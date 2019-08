Liveblog: +0,5%

Update 10:00: Ackermans & Van Haaren

Woensdag 10:00 uur, tijd voor het Belgisch Kwartiertje hier in het blog. Er is bij ons nog geen advies, maar deze valt mij op in Brussel:

Waar wij 'Never sell Shell' zeggen, zeggen ze in België 'Nooit op de blaren met 'Ackermans & Van Haaren'. Toch #KBC?



14 Aug - 09:10:32 [RTRS] - ACKERMANS & VAN HAAREN NV https://t.co/F5b0zq7TYq: KBC SECURITIES CUTS TARGET PRICE TO EUR 140.00 FROM EUR 150.00; RATING ACCUMULATE — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 14, 2019

Ik mag dan een dolletje maken, het is wel een béétje zo. Je moet zeker als Belgische analist een goed verhaal hebben bij je chef om Ackermans & van Haaren op verkopen te zetten, of het koersdoel te verlagen.

Om heel kort te gaan: dit is het Belgische HAL. Het is ook een beleggingsfonds... dat geweldig presteert. Dit is nog zonder (herbelegd) dividend.

Er is een groot verschil, Ackermans & Van Haaren zit in de Bel20, ondanks dat het bij ons lokaal genoteerde HAL drie keer zo groot is. Het fonds kent een free float van 67%, waar dat bij HAL nog geen 20% is. Tegen 14,5 keer de winst en tegen 1,8% dividend is het van u. Maakt dat uit, veel van de deelnemingen herbeleggen zelf.

Update 09:30 uur: BBP valt mee

Vers van de wires, mooie meevaller na die -0,1% Wirtschaftleistungsenttäussung van voorbeurs.

Onder deze link vindt u de hele CBS shizzle:

Dat was het dan ook meteen. AEX reageert niet, want de indexbedrijven boeken hun omzet voor meer dan de helft in dollars. Bovendien is dit een oud cijfer, Q2 is geschiedenis en beleggen is vooruitkijken. We zijn ook al weer twee redelijke inkoopmanagersindices verder. Redelijk gezien de wereldwijde economische ontwikkeling.