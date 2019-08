Liveblog: En de AEX? Die zakt

Update 13:40 uur: Going down

De AEX is vandaag een beetje op drijfzand gebouw, de index blijft maar zakken. Er is niet echt nieuws of een trigger om als oorzaak aan te wijzen. Duitse recessie, want dat snapt intussen iedereen met ook al die beroerde data nu in Q3, blijkbaar is er even geen vertrouwen in economie en/of winsten?

#AEX -1,3%. In caps locks graag: tijd weer voor een opbeurend handelsoorlog tweetje, Mr. President. pic.twitter.com/D4SAl9JOPX — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 14, 2019

Het plaatje wordt er zo niet beter op. De highs laat ik maar even zitten, maar de lows dit jaar zijn 534,87 van vorige week, 534,49 van juni en 529,72 van maart. Daarvoor was het een grote bull run vanaf de omzetwaarschuwing van Apple op 2 januari. Weet u nog? Daar begonnen we 2019 mee.

Bij zo'n marktbrede daling weet u dat er onderliggen nog veel meer schade is. Dat klopt, u ziet de usual suspects weer wieberen. Bij de AMX kunnen we trouwens intussen al van sell-off spreken.

Een Chinese Muur verderop wordt intussen de dalende aandelenmarkt bevestigd...

De vastrentende markt heeft haar stukje brood in de kaasfondue laten vallen. De Zwitserse 10 jaars rente staat op -1% #AEX pic.twitter.com/5mbSVPscP7 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 14, 2019

Update 10:20 uur: Oei, de bouw

Madeline van ABN Amro let goed op... Let wel, dit is Q2, we zitten al in Q3 en de outlooks willen nog wel eens doorslaggevend zijn, maar dat u het wel even weet als BAM, Heijmans of VolkerWessels liefhebber.

Voor het eerst sinds oktober 2015 een krimp in de bouwproductie. pic.twitter.com/3W8Eld9P1I — Madeline Buijs (@MadelineBuijs) August 14, 2019

Even helemaal off-topic, maar wel leuk. Hoe lager de koers van het eigen aandeel, hoe wakkerder ze zijn bij ABN Amro? Tweets & Twists, wat een prachtige vondst om de huidige markt te duiden. Als The Beatles nog zouden bestaan hadden ze er vast een leuk liedje van gemaakt.

Tweets and twists in #US- #China #TradeWar continue. We expects orderly yuan depreciation, no freefall. China's weak July date build case for more support. Hong Kong economy feels the heat from social unrest.https://t.co/o25tI9yRc7@ftchina pic.twitter.com/z5n5FOThMh — Arjen van Dijkhuizen (@ArjenvDijkhuiz1) August 14, 2019

Update 10:00 uur: Ackermans & Van Haaren

Woensdag 10:00 uur, tijd voor het Belgisch Kwartiertje hier in het blog. Er is bij ons nog geen advies, maar deze valt mij op in Brussel:

Waar wij 'Never sell Shell' zeggen, zeggen ze in België 'Nooit op de blaren met 'Ackermans & Van Haaren'. Toch #KBC?



14 Aug - 09:10:32 [RTRS] - ACKERMANS & VAN HAAREN NV https://t.co/F5b0zq7TYq: KBC SECURITIES CUTS TARGET PRICE TO EUR 140.00 FROM EUR 150.00; RATING ACCUMULATE — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 14, 2019

Ik mag dan een dolletje maken, het is wel een béétje zo. Je moet zeker als Belgische analist een goed verhaal hebben bij je chef om Ackermans & van Haaren op verkopen te zetten, of het koersdoel te verlagen.

Om heel kort te gaan: dit is het Belgische HAL. Het is ook een beleggingsfonds... dat geweldig presteert. Dit is nog zonder (herbelegd) dividend.

Er is een groot verschil, Ackermans & Van Haaren zit in de Bel20, ondanks dat het bij ons lokaal genoteerde HAL drie keer zo groot is. Het fonds kent een free float van 67%, waar dat bij HAL nog geen 20% is. Tegen 14,5 keer de winst en tegen 1,8% dividend is het van u. Maakt dat uit, veel van de deelnemingen herbeleggen zelf.

Update 09:30 uur: BBP valt mee

Vers van de wires, mooie meevaller na die -0,1% Wirtschaftleistungsenttäussung van voorbeurs.

Onder deze link vindt u de hele CBS shizzle:

Dat was het dan ook meteen. AEX reageert niet, want de indexbedrijven boeken hun omzet voor meer dan de helft in dollars. Bovendien is dit een oud cijfer, Q2 is geschiedenis en beleggen is vooruitkijken. We zijn ook al weer twee redelijke inkoopmanagersindices verder. Redelijk gezien de wereldwijde economische ontwikkeling.