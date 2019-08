Bouwproductie groeide in het kw2 2019 met 5,1% j-o-j, kw1 was de groei nog 9,7% j-o-j. Na harde groei in april en mei betekent dit een krimp van de bouwproductie in juni. Waarschijnlijk rond de -4,5% j-o-j.betreft dus slechts een maand op maand effect.