Damrak

Op dit soort dagen kunt u maar beter geen aandelen ArcelorMittal (-7,8%) in bezit hebben. Eigenlijk gaat al het cyclische spul aan puin.

(-7,8%) in bezit hebben. Eigenlijk gaat al het cyclische spul aan puin. Het komt niet vaak voor dat ASML (-4,2%) zulke harde klappen krijgt. Zelfs ASMI (-2,8%) en Besi (-2,8%) doen het minder slecht.

(-4,2%) zulke harde klappen krijgt. Zelfs (-2,8%) en (-2,8%) doen het minder slecht. Misschien een kopertje in ABN Amro (-0,0%). Het aandeel blijft goed liggen, terwijl ING (-2,9%) in de kliko wordt gegooid. De steun weet het net te houden. Bij #ING blijven de verkopers dominant. Nu de koers is aangekomen bij de bodem van 2016 rond 8,30 is het van belang dat deze steun stand weet te houden om een verdere verzwakking te voorkomen. De neerwaartse fase wordt namelijk gecontinueerd zodra ING door deze steun breekt. pic.twitter.com/Irc2115NUo — Royce P.B. TOSTRAMS (@RoyceTostrams) August 14, 2019

(-0,0%). Het aandeel blijft goed liggen, terwijl (-2,9%) in de kliko wordt gegooid. De steun weet het net te houden. Unilever (+1,8%) blijft opvallend sterk liggen. In zo'n markt op het hoogste punt van de dag sluiten is een enorm krachtig signaal.

(+1,8%) blijft opvallend sterk liggen. In zo'n markt op het hoogste punt van de dag sluiten is een enorm krachtig signaal. Dat mag ook gezegd worden van Takeaway.com (+0,8%). Daar waar de beurs fors corrigeert, zet de maaltijdbezorger een nieuwe all time high op het bord.

(+0,8%). Daar waar de beurs fors corrigeert, zet de maaltijdbezorger een nieuwe all time high op het bord. Morgen publiceren Aegon (-2,4%) en NN Group (-2,2%) de tweedekwartaalcijfers. Het is niet het ideale moment, maar deze dag is nou eenmaal ruim van te voren vastgesteld.

(-2,4%) en (-2,2%) de tweedekwartaalcijfers. Het is niet het ideale moment, maar deze dag is nou eenmaal ruim van te voren vastgesteld. PostNL (-3,2%) maakt een intraday beweging van €0,12. Vanochtend maakte de ACM bekend dat het bedrijf de prijs van een postzegel met 16% mag verhogen. Misschien is het vakbond FNV die de stemming verpest. Zij eisen een loonstijging van 10% voor het personeel.

(-3,2%) maakt een intraday beweging van €0,12. Vanochtend maakte de ACM bekend dat het bedrijf de prijs van een postzegel met 16% mag verhogen. Misschien is het vakbond FNV die de stemming verpest. Zij eisen een loonstijging van 10% voor het personeel. Fugro (-7,0%) ligt ronduit beroerd door de fors lagere olieprijs. De bodemonderzoeker zet de laagste koers sinds 20 jaar op het bord.

(-7,0%) ligt ronduit beroerd door de fors lagere olieprijs. De bodemonderzoeker zet de laagste koers sinds 20 jaar op het bord. WDP (+2,3%) is de absolute winnaar van de dag. Ook dit jaar presteert het logistieke vastgoedfonds uitstekend met een plus van 37%.

(+2,3%) is de absolute winnaar van de dag. Ook dit jaar presteert het logistieke vastgoedfonds uitstekend met een plus van 37%. Pharming (-4,1%) begon de dag nog heel aardig, maar is helaas niet immuun voor het slechte sentiment op de financiële markten.

Adviezen

Akzo Nobel: naar €101 van €99 en kopen - Goldman Sachs

ArcelorMittal: starten met €19 en kopen - GVC Gaesco

