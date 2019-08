There was a 99.99% probability that the slump in Argentina wouldn't happen. But it did



Artikeltje gelezen en ik heb er wel wat commentaar op.

1- Die 0.0064% kans is gebaseerd op de omvang van de beweging in relatie tot het lopend gemiddelde. Als je ervan uitgaat dat valutakoersen normaal verdeeld zijn, is de beweging 4 standaarddeviaties en dan kom je op ongeveer dat percentage uit. Maar zijn valutakoersen wel normaal verdeeld? En is er niet verschil tussen stabiele, veel verhandelde valuta als euro en dollar, en speculatief spul als de peso? Er wordt vaak wat gemakkelijk vanuit gegaan dat "alles" wel normaal verdeeld zal zijn.

2- Je hebt het wel over Argentinië. Die munt is wel vaker spectaculair ingestort. In 2001 ging de peso van 1 voor een dollar naar 3 voor een dollar. Nu zal 2001 voor de huidige valutahandelaren wel klinken als late bronstijd, maar in de echte wereld is dat niet zo gek lang geleden. Voor de Argentijnse munt zijn dit soort ineenstortingen niet zo zeldzaam.

3- Het is een politieke gebeurtenis. Het is bekend dat Argentijnen een zeer slechte smaak hebben qua politici en dat spectaculair slecht beleid daar eerder regel dan uitzondering is. En dan ga je verwachten dat de valuta zich normaal gedraagt? Hoe dom kan je worden.