Liveblog: Afstraffing

Update 22:05 uur: En het slot dan?

Noch verslechtering, noch verbetering in het laatste handelsuur in New York. Alles wat u moet weten over deze barslechte beursdag op Wall Street leest u in het blogje hieronder.

Saved or shaved by the bell, kies maar. #AEX future sluit op -2,1%, waar de index vandaag op -1,7% eindigde. Morgen zien we wel weer pic.twitter.com/8kXec9Jwn4 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 14, 2019

Nog één ding, laat u inderdaad niet van de wijs brengen door al die grote getallen die rond vliegen. In percentages hebben we wel gekkere dingen meegemaakt en gaan we zeker nog meemaken.

In percentage terms, today's decline in the Dow (-3.05%) was the 342nd largest in history. To break the top 20 you need a drop of over 7%. $DJIA pic.twitter.com/gmfg5h2qi4 — Charlie Bilello (@charliebilello) August 14, 2019

Update 21:00 uur: New York in mineur

Poeh, het valt niet mee op de Big Board... Obligaties, dollar en goud zijn de enige items die stijgen. De rest kleur rood, dieprood zelfs voor financials, tech en usual suspects. De schade voor de AEX future valt eigenlijk nog wel mee. Dankt u FC Unilever maar.

Tja, wat valt er te zeggen? De markten vrezen, of prijzen een recessie in en minder winsten? Ik doe even een rondje langs de networks. Wat roepen die zoal? Eerst maar CNBC waar natuurlijk alle verloven zijn ingetrokken:

Financial ETFs in bear market territory, energy stocks trading at multi-year lows and global markets trading in correction on recession fears...we navigate today's sell-off in a markets-focused Rapid Fire featuring @courtreagan, @thedomino and @seemacnbc on @CNBC pic.twitter.com/MPWEmtvUDf — The Exchange (@CNBCTheExchange) August 14, 2019

En de obligatiemarkt heeft het gedaan. Wel even een handige link als (inversed) yield curve u niks zegt. Dat is als de rentes op korte leningen die van langere overstijgen. Alle recessies ooit werden meen ik hierdoor vooraf gegaan, of in ieder geval de meeste. Alleen, niet iedere inversed yield curve leidde tot recessie...

The inverted yield curve is today's big market story. ?? Follow our coverage throughout the day here. ?? "The inverted yield curve explained"https://t.co/t1bTjVbbn9 — CNBC (@CNBC) August 14, 2019

Dat vindt Reuters ook:

U.S. yield curve inverts for first time in 12 years, flags recession https://t.co/0nLtTluuTg pic.twitter.com/xfapDq3tAb — Reuters Business (@ReutersBiz) August 14, 2019

Nog even verdere duiding:

After an inversion of the US #yieldcurve all asset classes tend to perform below average except #commodities. Global stocks and credits are among the weaker-performing asset classes, although none of them falls off a cliff. #equities #gold #Treasuries #corporates pic.twitter.com/D2AXpNm7Wj — jeroen blokland (@jsblokland) August 14, 2019

Deze meneer denkt daar dan weer heel anders over:

..Spread is way too much as other countries say THANK YOU to clueless Jay Powell and the Federal Reserve. Germany, and many others, are playing the game! CRAZY INVERTED YIELD CURVE! We should easily be reaping big Rewards & Gains, but the Fed is holding us back. We will Win! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2019

Bloomberg is zoals altijd zakelijk. Wel een leuke nieuwe omroepster?

Another day, another round of bad news highlighting the risk that the global economy is headed for a serious downturn https://t.co/F25vcfhLZX pic.twitter.com/fBVgcL0AH6 — Bloomberg TV (@BloombergTV) August 14, 2019

Market Watch nog even:

All 11 of the S&P 500's sectors are down in Wednesday's session https://t.co/BfXPWJlcOj — MarketWatch (@MarketWatch) August 14, 2019

Nog even de uitsmijter, iedere markt heeft altijd haar gekkigheid. Dit is wel heel absurd?! Niet te geloven, wat bezielt zo'n man?!

Overstock shares have fallen 36% in two days after the CEO released a cryptic statement on the "Deep State," saying he "helped the Men in Black" with the "Russia investigation" https://t.co/LYqvHAzWXd — Bloomberg (@business) August 14, 2019

Update 17:00 uur: Alles, nou bijna alles dan omlaag...

Als ik dit tik zakt Fugro net even onder €6, ING staat op een zoveel jaars low, met ASML wordt de kachel aangemaakt, met ArcelorMittal wilt u ook even niet op een verlaten woonboot worden aangetroffen en ga zo maar door. Wat een waardeloze beurs, vrijwel alles gaat nu even redeloos, radeloos en reddeloos in de shredder.

Wat ik zeg in mijn tweet, er valt over al die dikke dalers niks zinnigs te zeggen. Ik snap dat u hongert naar hoe, wat, wanneer en waarom bij uw aandelen die hele procenten in de min staan, maar het is vandaag gewoon een gevalletje waarom-daarom. Ik wens collega Niels al vast heel veel succes met zijn slotcall.

OK, Takeaway staat wel op een all time high (!) en op papier is dat zeker niet het aandeel met het minste risico uit de AEX... Leg het maar uit.

Gelukkig hebben we weduwen- en wezenfonds #Unilever nog. En #Shell dan? Helaas, olieprijs ook -3,5% — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 14, 2019

Update 16:00 uur: Busted! De obligatiekopers

Voor eens en altijd... Lukas van BlackRock weet wie al die almaar stijgende obligaties koopt. Mooi draadje, kort maar krachtig.

Update 15:30 uur: Buy the dip (dit keer maar niet?!)

Een beurs trucje, ezelsbruggetje, wetmatigheid of wat dan ook, werkt altijd net zo lang... zo lang als het werkt. Eerst waarom ik wetmatigheid cursief zet, want wetmatigheden bestaan niet op de beurs. Op één na en die is meteen van gewapend schokbeton: zonder risico géén rendement en hoe meer rendement, hoe meer risico.

Buy the dip, ofwel bijkopen op een 10% en zelfs 20% daling, is zo'n trucje dat sinds de kredietcrisis werkt. Daarna ging de markt weer braaf omhoog en hadden de - om er een inclusief-correcte naam aan te geven - buythedippers goedkoop bijgekocht. Toeval of niet, diverse keren daalde de beurs precies tot -10%, om daarna te draaien.

Verder dan twee keer net wel of net niet -20% daalde de (brede) markt trouwens niet in de afgelopen tien jaar. Enfin, de AEX staat, als ik dit stukje tik, 8,5% onder de laatste top. Bij -10% niet nadenken en een order inleggen? Eert lezen. Dit is eigenlijk voor het eerst dat ik een wetenschappelijke verhandeling over buy the dip lees.

Het komt er op neer dat zo lang de conjunctuur stijgende is, wat de onderzoekers aan de stand van de inkoopmanagers aflezen, het trucje werkt. Daaronder gaat u de boot in en mag u van de zoveelste korte termijn trade een lange termijnbelegging maken. En nu is is het zo dat die inkoopmanagersindices of PMI's dalende zijn.

Kortom, houd er dit keer rekening mee dat de AEX niet op stel en sprong draait, als er -10% vanaf de top staat. Als u voor korte ritjes in de markt zit, is het, als het er weer van komt, dit keer niet zo verstandig? Bepaal dat vooral zelf. Voor mij als lange termijnbelegger maakt het niet uit. Op -20% en -30% koop ik gewoon weer bij.

Buy the dip (bijkopen op 10% dalingen) werkt alleen bij PMI's boven 50, daaronder niet: interessante research van #UBS, zeker nu #AEX dat percentage bijna op bord heeft #BTFD https://t.co/Gwi2oz9FH4 pic.twitter.com/hekYAroiCs — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 14, 2019

Update 15:00 uur: Duur en goedkoop

U moet aandelen kopen, als ze goedkoop zijn en verkopen als ze duur zijn. De beurswijsheid is duidelijk en een kind begrijpt het. De praktijk is weerbarstiger. Want nog een beurswijsheid is dat wat duur is nog veel duurder kan worden en wat goedkoop is nog veel goedkoper. Zie ik het goed?

Momenteel gaat alles lager, maar opvallend aan Damrak dit jaar is, is dat dure aandelen goed, beter en best liggen en niemand de goedkope wil hebben. Want die kunnen nog vee goedkoper? #AEX pic.twitter.com/rj1WiJI3HM — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 14, 2019

De AMX idem dito:

Update 14:15 uur: Rational exuberance?

Toch wel apart. Het lijkt er wel op dat hoe verder de rentes dalen, hoe laconieker er over wordt gedaan?

Geen "irrational exuberance" dit keer. Dat is Alan Greenspan's legendarische quote over aandelenmarkt van 5-12-1996. Toen moest trouwens de echte dotcom rally nog beginnen #AEX https://t.co/xFftSM6IMa — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 14, 2019

Dit pik ik uit het Bloomberg stukje. Snijdt dit hout, of is dit wanhopig zoeken naar een verklaring vóór? Niet te zeggen, omdat die rentes unchartered territory zijn, zoals het zo mooi heet. Wie het ook is en wat hij of zij ook zegt, het is daarom altijd gissen.

Update 13:40 uur: Going down

De AEX is vandaag een beetje op drijfzand gebouw, de index blijft maar zakken. Er is niet echt nieuws of een trigger om als oorzaak aan te wijzen. Duitse recessie, want dat snapt intussen iedereen met ook al die beroerde data nu in Q3, blijkbaar is er even geen vertrouwen in economie en/of winsten?

#AEX -1,3%. In caps locks graag: tijd weer voor een opbeurend handelsoorlog tweetje, Mr. President. pic.twitter.com/D4SAl9JOPX — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 14, 2019

Het plaatje wordt er zo niet beter op. De highs laat ik maar even zitten, maar de lows dit jaar zijn 534,87 van vorige week, 534,49 van juni en 529,72 van maart. Daarvoor was het een grote bull run vanaf de omzetwaarschuwing van Apple op 2 januari. Weet u nog? Daar begonnen we 2019 mee.

Bij zo'n marktbrede daling weet u dat er onderliggen nog veel meer schade is. Dat klopt, u ziet de usual suspects weer wieberen. Bij de AMX kunnen we trouwens intussen al van sell-off spreken.

Een Chinese Muur verderop wordt intussen de dalende aandelenmarkt bevestigd...

De vastrentende markt heeft haar stukje brood in de kaasfondue laten vallen. De Zwitserse 10 jaars rente staat op -1% #AEX pic.twitter.com/5mbSVPscP7 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 14, 2019

Update 10:20 uur: Oei, de bouw

Madeline van ABN Amro let goed op... Let wel, dit is Q2, we zitten al in Q3 en de outlooks willen nog wel eens doorslaggevend zijn, maar dat u het wel even weet als BAM, Heijmans of VolkerWessels liefhebber.

Voor het eerst sinds oktober 2015 een krimp in de bouwproductie. pic.twitter.com/3W8Eld9P1I — Madeline Buijs (@MadelineBuijs) August 14, 2019

Even helemaal off-topic, maar wel leuk. Hoe lager de koers van het eigen aandeel, hoe wakkerder ze zijn bij ABN Amro? Tweets & Twists, wat een prachtige vondst om de huidige markt te duiden. Als The Beatles nog zouden bestaan hadden ze er vast een leuk liedje van gemaakt.

Tweets and twists in #US- #China #TradeWar continue. We expects orderly yuan depreciation, no freefall. China's weak July date build case for more support. Hong Kong economy feels the heat from social unrest.https://t.co/o25tI9yRc7@ftchina pic.twitter.com/z5n5FOThMh — Arjen van Dijkhuizen (@ArjenvDijkhuiz1) August 14, 2019

Update 10:00 uur: Ackermans & Van Haaren

Woensdag 10:00 uur, tijd voor het Belgisch Kwartiertje hier in het blog. Er is bij ons nog geen advies, maar deze valt mij op in Brussel:

Waar wij 'Never sell Shell' zeggen, zeggen ze in België 'Nooit op de blaren met 'Ackermans & Van Haaren'. Toch #KBC?



14 Aug - 09:10:32 [RTRS] - ACKERMANS & VAN HAAREN NV https://t.co/F5b0zq7TYq: KBC SECURITIES CUTS TARGET PRICE TO EUR 140.00 FROM EUR 150.00; RATING ACCUMULATE — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 14, 2019

Ik mag dan een dolletje maken, het is wel een béétje zo. Je moet zeker als Belgische analist een goed verhaal hebben bij je chef om Ackermans & van Haaren op verkopen te zetten, of het koersdoel te verlagen.

Om heel kort te gaan: dit is het Belgische HAL. Het is ook een beleggingsfonds... dat geweldig presteert. Dit is nog zonder (herbelegd) dividend.

Er is een groot verschil, Ackermans & Van Haaren zit in de Bel20, ondanks dat het bij ons lokaal genoteerde HAL drie keer zo groot is. Het fonds kent een free float van 67%, waar dat bij HAL nog geen 20% is. Tegen 14,5 keer de winst en tegen 1,8% dividend is het van u. Maakt dat uit, veel van de deelnemingen herbeleggen zelf.

Update 09:30 uur: BBP valt mee

Vers van de wires, mooie meevaller na die -0,1% Wirtschaftleistungsenttäussung van voorbeurs.

Onder deze link vindt u de hele CBS shizzle:

Dat was het dan ook meteen. AEX reageert niet, want de indexbedrijven boeken hun omzet voor meer dan de helft in dollars. Bovendien is dit een oud cijfer, Q2 is geschiedenis en beleggen is vooruitkijken. We zijn ook al weer twee redelijke inkoopmanagersindices verder. Redelijk gezien de wereldwijde economische ontwikkeling.