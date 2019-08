Heel mooie opmerking van UBS die geheel in lijn ligt met de verkopen van de produkten wereldwijd. Ander probleem is dat salaris niet stijgt in verhouding met de prijzen voor de consument waardoor minder gekocht word dat is duidelijk. Dit zal nog meer krimp teweeg brengen en dus minder winst voor de bedrijven. UBS gaat hier terug tot 1976 maar ik zou zeggen dat we beter terug gaan naar 1929-1932 de krediet berg is vandaag 5 keer groter!! in het ergste senario een AEX terug naar de 130? of zelfs eronder. Het is om te janken de toestand.